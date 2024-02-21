https://sputnikarabic.ae/20240221/لافروف-المسار-الأمريكي-تجاه-روسيا-لن-يتغير-1086273440.html
لافروف: المسار الأمريكي تجاه روسيا لن يتغير
لافروف: المسار الأمريكي تجاه روسيا لن يتغير
سبوتنيك عربي
صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن روسيا مستعدة للعمل مع أي رئيس أمريكي يثق به الأمريكيون، في حين لا يتوقع الجانب الروسي أن تغير واشنطن مسارها تجاه... 21.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-21T08:31+0000
2024-02-21T08:31+0000
2024-02-21T08:31+0000
روسيا
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وقال لافروف في مقابلة مع صحيفة "غلوبو" البرازيلية عندما طُلب منه التعليق على وجود مرشح مفضل في الانتخابات الأمريكية: "ليس لدينا أوهام، ولا نتوقع أن يتغير المسار المناهض لروسيا في الولايات المتحدة في المستقبل المنظور. نحن على استعداد للعمل مع أي رئيس يثق به الشعب الأمريكي. ما يهمنا ليس شخصية السياسي، ولكن ما هي السياسة التي ينتهجها فيما يتعلق بروسيا".وبحسب لافروف، فإن النخبة الأمريكية تعتبر روسيا، بغض النظر عن انتماءاتها الحزبية، خصما وتهديدا، و"الرئيس السابق لم يفعل شيئا لتحسين العلاقات الروسية الأمريكية خلال السنوات الأربع التي قضاها في البيت الأبيض".ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024. ويتنافس دونالد ترامب ونيكي هالي على ترشيح الحزب الجمهوري. كما أعلن الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن أنه ينوي إعادة انتخابه عن الحزب الديمقراطي.
https://sputnikarabic.ae/20240214/لافروف-خطط-الغرب-لعزل-روسيا-باءت-بالفشل-1086057596.html
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روسيا
لافروف: المسار الأمريكي تجاه روسيا لن يتغير
صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن روسيا مستعدة للعمل مع أي رئيس أمريكي يثق به الأمريكيون، في حين لا يتوقع الجانب الروسي أن تغير واشنطن مسارها تجاه موسكو.
وقال لافروف في مقابلة مع صحيفة "غلوبو" البرازيلية عندما طُلب منه التعليق على وجود مرشح مفضل في الانتخابات الأمريكية: "ليس لدينا أوهام، ولا نتوقع أن يتغير المسار المناهض لروسيا في الولايات المتحدة في المستقبل المنظور. نحن على استعداد للعمل مع أي رئيس يثق به الشعب الأمريكي. ما يهمنا ليس شخصية السياسي، ولكن ما هي السياسة التي ينتهجها فيما يتعلق بروسيا".
وبحسب لافروف، فإن النخبة الأمريكية تعتبر روسيا، بغض النظر عن انتماءاتها الحزبية، خصما وتهديدا، و"الرئيس السابق لم يفعل شيئا لتحسين العلاقات الروسية الأمريكية خلال السنوات الأربع التي قضاها في البيت الأبيض".
ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024. ويتنافس دونالد ترامب ونيكي هالي على ترشيح الحزب الجمهوري. كما أعلن الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن أنه ينوي إعادة انتخابه عن الحزب الديمقراطي.