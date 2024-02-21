https://sputnikarabic.ae/20240221/أنصار-الله-تصف-الفيتو-الأمريكي-بشأن-وقف-إطلاق-النار-في-غزة-بأنه-إعلان-حرب-على-المنطقة-1086287373.html

"أنصار الله" تصف الفيتو الأمريكي بشأن وقف إطلاق النار في غزة بأنه "إعلان حرب على المنطقة"

"أنصار الله" تصف الفيتو الأمريكي بشأن وقف إطلاق النار في غزة بأنه "إعلان حرب على المنطقة"

سبوتنيك عربي

وصفت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الأربعاء، استخدام الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار تقدمت به الجزائر لوقف إطلاق... 21.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-21T15:32+0000

2024-02-21T15:32+0000

2024-02-21T15:32+0000

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القاهرة– سبوتنيك. وقال الناطق باسم الجماعة، محمد عبد السلام، "الفيتو الأمريكي المتكرر في مجلس الأمن ضد أي قرار يدعو، لدواع إنسانية، لوقف إطلاق النار في غزة يمثل وصمة عار لا تمحى من جبين هذه الدولة التي تدعي زورا وبهتانا أنها تمثل قيم الإنسانية".وأضاف المتحدث ذاته قائلا إن "إشهار الفيتو الأمريكي بشكل متكرر يعتبر عدوانا شاملا على الإنسانية وإعلان حرب مفتوحة على شعوب المنطقة وليس فقط ضد الشعب الفلسطيني".ودعا عبد السلام الشعوب العربية والإسلامية وأنظمتها، إلى "أن تنتصر لكرامتها وتخرج عن صمتها وتُسمع صوتها بضرورة وقف العدوان على غزة وفك الحصار"، مشيرا إلى أن "الولايات المتحدة، بسياساتها العدوانية، تضع نفسها ومصالحها وجها لوجه مع جميع شعوب المنطقة".واعتبر الناطق باسم "أنصار الله"، أنه "لا يمكن السماح باستمرار جرائم الإبادة الصهيوأمريكية بحق أهالي غزة".وفي وقت سابق، صرح المسؤول الإعلامي لحركة حماس الفلسطينية في لبنان، محمود طه، أن الحركة تدين استخدام الولايات المتحدة الأمريكية وللمره الثالثة حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن.واعتبر طه في حديث لراديو "سبوتنك"، اليوم الأربعاء، أن "تعطيل واشنطن للقرار يعتبر بمثابة ضوء أخضر لإسرائيل للاستمرار بحرب الإبادة التي تمارسها على أبناء ونساء وأطفال الشعب الفلسطيني".وأكد على "التمسك بمطالب حركة حماس المتمثل بالوقف الشامل لإطلاق النار، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، وعودة السكان، وإنجاز تبادل للأسرى"، كما لفت إلى أن "الموقف الأمريكي المساند لإسرائيل ودعمها المستمر يجعل الوصول إلى اتفاق بعيد المنال".يذكر أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة كان قد فشل خلال جلسته، أمس الثلاثاء، في تبني مشروع قرار قدمته الجزائر، من أجل وقف إطلاق نار فوري في قطاع غزة، بسبب تصويت الولايات المتحدة ضد مشروع القرار.وجرى تصويت على مشروع القرار الجزائري خلال الجلسة وأُعلنت نتائج التصويت بموافقة 13 عضوًا، واعتراض الولايات المتحدة، وامتناع بريطانيا عن التصويت.

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