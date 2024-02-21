عربي
https://sputnikarabic.ae/20240221/لافروف-المسار-الأمريكي-تجاه-روسيا-لن-يتغير-1086273440.html
لافروف: المسار الأمريكي تجاه روسيا لن يتغير
لافروف: المسار الأمريكي تجاه روسيا لن يتغير
سبوتنيك عربي
صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن روسيا مستعدة للعمل مع أي رئيس أمريكي يثق به الأمريكيون، في حين لا يتوقع الجانب الروسي أن تغير واشنطن مسارها تجاه... 21.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-21T08:31+0000
2024-02-21T08:31+0000
روسيا
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/02/10/1086120882_50:0:1794:981_1920x0_80_0_0_c536e7ff87041de3f218ddb6c45b74a7.jpg
وقال لافروف في مقابلة مع صحيفة "غلوبو" البرازيلية عندما طُلب منه التعليق على وجود مرشح مفضل في الانتخابات الأمريكية: "ليس لدينا أوهام، ولا نتوقع أن يتغير المسار المناهض لروسيا في الولايات المتحدة في المستقبل المنظور. نحن على استعداد للعمل مع أي رئيس يثق به الشعب الأمريكي. ما يهمنا ليس شخصية السياسي، ولكن ما هي السياسة التي ينتهجها فيما يتعلق بروسيا".وبحسب لافروف، فإن النخبة الأمريكية تعتبر روسيا، بغض النظر عن انتماءاتها الحزبية، خصما وتهديدا، و"الرئيس السابق لم يفعل شيئا لتحسين العلاقات الروسية الأمريكية خلال السنوات الأربع التي قضاها في البيت الأبيض".ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024. ويتنافس دونالد ترامب ونيكي هالي على ترشيح الحزب الجمهوري. كما أعلن الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن أنه ينوي إعادة انتخابه عن الحزب الديمقراطي.
https://sputnikarabic.ae/20240214/لافروف-خطط-الغرب-لعزل-روسيا-باءت-بالفشل-1086057596.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/02/10/1086120882_268:0:1576:981_1920x0_80_0_0_695a84ddf6017923db242906f6f23c12.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

لافروف: المسار الأمريكي تجاه روسيا لن يتغير

08:31 GMT 21.02.2024
© Sputnikوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مؤتمر مخصص للذكرى العاشرة للانقلاب في أوكرانيا
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مؤتمر مخصص للذكرى العاشرة للانقلاب في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2024
© Sputnik
تابعنا عبر
صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن روسيا مستعدة للعمل مع أي رئيس أمريكي يثق به الأمريكيون، في حين لا يتوقع الجانب الروسي أن تغير واشنطن مسارها تجاه موسكو.
وقال لافروف في مقابلة مع صحيفة "غلوبو" البرازيلية عندما طُلب منه التعليق على وجود مرشح مفضل في الانتخابات الأمريكية: "ليس لدينا أوهام، ولا نتوقع أن يتغير المسار المناهض لروسيا في الولايات المتحدة في المستقبل المنظور. نحن على استعداد للعمل مع أي رئيس يثق به الشعب الأمريكي. ما يهمنا ليس شخصية السياسي، ولكن ما هي السياسة التي ينتهجها فيما يتعلق بروسيا".
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يشارك في حفل وضع الزهور في اللوحات التذكارية لموظفي وزارة الخارجية الروسية في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
لافروف: خطط الغرب لعزل روسيا باءت بالفشل
14 فبراير, 10:15 GMT
وبحسب لافروف، فإن النخبة الأمريكية تعتبر روسيا، بغض النظر عن انتماءاتها الحزبية، خصما وتهديدا، و"الرئيس السابق لم يفعل شيئا لتحسين العلاقات الروسية الأمريكية خلال السنوات الأربع التي قضاها في البيت الأبيض".
ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024. ويتنافس دونالد ترامب ونيكي هالي على ترشيح الحزب الجمهوري. كما أعلن الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن أنه ينوي إعادة انتخابه عن الحزب الديمقراطي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Жилой дом, поврежденный в результате обстрела на территории освобожденной Авдеевки - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:22 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. واشنطن تستخدم الفيتو لدعم إسرائيل بمجلس الأمن الدولي.. صور وفيديوأمس, 22:27 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала