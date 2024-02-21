https://sputnikarabic.ae/20240221/جهاز-الأمن-الفيدرالي-الروسي-يكشف-عن-أنشطة-تجسسية-لمنظمة-بريطانية-في-خيرسون--1086271622.html

جهاز الأمن الفيدرالي الروسي يكشف عن أنشطة تجسسية لمنظمة بريطانية في خيرسون

جهاز الأمن الفيدرالي الروسي يكشف عن أنشطة تجسسية لمنظمة بريطانية في خيرسون

سبوتنيك عربي

أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الأربعاء، بأنه تم الكشف عن أنشطة منظمة تجسسية تحمل اسم "المجلس البريطاني"، والتي كانت تعمل في مجال الاستخبارات لصالح... 21.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-21T07:29+0000

2024-02-21T07:29+0000

2024-02-21T07:29+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وأضاف جهاز الأمن الفيدرالي أنه "تم اكتشاف أنشطة تجسسية تعود لـ"المجلس الثقافي البريطاني"، والذي قام بأنشطة استخباراتية لصالح نظام كييف في مقاطعة خيرسون".وأثبت جهاز الأمن الفيدرالي أن "المجلس الثقافي البريطاني" استخدم اللاجئين الأوكرانيين الذين يعيشون في بريطانيا للحصول على معلومات استخباراتية عسكرية سياسية من خلال اتصالات وثيقة موجودة في مقاطعة خيرسون.وقال نائب قائد المجموعة: "حتى اليوم، لقد أحصيت نحو عشر وحدات من مدرعات بي إم بي-1 وهناك نحو 7-8 وحدات من إم113 الأمريكية. هذا بالإضافة إلى أنني قمت بسحب اثنتين. لقد تم التخلي عنهما أثناء الانسحاب، عندما أدركوا أنهم محاصرين. لقد تخلوا عن الكثير من مدرعات بي إم بي-1 والأمريكية إم113".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تعثر على عشرات المعدات الأمريكية المتروكة في أفدييفكا... فيديو

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