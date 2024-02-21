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Военнослужащий полка Центрального военного округа переносит снаряд для РСЗО БМ-21 Град на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240221/القوات-الخاصة-الروسية-تكتشف-مربضا-لإطلاق-قذائف-الهاون-في-أفدييفكا-فيديو-1086272999.html
القوات الخاصة الروسية تكتشف مربضا لإطلاق قذائف الهاون في أفدييفكا... فيديو
القوات الخاصة الروسية تكتشف مربضا لإطلاق قذائف الهاون في أفدييفكا... فيديو
سبوتنيك عربي
اكتشف جنود مفرزة القوات الخاصة "فايكنغ" التابعة للقوات المسلحة الروسية، أثناء تطهير المناطق السكنية في أفدييفكا، مواقع لإطلاق قذائف الهاون تابعة للقوات المسلحة... 21.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-21T08:17+0000
2024-02-21T08:17+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقال جندي في القوات الخاصة الروسية: "كان هناك موقع لمدافع الهاون، وكانت هناك قذيفة هاون عيار 122".وحصلت "سبوتنيك" على فيديو للمواقع، وتظهر اللقطات أن الموقع تم نصبه على أراضي مبنى سكني، كما تم تخزين الذخيرة في مكان قريب.وفي وقت سابق، أشارت وزارة الدفاع الروسية، في بيان حول تحرير أفدييفكا، إلى أن هذا سيسمح بنقل خط المواجهة بعيدًا عن دونيتسك، وحمايتها من الهجمات الإرهابية التي يشنها نظام كييف.وأمضى جنود القوات المسلحة الروسية عدة أيام في تطهير أحياء أفدييفكا، وتفقدوا المناطق السكنية بحثًا عن المدنيين الذين يحتاجون إلى إجلائهم مؤقتًا من المدينة حتى تقلل القوات المسلحة الأوكرانية قصف المناطق السكنية.وذكرت وزارة الدفاع الروسية أنه في 17 فبراير/ شباط، خلال العمليات الهجومية، حررت وحدات من مجموعة القوات الروسية "المركز" أفدييفكا بالكامل وتقدمت إلى عمق 8.6 كيلومتر. وبلغت المساحة الإجمالية للأراضي المحررة 31.75 كيلومتراً مربعاً. فقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 1.5 ألف عسكري.ووفقًا لوزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، فإن انسحاب القوات الأوكرانية من أفدييفكا لم يكن منظمًا، وتبين أن العملية الروسية هناك كانت مفاجأة للقوات المسلحة الأوكرانية. وتخلت القوات الأوكرانية، عند انسحابها من أفدييفكا، عن الجرحى وجثث القتلى والأسلحة والمعدات العسكرية.القوات الروسية تعثر على عشرات المعدات الأمريكية المتروكة في أفدييفكا... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20240221/القوات-الروسية-ترفع-العلم-في-بلدة-كرينكي-بعد-تحريرها-فيديو-1086272325.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

القوات الخاصة الروسية تكتشف مربضا لإطلاق قذائف الهاون في أفدييفكا... فيديو

08:17 GMT 21.02.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورمدينة أفدييفكا المحررة من قبل القوات المسلحة الروسية، العملية العسكرية الخاصة
مدينة أفدييفكا المحررة من قبل القوات المسلحة الروسية، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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اكتشف جنود مفرزة القوات الخاصة "فايكنغ" التابعة للقوات المسلحة الروسية، أثناء تطهير المناطق السكنية في أفدييفكا، مواقع لإطلاق قذائف الهاون تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، والتي كان الجيش الأوكراني يطلق منها النار على المدينة المجاورة لدونيتسك، ياسينوفاتايا.
وقال جندي في القوات الخاصة الروسية: "كان هناك موقع لمدافع الهاون، وكانت هناك قذيفة هاون عيار 122".
وحصلت "سبوتنيك" على فيديو للمواقع، وتظهر اللقطات أن الموقع تم نصبه على أراضي مبنى سكني، كما تم تخزين الذخيرة في مكان قريب.
وفي وقت سابق، أشارت وزارة الدفاع الروسية، في بيان حول تحرير أفدييفكا، إلى أن هذا سيسمح بنقل خط المواجهة بعيدًا عن دونيتسك، وحمايتها من الهجمات الإرهابية التي يشنها نظام كييف.
وأمضى جنود القوات المسلحة الروسية عدة أيام في تطهير أحياء أفدييفكا، وتفقدوا المناطق السكنية بحثًا عن المدنيين الذين يحتاجون إلى إجلائهم مؤقتًا من المدينة حتى تقلل القوات المسلحة الأوكرانية قصف المناطق السكنية.
القوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة غراد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية ترفع العلم في بلدة كرينكي بعد تحريرها... فيديو
07:51 GMT
وذكرت وزارة الدفاع الروسية أنه في 17 فبراير/ شباط، خلال العمليات الهجومية، حررت وحدات من مجموعة القوات الروسية "المركز" أفدييفكا بالكامل وتقدمت إلى عمق 8.6 كيلومتر. وبلغت المساحة الإجمالية للأراضي المحررة 31.75 كيلومتراً مربعاً. فقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 1.5 ألف عسكري.
ووفقًا لوزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، فإن انسحاب القوات الأوكرانية من أفدييفكا لم يكن منظمًا، وتبين أن العملية الروسية هناك كانت مفاجأة للقوات المسلحة الأوكرانية. وتخلت القوات الأوكرانية، عند انسحابها من أفدييفكا، عن الجرحى وجثث القتلى والأسلحة والمعدات العسكرية.
القوات الروسية تعثر على عشرات المعدات الأمريكية المتروكة في أفدييفكا... فيديو
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