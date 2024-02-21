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https://sputnikarabic.ae/20240221/المنطقة-الاقتصادية-لقناة-السويس--1086290130.html
المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
سبوتنيك عربي
تسعى مصر لجعل منطقة قناة السويس، أهم منطقة اقتصادية في أفريقيا والعالم، وتعمل في سبيل تحقيق ذلك على إبرام العديد من الاتفاقيات مع الدول الصناعية الكبرى، وفي... 21.02.2024, سبوتنيك عربي
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انفوجرافيك, инфографика
انفوجرافيك, инфографика

المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

17:15 GMT 21.02.2024
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تسعى مصر لجعل منطقة قناة السويس، أهم منطقة اقتصادية في أفريقيا والعالم، وتعمل في سبيل تحقيق ذلك على إبرام العديد من الاتفاقيات مع الدول الصناعية الكبرى، وفي مقدمتها روسيا والصين.
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