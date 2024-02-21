https://sputnikarabic.ae/20240221/بوتين-الجيش-الروسي-حقق-نقطة-تحول-في-أصعب-قطاعات-الجبهة---1086278141.html

بوتين: الجيش الروسي حقق "نقطة تحول" في أصعب قطاعات الجبهة

بوتين: الجيش الروسي حقق "نقطة تحول" في أصعب قطاعات الجبهة

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن الجيش الروسي تمكن من تحقيق نقطة تحول في أصعب قطاعات الجبهة، بفضل بطولة مقاتلي القوات الجوية الفضائية... 21.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-21T10:44+0000

2024-02-21T10:44+0000

2024-02-21T10:44+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقال بوتين في حفل تقديم ميداليات وجوائز الدولة إلى الوحدات العسكرية لقوات الجوية الفضائية الروسية: "بفضل أعمالهم البطولية واستعدادهم الذي لا تشوبه شائبة، كان من الممكن تحقيق نقطة تحول في أصعب قطاعات الجبهة".وقال بوتين إن "أسماءهم (الجنود الروس) ستظل دائمًا رمزًا للشجاعة والاحترام اللامحدود الذي يعامل به شعب روسيا جيشه الوطني".وفي وقت سابق، أشارت وزارة الدفاع الروسية، في بيان حول تحرير أفدييفكا، إلى أن هذا سيسمح بنقل خط المواجهة بعيدًا عن دونيتسك، وحمايتها من الهجمات الإرهابية التي يشنها نظام كييف.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

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