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https://sputnikarabic.ae/20240221/فشل-إطلاق-صاروخ-نووي-بريطاني-من-الغواصة-وسقوطه-بجوارها-فيديو-1086269949.html
فشل إطلاق صاروخ نووي بريطاني من الغواصة وسقوطه بجوارها... فيديو
فشل إطلاق صاروخ نووي بريطاني من الغواصة وسقوطه بجوارها... فيديو
سبوتنيك عربي
انتهت اختبارات الصاروخ الباليستي العابر للقارات "ترايدنت 2" بالفشل، حيث نفذت البحرية البريطانية في 30 يناير/ كانون الثاني، عملية إطلاق من الغواصة النووية... 21.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-21T05:43+0000
2024-02-21T05:43+0000
رصد عسكري
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ووفقا لوسائل الإعلام، فإن البحرية البريطانية فشلت في إطلاق صاروخ "ترايدنت"، وسقط في المحيط بالقرب من الغواصة النووية البريطانية التي انطلق منها. وبحسب التقارير، كان وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس على متن الغواصة النووية "فانغوارد".وقالت التقارير: "تم بدء تحقيق على الفور لمعرفة الخطأ الذي حدث، وصدر أمر بالعثور على الصاروخ في قاع البحر قبالة ساحل فلوريدا".وهذا هو الاختبار الثاني الذي يفشل منذ عام 2016، عندما انحرف صاروخ "ترايدنت"، الذي تم إطلاقه من الغواصة "فينجينس"، عن مساره نحو الولايات المتحدة ودمر نفسه تلقائيًا. في ذلك الوقت، لم تبلّغ المملكة المتحدة الجمهور عن الإطلاق غير الناجح للصاروخ، بناءً على طلب واشنطن.الصاروخ الباليستي "ترايدنت 2" قادر على تغطية مسافة 11.3 ألف كيلومتر ويمكنه حمل رؤوس حربية نووية، وهو قادر على ضرب أهداف صغيرة محمية بشكل جيد مثل المخابئ العميقة وقاذفات الصواريخ الباليستية العابرة للقارات.
https://sputnikarabic.ae/20240214/إيران-تكشف-عن-صاروخ-كروز-جديد-يطلق-من-البحر-1086062554.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

فشل إطلاق صاروخ نووي بريطاني من الغواصة وسقوطه بجوارها... فيديو

05:43 GMT 21.02.2024
© Photo / Public domain/U.S. Navy/Ronald Gutridgeإطلاق صاروخ "ترايدنت"
إطلاق صاروخ ترايدنت - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2024
© Photo / Public domain/U.S. Navy/Ronald Gutridge
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انتهت اختبارات الصاروخ الباليستي العابر للقارات "ترايدنت 2" بالفشل، حيث نفذت البحرية البريطانية في 30 يناير/ كانون الثاني، عملية إطلاق من الغواصة النووية "فانغوارد"، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.
ووفقا لوسائل الإعلام، فإن البحرية البريطانية فشلت في إطلاق صاروخ "ترايدنت"، وسقط في المحيط بالقرب من الغواصة النووية البريطانية التي انطلق منها. وبحسب التقارير، كان وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس على متن الغواصة النووية "فانغوارد".
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وقالت التقارير: "تم بدء تحقيق على الفور لمعرفة الخطأ الذي حدث، وصدر أمر بالعثور على الصاروخ في قاع البحر قبالة ساحل فلوريدا".
وهذا هو الاختبار الثاني الذي يفشل منذ عام 2016، عندما انحرف صاروخ "ترايدنت"، الذي تم إطلاقه من الغواصة "فينجينس"، عن مساره نحو الولايات المتحدة ودمر نفسه تلقائيًا. في ذلك الوقت، لم تبلّغ المملكة المتحدة الجمهور عن الإطلاق غير الناجح للصاروخ، بناءً على طلب واشنطن.
الصاروخ الباليستي "ترايدنت 2" قادر على تغطية مسافة 11.3 ألف كيلومتر ويمكنه حمل رؤوس حربية نووية، وهو قادر على ضرب أهداف صغيرة محمية بشكل جيد مثل المخابئ العميقة وقاذفات الصواريخ الباليستية العابرة للقارات.
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