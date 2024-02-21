https://sputnikarabic.ae/20240221/السلطة-الفلسطينية-توقع-اتفاقية-مع-الاتحاد-الأوروبي-لتجديد-خدمات-إمدادات-المياه-في-غزة-1086288783.html

السلطة الفلسطينية توقع اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي لتجديد خدمات إمدادات المياه في غزة

السلطة الفلسطينية توقع اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي لتجديد خدمات إمدادات المياه في غزة

سبوتنيك عربي

وقعت السلطة الفلسطينية اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، بهدف تجديد خدمات إمدادات المياه في قطاع غزة. 21.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-21T16:53+0000

2024-02-21T16:53+0000

2024-02-21T16:53+0000

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وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، أن السلطة وقعت اتفاقية مع دول الاتحاد الأوروبي يتم بموجبها تحويل 25.6 مليون يورو لتجديد خدمات إمدادات المياه في قطاع غزة.وفي السياق نفسه، أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، أن أكثر من 300 ألف طفل فلسطيني في قطاع غزة محرومون من التعليم ويواجهون حربا مروعة.وقال المفوض العام للوكالة، فيليب لازاريني، في بيان اليوم الأربعاء، إن أكثر من 300 ألف فتاة وفتى بمدارس الوكالة توقف تعليمهم فجأة، ويواجهون الآن حربا مروعة. وتابع "الذين يدعون لتفكيك الأونروا يحرمون الأطفال المصابين بصدمات نفسية من أي أمل في المستقبل".وأضاف أن "المدارس شمالي غزة تضررت بشدة أو دُمرت بالكامل، وأصبحت في حالة خراب بسبب الحرب الوحشية". فيما كانت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، قد أعلنت أمس الثلاثاء، أن 5260 طالبا لقوا مصرعهم و8985 أصيبوا بجروح مختلفة منذ بدء الحرب الإسرائيلية في الـ 7 من أكتوبر/تشرين الأول.وأكدت الوزارة أن 620 ألف طالب في قطاع غزة، ما زالوا محرومين من الالتحاق بمدارسهم منذ بدء الحرب، فيما يعاني معظم الطلبة صدمات نفسية، ويواجهون ظروفا صحية صعبة.وأشارت إلى أن 286 مدرسة حكومية و65 تابعة لوكالة الأونروا تعرضت للقصف والتخريب في قطاع غزة، حيث تعرضت 111 مدرسة لإضرار بالغة، فيما تم تدمير 40 بالكامل، كما تم استخدام 133 مدرسة حكومية كمراكز للإيواء في قطاع غزة.وتتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في ظل شح كبير في الغذاء والماء والدواء والوقود، وتقلص عدد المستشفيات والمراكز الطبية العاملة، التي تقدم الخدمات للسكان.وأعلنت وزارة الصحة بغزة، في أحدث إحصاء أصدرته اليوم، عن ارتفاع حصيلة ضحايا العمليات الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 29313 قتيلا 69333 مصابا، منذ أكتوبر الماضي.

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https://sputnikarabic.ae/20240221/الأونروا-أكثر-من-300-ألف-طفل-في-غزة-محرومون-من-التعليم-في-ظل-حرب-مروعة-1086284644.html

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