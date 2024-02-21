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Военнослужащий полка Центрального военного округа переносит снаряд для РСЗО БМ-21 Град на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240221/القوات-الروسية-تعثر-على-العشرات-من-المعدات-الأمريكية-المتروكة-في-أفدييفكا-1086269713.html
القوات الروسية تعثر على العشرات من المعدات الأمريكية المتروكة في أفدييفكا
القوات الروسية تعثر على العشرات من المعدات الأمريكية المتروكة في أفدييفكا
سبوتنيك عربي
صرح نائب قائد التسليح في مجموعة "المركز" أن عسكريين من المجموعة عثروا على عشرات الوحدات من المعدات السوفيتية والأمريكية التي تركتها القوات المسلحة الأوكرانية،... 21.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-21T04:40+0000
2024-02-21T04:40+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقال نائب القائد: "حتى اليوم، لقد أحصيت نحو عشر وحدات من مدرعات بي إم بي-1 وهناك نحو 7-8 وحدات من إم113 الأمريكية. هذا بالإضافة إلى أنني قمت بسحب اثنتين. لقد تم التخلي عنهما أثناء الانسحاب، عندما أدركوا أنهم محاصرين. لقد تخلوا عن الكثير من مدرعات بي إم بي-1 والأمريكية إم113".تم وضع علامة تكتيكية على المركبة المدرعة للقوات المسلحة الأوكرانية على شكل صليب أبيض، ويبدو الجزء الداخلي للمركبة جديدًا تقريبًا، ولكن مساراتها تالفة من الخارج. وبحسب نائب القائد، فإنهم يخططون لإصلاح الغنائم واستخدامها لصالح القوات الروسية.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الأحد، أن الأمر الصادر عن القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية ألكسندر سيرسكي، بسحب قواته من أفدييفكا، صدر بعد يوم من بدء الانسحاب غير المنضبط للوحدات المسلحة الأوكرانية من المدينة.وقبل ذلك بيوم، أبلغ وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن السيطرة الكاملة على أفدييفكا، وهنأ الرئيس بوتين الجيش الروسي، على هذا النجاح والنصر المهم.وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد ذكرت يوم الاثنين، في بيان، أن القوات الروسية حررت بالكامل مصنعا لفحم الكوك في أفدييفكا، من المسلحين الأوكرانيين.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240220/شويغو-تمكنت-هيئة-الأركان-العامة-من-تنفيذ-عملية-لتحرير-أفدييفكا-بأقل-الخسائر-1086257115.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

القوات الروسية تعثر على العشرات من المعدات الأمريكية المتروكة في أفدييفكا

04:40 GMT 21.02.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورمدينة أفدييفكا المحررة من قبل القوات المسلحة الروسية، العملية العسكرية الخاصة
مدينة أفدييفكا المحررة من قبل القوات المسلحة الروسية، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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صرح نائب قائد التسليح في مجموعة "المركز" أن عسكريين من المجموعة عثروا على عشرات الوحدات من المعدات السوفيتية والأمريكية التي تركتها القوات المسلحة الأوكرانية، والتي كانت مناسبة للإصلاح، في أفدييفكا المحررة.
وقال نائب القائد: "حتى اليوم، لقد أحصيت نحو عشر وحدات من مدرعات بي إم بي-1 وهناك نحو 7-8 وحدات من إم113 الأمريكية. هذا بالإضافة إلى أنني قمت بسحب اثنتين. لقد تم التخلي عنهما أثناء الانسحاب، عندما أدركوا أنهم محاصرين. لقد تخلوا عن الكثير من مدرعات بي إم بي-1 والأمريكية إم113".
تم وضع علامة تكتيكية على المركبة المدرعة للقوات المسلحة الأوكرانية على شكل صليب أبيض، ويبدو الجزء الداخلي للمركبة جديدًا تقريبًا، ولكن مساراتها تالفة من الخارج. وبحسب نائب القائد، فإنهم يخططون لإصلاح الغنائم واستخدامها لصالح القوات الروسية.
بوتين يستمع لإحاطة شويغو في الكرملين 2 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
شويغو: القوات المسلحة الروسية تمكنت من تحرير أفدييفكا بأقل الخسائر
أمس, 15:51 GMT
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الأحد، أن الأمر الصادر عن القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية ألكسندر سيرسكي، بسحب قواته من أفدييفكا، صدر بعد يوم من بدء الانسحاب غير المنضبط للوحدات المسلحة الأوكرانية من المدينة.
وقبل ذلك بيوم، أبلغ وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن السيطرة الكاملة على أفدييفكا، وهنأ الرئيس بوتين الجيش الروسي، على هذا النجاح والنصر المهم.
وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد ذكرت يوم الاثنين، في بيان، أن القوات الروسية حررت بالكامل مصنعا لفحم الكوك في أفدييفكا، من المسلحين الأوكرانيين.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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