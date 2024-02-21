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Военнослужащий полка Центрального военного округа переносит снаряд для РСЗО БМ-21 Град на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240221/القوات-الروسية-ترفع-العلم-في-بلدة-كرينكي-بعد-تحريرها-فيديو-1086272325.html
القوات الروسية ترفع العلم في بلدة كرينكي بعد تحريرها... فيديو
القوات الروسية ترفع العلم في بلدة كرينكي بعد تحريرها... فيديو
سبوتنيك عربي
نشر القائم بأعمال حاكم مقاطعة خيرسون الروسية، فلاديمير سالدو، مقطع فيديو لرفع الجنود الروس العلم الروسي في بلدة كرينكي التي تقع على الضفة اليمنى لنهر دنيبر بعد... 21.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-21T07:51+0000
2024-02-21T07:51+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وكتب سالدو عبر قناته على "تلغرام": "إن اللواء 810 من مشاة البحرية التابعة للحرس، مع إخوانهم المظليين المقاتلين، ينقلون من كرينكي: لقد تم تحرير البلدة. جميع سكان مقاطعة خيرسون يشكرونكم أيها الأبطال، وامتناني الشخصي العميق".وأرفق منشوره بمقطع فيديو لجنديين وهم يرفعون العلم الروسي وراية لواء الحرس 810.وقال وزير الدفاع سيرغي شويغو، يوم أمس الثلاثاء، إن العمل على تطهير المنطقة في كرينكي قد اكتمل، وكان هناك أربعة ألوية من مشاة البحرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، والتي كانت مهمتها الوصول إلى الساحل الغربي لشبه جزيرة القرم.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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رصد عسكري
رصد عسكري

القوات الروسية ترفع العلم في بلدة كرينكي بعد تحريرها... فيديو

07:51 GMT 21.02.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورالقوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة "غراد" مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة
القوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة غراد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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تابعنا عبر
نشر القائم بأعمال حاكم مقاطعة خيرسون الروسية، فلاديمير سالدو، مقطع فيديو لرفع الجنود الروس العلم الروسي في بلدة كرينكي التي تقع على الضفة اليمنى لنهر دنيبر بعد تحريرها.
وكتب سالدو عبر قناته على "تلغرام": "إن اللواء 810 من مشاة البحرية التابعة للحرس، مع إخوانهم المظليين المقاتلين، ينقلون من كرينكي: لقد تم تحرير البلدة. جميع سكان مقاطعة خيرسون يشكرونكم أيها الأبطال، وامتناني الشخصي العميق".
وأرفق منشوره بمقطع فيديو لجنديين وهم يرفعون العلم الروسي وراية لواء الحرس 810.
وقال وزير الدفاع سيرغي شويغو، يوم أمس الثلاثاء، إن العمل على تطهير المنطقة في كرينكي قد اكتمل، وكان هناك أربعة ألوية من مشاة البحرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، والتي كانت مهمتها الوصول إلى الساحل الغربي لشبه جزيرة القرم.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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