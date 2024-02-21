https://sputnikarabic.ae/20240221/القوات-الروسية-تعثر-على-العشرات-من-المعدات-الأمريكية-المتروكة-في-أفدييفكا-1086269713.html

القوات الروسية تعثر على العشرات من المعدات الأمريكية المتروكة في أفدييفكا

القوات الروسية تعثر على العشرات من المعدات الأمريكية المتروكة في أفدييفكا

سبوتنيك عربي

صرح نائب قائد التسليح في مجموعة "المركز" أن عسكريين من المجموعة عثروا على عشرات الوحدات من المعدات السوفيتية والأمريكية التي تركتها القوات المسلحة الأوكرانية،... 21.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-21T04:40+0000

2024-02-21T04:40+0000

2024-02-21T04:40+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

رصد عسكري

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وقال نائب القائد: "حتى اليوم، لقد أحصيت نحو عشر وحدات من مدرعات بي إم بي-1 وهناك نحو 7-8 وحدات من إم113 الأمريكية. هذا بالإضافة إلى أنني قمت بسحب اثنتين. لقد تم التخلي عنهما أثناء الانسحاب، عندما أدركوا أنهم محاصرين. لقد تخلوا عن الكثير من مدرعات بي إم بي-1 والأمريكية إم113".تم وضع علامة تكتيكية على المركبة المدرعة للقوات المسلحة الأوكرانية على شكل صليب أبيض، ويبدو الجزء الداخلي للمركبة جديدًا تقريبًا، ولكن مساراتها تالفة من الخارج. وبحسب نائب القائد، فإنهم يخططون لإصلاح الغنائم واستخدامها لصالح القوات الروسية.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الأحد، أن الأمر الصادر عن القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية ألكسندر سيرسكي، بسحب قواته من أفدييفكا، صدر بعد يوم من بدء الانسحاب غير المنضبط للوحدات المسلحة الأوكرانية من المدينة.وقبل ذلك بيوم، أبلغ وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن السيطرة الكاملة على أفدييفكا، وهنأ الرئيس بوتين الجيش الروسي، على هذا النجاح والنصر المهم.وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد ذكرت يوم الاثنين، في بيان، أن القوات الروسية حررت بالكامل مصنعا لفحم الكوك في أفدييفكا، من المسلحين الأوكرانيين.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sputnikarabic.ae/20240220/شويغو-تمكنت-هيئة-الأركان-العامة-من-تنفيذ-عملية-لتحرير-أفدييفكا-بأقل-الخسائر-1086257115.html

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رصد عسكري