https://sputnikarabic.ae/20240221/القوات-الروسية-تسقط-99-مسيرة-أوكرانية-في-خيرسون---عاجل-1086280732.html

القوات الروسية تسقط 99 مسيرة أوكرانية في خيرسون

القوات الروسية تسقط 99 مسيرة أوكرانية في خيرسون

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية أسقطت 99 مسيرة أوكرانية، و12 صاروخا من طراز "هيمارس"، على محور خيرسون خلال الـ24 ساعة الماضية. 21.02.2024, سبوتنيك عربي

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وأضافت وزارة الدفاع الروسية أنه "في اتجاه خيرسون، نتيجة للإجراءات المنسقة لوحدات من مجموعة "دنيبر"، تم إلحاق أضرار بوحدات من ألوية الهجوم الجوي الميكانيكي رقم "65" والهجوم الجوي رقم "82" ولواء الهجوم الجبلي رقم "128" التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق رابوتينو وفيربوفوي ولوجوفوي في مقاطعة زابوروجيه".وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 75 عسكريًا ودبابة ومركبتين قتاليتين مدرعتين وثماني سيارات ومدفع مدفعية ذاتية الدفع من طراز "سوزانا" السلوفاكية ومدفعين هاوتزر من طراز "دي – 30".وضرب الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات من دون طيار والقوات الصاروخية والمدفعية في القوات المسلحة الروسية، مستودع وقود وقوى بشرية ومعدات عسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في 123 منطقة.وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسي 12 صاروخاً من طراز "هيمارس" خلال 24 ساعة. بالإضافة إلى ذلك، تم إسقاط 99 مسيرة أوكرانية في مناطق كريمينايا، روبيجنوي، ليسيتشانسك من جمهورية لوغانسك الشعبية، يامبولوفكا، فيرخنيتورتسكوي، ستاروملينوفكا من جمهورية دونيتسك الشعبية، بولوجي، فيسيلوي، أوليانوفكا، فاسيليفكا في مقاطعة زابوروجيه و نوفايا ماياتشكا في مقاطعة خيرسون.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.جهاز الأمن الفيدرالي الروسي يكشف عن أنشطة تجسسية لمنظمة بريطانية في خيرسون

https://sputnikarabic.ae/20240221/إعلام-غربي-القوات-الروسية-شنت-هجوما-على-3-جبهات-في-وقت-واحد-1086276871.html

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