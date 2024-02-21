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Военнослужащий полка Центрального военного округа переносит снаряд для РСЗО БМ-21 Град на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240221/القوات-الروسية-تتقدم-على-محور-أفدييفكا-وتسيطر-على-مواقع-مفيدة-تكتيكيا-1086283040.html
القوات الروسية تتقدم على محور أفدييفكا وتسيطر على مواقع مفيدة تكتيكيا
القوات الروسية تتقدم على محور أفدييفكا وتسيطر على مواقع مفيدة تكتيكيا
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان، اليوم الأربعاء، أن الوحدات الروسية سيطرت على مواقع أكثر فائدة في اتجاه أفدييفكا. 21.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-21T12:57+0000
2024-02-21T12:57+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وأوضحت الدفاع في بيانها: "على اتجاه أفدييفكا، سيطرت وحدات من مجموعة "المركز" على خطوط ومواقع أكثر أهمية، وقضت على مجموعات من القوى العاملة والمعدات من ألوية المشاة الآلية 24 و53 و59 الآلية و3 الهجومية للقوات المسلحة الأوكرانية في روزوفكا وفوديان بجمهورية دونيتسك الشعبية".وأكدت الدفاع أن خسائر العدو بلغت 450 جنديا ودبابة، وأربع مركبات قتال مشاة، وست مركبات قتالية مدرعة، وخمس سيارات، ونظام إطلاق صواريخ متعددة "غراد"، ومدفع هاوتزر "دي-30".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.جهاز الأمن الفيدرالي الروسي يكشف عن أنشطة تجسسية لمنظمة بريطانية في خيرسون
https://sputnikarabic.ae/20240221/القوات-الروسية-تحسن-تموضعها-على-طول-خط-الجبهة-في-اتجاه--دونيتسك--عاجل-1086281224.html
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روسيا, العالم, رصد عسكري
روسيا, العالم, رصد عسكري

القوات الروسية تتقدم على محور أفدييفكا وتسيطر على مواقع مفيدة تكتيكيا

12:57 GMT 21.02.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورالقوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة "غراد" مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة
القوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة غراد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان، اليوم الأربعاء، أن الوحدات الروسية سيطرت على مواقع أكثر فائدة في اتجاه أفدييفكا.
وأوضحت الدفاع في بيانها: "على اتجاه أفدييفكا، سيطرت وحدات من مجموعة "المركز" على خطوط ومواقع أكثر أهمية، وقضت على مجموعات من القوى العاملة والمعدات من ألوية المشاة الآلية 24 و53 و59 الآلية و3 الهجومية للقوات المسلحة الأوكرانية في روزوفكا وفوديان بجمهورية دونيتسك الشعبية".
وأضافت الدفاع أن القوات الروسية أحبطت سبع هجمات مضادة للقوات الأوكرانية بالقرب من لاستوشكينو وكيروفو وبيرفومايسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وأكدت الدفاع أن خسائر العدو بلغت 450 جنديا ودبابة، وأربع مركبات قتال مشاة، وست مركبات قتالية مدرعة، وخمس سيارات، ونظام إطلاق صواريخ متعددة "غراد"، ومدفع هاوتزر "دي-30".
قاذفة اللهب الروسية سولنتسيبيك تقصف معاقل القوات الأوكرانية في اتجاه دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2024
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11:45 GMT
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
جهاز الأمن الفيدرالي الروسي يكشف عن أنشطة تجسسية لمنظمة بريطانية في خيرسون
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