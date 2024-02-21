https://sputnikarabic.ae/20240221/القوات-الروسية-تحسن-تموضعها-على-طول-خط-الجبهة-في-اتجاه--دونيتسك--عاجل-1086281224.html
القوات الروسية تحسن تموضعها على طول خط الجبهة في اتجاه دونيتسك- عاجل
القوات الروسية تحسن تموضعها على طول خط الجبهة في اتجاه دونيتسك- عاجل
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية في اتجاه دونيتسك حسنت مواقعها على طول خط المواجهة، وبلغت خسائر أوكرانيا ما يصل إلى 425 جنديا... 21.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-21T11:45+0000
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وأوضحت الدفاع في بيانها: "في اتجاه دونيتسك، حسنت مجموعة "الجنوب" للقوات الروسية مواقعها على طول خط الجبهة الأمامي ودحرت وحدات اللواء 93 الآلي، واللواء 81 المجوقل الأوكراني ولواء الدفاع الجوي 241 في بيلوغوروفكا وكليشيفكا ورازدولوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأشارت الدفاع إلى أن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية تجاوزت 425 جنديا ودبابتين وأربع مركبات قتالية للمشاة ومركبتين قتاليتين مدرعتين و20 مركبة ومدافع هاوتزر من طراز "دي-30"، بالإضافة إلى محطة رادار من طراز "تي بي كيو-36".وأكدت وزارة الدفاع أنه "بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير مستودع ذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية في ماياكي في جمهورية دونيتسك الشعبية".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.جهاز الأمن الفيدرالي الروسي يكشف عن أنشطة تجسسية لمنظمة بريطانية في خيرسون
https://sputnikarabic.ae/20240221/القوات-الروسية-تسقط-99-مسيرة-أوكرانية-في-خيرسون---عاجل-1086280732.html
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روسيا, العالم, رصد عسكري
القوات الروسية تحسن تموضعها على طول خط الجبهة في اتجاه دونيتسك- عاجل
11:45 GMT 21.02.2024 (تم التحديث: 12:18 GMT 21.02.2024)
يتبع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية في اتجاه دونيتسك حسنت مواقعها على طول خط المواجهة، وبلغت خسائر أوكرانيا ما يصل إلى 425 جنديا ودبابتين.
وأوضحت الدفاع في بيانها: "في اتجاه دونيتسك، حسنت مجموعة "الجنوب" للقوات الروسية مواقعها على طول خط الجبهة الأمامي ودحرت وحدات اللواء 93 الآلي، واللواء 81 المجوقل الأوكراني ولواء الدفاع الجوي 241 في بيلوغوروفكا وكليشيفكا ورازدولوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأشارت الدفاع إلى أن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية تجاوزت 425 جنديا ودبابتين وأربع مركبات قتالية للمشاة ومركبتين قتاليتين مدرعتين و20 مركبة ومدافع هاوتزر من طراز "دي-30"، بالإضافة إلى محطة رادار من طراز "تي بي كيو-36".
وذكرت وزارة الدفاع أنه "بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير مستودع ذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة بلدة ماياكي في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأكدت وزارة الدفاع أنه "بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير مستودع ذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية في ماياكي في جمهورية دونيتسك الشعبية".
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية
الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.