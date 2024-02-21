https://sputnikarabic.ae/20240221/انفجار-قوي-يلقي-بعربة-أوكرانية-على-سطح-المدرعة-الأمريكية-برادلي-فيديو--1086270276.html
انفجار قوي يلقي بعربة أوكرانية على سطح المدرعة الأمريكية "برادلي"... فيديو
انفجار قوي يلقي بعربة أوكرانية على سطح المدرعة الأمريكية "برادلي"... فيديو
سبوتنيك عربي
تم تداول مقطع فيديو تم تصويره في موقع المعدات العسكرية المدمرة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من قرية رابوتينو في اتجاه زابوروجيه. 21.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-21T06:23+0000
2024-02-21T06:23+0000
2024-02-21T06:32+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103514/41/1035144118_0:0:2201:1239_1920x0_80_0_0_918ef2ec54eb8433fa4539e00704cd09.jpg
وأثار الدهشة في الفيديو، مظهر غريب لمركبة المشاة القتالية الأمريكية "برادلي" وفوقها هيكل معدني غريب. وللوهلة الأولى، لا يمكن معرفة ما هذا الشيء، ولكن عند التدقيق يتوضح أن هذه مركبة "برادلي" وفوقها بقايا عربة أوكرانية.ووفقا لصحيفة "روسكويه أوروجيه"، تم إلقاء العربة الأوكرانية على سطح "برادلي"، بسبب انفجار قوي. ولكن من غير الواضح ما إذا كان هذا قد حدث أثناء تحرك مركبة المشاة القتالية أو عندما توقفت بسبب تعرضها لأضرار. ويبدو أن العربة احترقت بالكامل تقريبًا، ولم يتبق سوى هيكل معدني.في وقت ما في أوكرانيا، حاولوا تأسيس إنتاج لمثل هذه المركبات، حيث تم تجميع السيارات يدويًا في ورش تصليح السيارات السابقة. في الوقت نفسه، تم استخدام المكونات من مختلف سيارات الركاب القديمة، بما في ذلك تلك التي من الإنتاج السوفيتي.وتم تسليح المركبات بمدافع رشاشة وقاذفات قنابل آلية، ويتكون الطاقم من شخصين.
https://sputnikarabic.ae/20240221/القوات-الروسية-تعثر-على-العشرات-من-المعدات-الأمريكية-المتروكة-في-أفدييفكا-1086269713.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
انفجار قوي يلقي بعربة أوكرانية على سطح المدرعة الأمريكية "برادلي"... فيديو
06:23 GMT 21.02.2024 (تم التحديث: 06:32 GMT 21.02.2024)
تم تداول مقطع فيديو تم تصويره في موقع المعدات العسكرية المدمرة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من قرية رابوتينو في اتجاه زابوروجيه.
وأثار الدهشة في الفيديو، مظهر غريب لمركبة المشاة القتالية الأمريكية "برادلي" وفوقها هيكل معدني غريب. وللوهلة الأولى، لا يمكن معرفة ما هذا الشيء، ولكن عند التدقيق يتوضح أن هذه مركبة "برادلي" وفوقها بقايا عربة أوكرانية.
ووفقا لصحيفة "روسكويه أوروجيه"
، تم إلقاء العربة الأوكرانية على سطح "برادلي"، بسبب انفجار قوي. ولكن من غير الواضح ما إذا كان هذا قد حدث أثناء تحرك مركبة المشاة القتالية أو عندما توقفت بسبب تعرضها لأضرار. ويبدو أن العربة احترقت بالكامل تقريبًا، ولم يتبق سوى هيكل معدني.
في وقت ما في أوكرانيا، حاولوا تأسيس إنتاج لمثل هذه المركبات، حيث تم تجميع السيارات يدويًا في ورش تصليح السيارات السابقة. في الوقت نفسه، تم استخدام المكونات من مختلف سيارات الركاب القديمة، بما في ذلك تلك التي من الإنتاج السوفيتي.
وتم تسليح المركبات بمدافع رشاشة وقاذفات قنابل آلية، ويتكون الطاقم من شخصين.