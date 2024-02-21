https://sputnikarabic.ae/20240221/القوات-الخاصة-الروسية-تكتشف-مربضا-لإطلاق-قذائف-الهاون-في-أفدييفكا-فيديو-1086272999.html

القوات الخاصة الروسية تكتشف مربضا لإطلاق قذائف الهاون في أفدييفكا... فيديو

القوات الخاصة الروسية تكتشف مربضا لإطلاق قذائف الهاون في أفدييفكا... فيديو

سبوتنيك عربي

اكتشف جنود مفرزة القوات الخاصة "فايكنغ" التابعة للقوات المسلحة الروسية، أثناء تطهير المناطق السكنية في أفدييفكا، مواقع لإطلاق قذائف الهاون تابعة للقوات المسلحة... 21.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-21T08:17+0000

2024-02-21T08:17+0000

2024-02-21T08:17+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

رصد عسكري

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وقال جندي في القوات الخاصة الروسية: "كان هناك موقع لمدافع الهاون، وكانت هناك قذيفة هاون عيار 122".وحصلت "سبوتنيك" على فيديو للمواقع، وتظهر اللقطات أن الموقع تم نصبه على أراضي مبنى سكني، كما تم تخزين الذخيرة في مكان قريب.وفي وقت سابق، أشارت وزارة الدفاع الروسية، في بيان حول تحرير أفدييفكا، إلى أن هذا سيسمح بنقل خط المواجهة بعيدًا عن دونيتسك، وحمايتها من الهجمات الإرهابية التي يشنها نظام كييف.وأمضى جنود القوات المسلحة الروسية عدة أيام في تطهير أحياء أفدييفكا، وتفقدوا المناطق السكنية بحثًا عن المدنيين الذين يحتاجون إلى إجلائهم مؤقتًا من المدينة حتى تقلل القوات المسلحة الأوكرانية قصف المناطق السكنية.وذكرت وزارة الدفاع الروسية أنه في 17 فبراير/ شباط، خلال العمليات الهجومية، حررت وحدات من مجموعة القوات الروسية "المركز" أفدييفكا بالكامل وتقدمت إلى عمق 8.6 كيلومتر. وبلغت المساحة الإجمالية للأراضي المحررة 31.75 كيلومتراً مربعاً. فقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 1.5 ألف عسكري.ووفقًا لوزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، فإن انسحاب القوات الأوكرانية من أفدييفكا لم يكن منظمًا، وتبين أن العملية الروسية هناك كانت مفاجأة للقوات المسلحة الأوكرانية. وتخلت القوات الأوكرانية، عند انسحابها من أفدييفكا، عن الجرحى وجثث القتلى والأسلحة والمعدات العسكرية.القوات الروسية تعثر على عشرات المعدات الأمريكية المتروكة في أفدييفكا... فيديو

https://sputnikarabic.ae/20240221/القوات-الروسية-ترفع-العلم-في-بلدة-كرينكي-بعد-تحريرها-فيديو-1086272325.html

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