https://sputnikarabic.ae/20240221/بوتين-بطولة-ألعاب-المستقبل-تحمل-طابعا-إنسانيا-1086285933.html

بوتين: بطولة "ألعاب المستقبل" تحمل طابعا إنسانيا

بوتين: بطولة "ألعاب المستقبل" تحمل طابعا إنسانيا

سبوتنيك عربي

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، بأن بطولة "ألعاب المستقبل" متعددة الرياضات تمثل حدثا "ذو طابع إنساني". 21.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-21T14:45+0000

2024-02-21T14:45+0000

2024-02-21T14:45+0000

روسيا

العالم

رياض محرز

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وأوضح بوتين في اجتماع مع رئيس جمهورية صربسكا (البوسنة والهرسك) ميلوراد دوديك: "إنها حدث جيد وذو طبيعة إنسانية بكل معنى الكلمة، وإننا سعداء جدا برؤية أصدقائنا هنا".وشكر بوتين دوديك على قبوله الدعوة قائلًا: "شكرا لكم على قبول دعوتنا ومجيئكم كضيف شرف لافتتاح مثل هذه المسابقات الشيقة، وآمل أن تحظى دورة "ألعاب المستقبل" بشعبية كبيرة في المستقبل".وقام وفد من جمهورية البوسنة والهرسك، برئاسة الرئيس ميلوراد دوديك، بزيارة بيلاروس، في وقت سابق، حيث عقد اجتماعات مع الرئيس ألكسندر لوكاشينكو، وأعضاء الحكومة، ووصل دوديك، أمس الثلاثاء، إلى قازان، حيث زار الكنيسة الأرثوذكسية والمسجد في المدينة. وتنطلق اليوم الأربعاء، في عاصمة تتارستان بطولة "ألعاب المستقبل" الدولية متعددة الرياضات. وسيكون ضمن حضور حفل الافتتاح أيضًا من بين الزعماء الأجانب رؤساء بيلاروس وأوزبكستان وطاجيكستان وكازاخستان وقرغيزستان.وستقام "ألعاب المستقبل" في مدينتي قازان وسوتشي في الفترة من 21 شباط/فبراير إلى 3 آذار/مارس المقبل. و هي أول مسابقة دولية متعددة الرياضات في التخصصات الهجينة. ومن المتوقع أن يشارك في هذه البطولة أكثر من 260 فريقًا دوليًا وأكثر من ألفي مشارك من مختلف أنحاء العالم.وتفقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، صباح اليوم الأربعاء، مصنع "إس بي غوربونوف" للطيران خلال زيارة أجراها إلى مدينة قازان الروسية. واطلع الرئيس الروسي أثناء زيارته على إحدى ورش التصنيع الجديدة وتفقد أربع حاملات صواريخ استراتيجية حديثة من طراز "تو- 160إم" القادرة على حمل صواريخ نووية، وتعد عنصرًا أساسيًا من الثالوث النووي لروسيا الاتحادية.وصعد بوتين إلى قمرة قيادة إحدى الطائرات للاطلاع عليها حيث أمضى نحو 10 دقائق، وبعد معرفته بعدم إطلاق اسم على الطائرة، اقترح أن يكون "مينتيمير شايمييف" نسبة لرئيس جمهورية تتارستان الأول وتكريما له، لافتا إلى أنه "رجل قدم الكثير للبلاد ولروسيا بأكملها".بوتين: علاقة روسيا بالعالم الإسلامي قوية وتلتزم بنظام عالمي متعدد الأقطاب

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روسيا, العالم, رياض محرز