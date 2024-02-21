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Военнослужащий полка Центрального военного округа переносит снаряд для РСЗО БМ-21 Град на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240221/انفجار-قوي-يلقي-بعربة-أوكرانية-على-سطح-المدرعة-الأمريكية-برادلي-فيديو--1086270276.html
انفجار قوي يلقي بعربة أوكرانية على سطح المدرعة الأمريكية "برادلي"... فيديو
انفجار قوي يلقي بعربة أوكرانية على سطح المدرعة الأمريكية "برادلي"... فيديو
سبوتنيك عربي
تم تداول مقطع فيديو تم تصويره في موقع المعدات العسكرية المدمرة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من قرية رابوتينو في اتجاه زابوروجيه. 21.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-21T06:23+0000
2024-02-21T06:32+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وأثار الدهشة في الفيديو، مظهر غريب لمركبة المشاة القتالية الأمريكية "برادلي" وفوقها هيكل معدني غريب. وللوهلة الأولى، لا يمكن معرفة ما هذا الشيء، ولكن عند التدقيق يتوضح أن هذه مركبة "برادلي" وفوقها بقايا عربة أوكرانية.ووفقا لصحيفة "روسكويه أوروجيه"، تم إلقاء العربة الأوكرانية على سطح "برادلي"، بسبب انفجار قوي. ولكن من غير الواضح ما إذا كان هذا قد حدث أثناء تحرك مركبة المشاة القتالية أو عندما توقفت بسبب تعرضها لأضرار. ويبدو أن العربة احترقت بالكامل تقريبًا، ولم يتبق سوى هيكل معدني.في وقت ما في أوكرانيا، حاولوا تأسيس إنتاج لمثل هذه المركبات، حيث تم تجميع السيارات يدويًا في ورش تصليح السيارات السابقة. في الوقت نفسه، تم استخدام المكونات من مختلف سيارات الركاب القديمة، بما في ذلك تلك التي من الإنتاج السوفيتي.وتم تسليح المركبات بمدافع رشاشة وقاذفات قنابل آلية، ويتكون الطاقم من شخصين.
https://sputnikarabic.ae/20240221/القوات-الروسية-تعثر-على-العشرات-من-المعدات-الأمريكية-المتروكة-في-أفدييفكا-1086269713.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

انفجار قوي يلقي بعربة أوكرانية على سطح المدرعة الأمريكية "برادلي"... فيديو

06:23 GMT 21.02.2024 (تم التحديث: 06:32 GMT 21.02.2024)
© AFP 2023 / ROMEO GACADمركبة برادلي القتالية
مركبة برادلي القتالية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2024
© AFP 2023 / ROMEO GACAD
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تم تداول مقطع فيديو تم تصويره في موقع المعدات العسكرية المدمرة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من قرية رابوتينو في اتجاه زابوروجيه.
وأثار الدهشة في الفيديو، مظهر غريب لمركبة المشاة القتالية الأمريكية "برادلي" وفوقها هيكل معدني غريب. وللوهلة الأولى، لا يمكن معرفة ما هذا الشيء، ولكن عند التدقيق يتوضح أن هذه مركبة "برادلي" وفوقها بقايا عربة أوكرانية.
مدينة أفدييفكا المحررة من قبل القوات المسلحة الروسية، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تعثر على عشرات المعدات الأمريكية المتروكة في أفدييفكا
04:40 GMT
ووفقا لصحيفة "روسكويه أوروجيه"، تم إلقاء العربة الأوكرانية على سطح "برادلي"، بسبب انفجار قوي. ولكن من غير الواضح ما إذا كان هذا قد حدث أثناء تحرك مركبة المشاة القتالية أو عندما توقفت بسبب تعرضها لأضرار. ويبدو أن العربة احترقت بالكامل تقريبًا، ولم يتبق سوى هيكل معدني.
في وقت ما في أوكرانيا، حاولوا تأسيس إنتاج لمثل هذه المركبات، حيث تم تجميع السيارات يدويًا في ورش تصليح السيارات السابقة. في الوقت نفسه، تم استخدام المكونات من مختلف سيارات الركاب القديمة، بما في ذلك تلك التي من الإنتاج السوفيتي.
وتم تسليح المركبات بمدافع رشاشة وقاذفات قنابل آلية، ويتكون الطاقم من شخصين.
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