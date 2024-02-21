https://sputnikarabic.ae/20240221/إعلام-غربي-القوات-الروسية-شنت-هجوما-على-3-جبهات-في-وقت-واحد-1086276871.html

إعلام غربي: القوات الروسية شنت هجوما على 3 جبهات في وقت واحد

إعلام غربي: القوات الروسية شنت هجوما على 3 جبهات في وقت واحد

سبوتنيك عربي

كشفت وسائل إعلام غربية أن نقص الذخيرة والتأخير في المساعدات الغربية التي تواجهها القوات المسلحة الأوكرانية أعطى روسيا الفرصة لشن عمليات هجومية نشطة في ثلاثة... 21.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-21T09:49+0000

2024-02-21T09:49+0000

2024-02-21T10:26+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

رصد عسكري

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ووفقا لموقع "بيزنس إنسايدر"، نقلا عن بيانات من المعهد الأمريكي لدراسة الحرب "آي إس دبليو"، فإن "القوات الروسية تتقدم على طول طريق خاركوف - لوغانسك السريع في شمال شرق البلاد- على وجه الخصوص، حول كوبيانسك وليمان - من أفدييفكا التي استولت عليها وبالقرب من قرية رابوتينو في الجنوب الشرقي. وستمنع هذه الهجمات القوات المسلحة الأوكرانية من إعداد القوات والموارد لهجوم مضاد".وفي المرحلة الحالية، تعتمد أوكرانيا بشكل كامل على المساعدة الغربية، وهي تحاول زيادة إنتاجها من الذخيرة، وخاصة قذائف المدفعية، التي هي في أمس الحاجة إليها.وقال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، يوم أمس الثلاثاء، إن العمل على تطهير المنطقة في كرينكي قد اكتمل، وكان هناك أربعة ألوية من مشاة البحرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، والتي كانت مهمتها الوصول إلى الساحل الغربي لشبه جزيرة القرم.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.جهاز الأمن الفيدرالي الروسي يكشف عن أنشطة تجسسية لمنظمة بريطانية في خيرسون

https://sputnikarabic.ae/20240221/القوات-الروسية-ترفع-العلم-في-بلدة-كرينكي-بعد-تحريرها-فيديو-1086272325.html

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روسيا, العالم, رصد عسكري