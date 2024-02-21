https://sputnikarabic.ae/20240221/عامان-على-الاعتراف-باستقلال-وسيادة-جمهوريتي-دونيتسك-ولوغانسك-الشعبيتين-1086286193.html
عامان على الاعتراف باستقلال وسيادة جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين
عامان على الاعتراف باستقلال وسيادة جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين
سبوتنيك عربي
قبل عامين، كان رئيس روسيا الاتحادية، فلاديمير بوتين، قد وقع مرسوم الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، ودعا مجلسي الدوما والجمعية الفيدرالية إلى... 21.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-21T15:01+0000
2024-02-21T15:01+0000
2024-02-21T15:01+0000
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نستذكر في الإنفوغراف الذي أعده فريق "سبوتنيك" أبرز اقتباسات الرئيس الروسي في خطابه بشأن الاعتراف باستقلال وسيادة جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في 21 فبراير/ شباط عام 2022.وقال بوتين في خطابه الذي وجهه إلى الروس، "نطالب أولئك الذين استولوا على السلطة واحتفظوا بها في كييف بوقف القتال فورا، وإلا فإن المسؤولية الكاملة عن استمرار إراقة الدماء ستقع بالكامل على النظام الحاكم في أوكرانيا".اقرأ المزيد - بوتين يوقع مرسومي الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك ويدعو الدوما للمصادقة الفوريةوقد يعجبك أيضا - بوتين يوجه كلمة إلى جميع المواطنين في روسيا حول القرارات بخصوص دونباس
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, فلاديمير بوتين, инфографика, جمهورية لوغانسك الشعبية, أخبار جمهورية دونيتسك
روسيا, أخبار روسيا اليوم, فلاديمير بوتين, инфографика, جمهورية لوغانسك الشعبية, أخبار جمهورية دونيتسك
عامان على الاعتراف باستقلال وسيادة جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين
قبل عامين، كان رئيس روسيا الاتحادية، فلاديمير بوتين، قد وقع مرسوم الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، ودعا مجلسي الدوما والجمعية الفيدرالية إلى الاعتراف الفوري بهما.
نستذكر في الإنفوغراف الذي أعده فريق "سبوتنيك" أبرز اقتباسات الرئيس الروسي في خطابه بشأن الاعتراف باستقلال وسيادة جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في 21 فبراير/ شباط عام 2022.
وقال بوتين في خطابه
الذي وجهه إلى الروس، "نطالب أولئك الذين استولوا على السلطة واحتفظوا بها في كييف بوقف القتال فورا، وإلا فإن المسؤولية الكاملة عن استمرار إراقة الدماء ستقع بالكامل على النظام الحاكم في أوكرانيا".