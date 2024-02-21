https://sputnikarabic.ae/20240221/برلماني-أردني-يطالب-بحظر-التعامل-مع-العدو-الإسرائيلي-1086292220.html

برلماني أردني يطالب بحظر التعامل مع العدو الإسرائيلي

برلماني أردني يطالب بحظر التعامل مع العدو الإسرائيلي

سبوتنيك عربي

طرح النائب ضرار الحراسيس، عضو مجلس النواب الأردني مذكرة نيابية للتوقيع من قبل أعضاء المجلس، تتضمن بنودًا لوقف التعامل الاقتصادي مع إسرائيل. 21.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-21T19:12+0000

2024-02-21T19:12+0000

2024-02-21T19:12+0000

حصري

أخبار الأردن

العالم العربي

الأخبار

طوفان الأقصى

حركة حماس

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

غزة

قطاع غزة

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/02/15/1086291391_0:0:801:451_1920x0_80_0_0_904245cd53939b0506dd2ba290f1c6e4.jpg

وطالب بإعادة تفعيل قانون المقاطعة الاقتصادية وحظر التعامل مع العدو رقم (11) لعام 1995، استنادا على أن درء الأضرار عن الوطن أولى من كسب المنافع لبعض التجار والسماسرة وفقا للمادة (64) من القانون المدني الأردني.وقال الحراسيس في تصريحات لـ "سبوتنيك"، إن °هذا القانون كان موجودا بعد معاهدة وادي عربة بعام، لكن تم إلغاؤه فيما بعد، في ظل الرفض الشعبي لأي علاقات تطبيع مع الجانب الإسرائيلي°.وأكد أن هناك بعض التجار ممن عقدوا اتفاقيات مع شركات للعدو الصهيوني بعيدًا عن الحكومة من أجل تصدير المواد الغذائية والخضروات، ما دفعه للمطالبة بإعادة تفعيل هذه المادة من القانون لمواجهة أي تعاون تجاري في ظل الوحشية الشرسة في العدوان الإسرائيلي على غزة.وأوضح أن هذه المذكرة تعتبر تسجيل موقف مهم لوقف أي أعمال تكسب على حساب دماء أبناء الشعب الفلسطيني.وفيما يتعلق بمسار المذكرة، قال إنها في حال حظيت على توقيع وموافقة من ربع عدد نواب البرلمان سيتم تحويلها بشكل رسمي للحكومة، ومن ثم للمجلس النيابي للتصويت على إعادة تفعيل القانون الذي يجرم أي تبادل تجاري مع إسرائيل. ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر، ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، أسفرت عن وقوع أكثر 29 ألف قتيل وأكثر من 69 ألف مصاب بين سكان القطاع.

https://sputnikarabic.ae/20240210/تشمل-أمريكا-هل-تساهم-جولة-العاهل-الأردني-في-حشد-الدعم-الدولي-لوقف-الحرب-في-غزة-1085947929.html

https://sputnikarabic.ae/20240221/غانتس-مؤشرات-إيجابية-على-احتمال-تنفيذ-صفقة-رهائن-جديدة-1086291008.html

إسرائيل

غزة

قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حصري, أخبار الأردن, العالم العربي, الأخبار, طوفان الأقصى, حركة حماس, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل