https://sputnikarabic.ae/20240221/مؤسسة-ألمانية-سبوتنيك-تحصد-شعبية-كبيرة-في-العالم-العربي-على-وسائل-التواصل-الاجتماعي--1086282914.html
مؤسسة ألمانية: "سبوتنيك" تحصد شعبية كبيرة في العالم العربي على وسائل التواصل الاجتماعي
مؤسسة ألمانية: "سبوتنيك" تحصد شعبية كبيرة في العالم العربي على وسائل التواصل الاجتماعي
سبوتنيك عربي
كشف تقرير لمؤسسة ألمانية رسمية أن وسائل الإعلام الروسية مثل "سبوتنيك"، و"آر تي"، تحظى بشعبية كبيرة في المجتمع العربي، وتظهر استطلاعات الرأي المختلفة في هذه... 21.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-21T13:00+0000
2024-02-21T13:00+0000
2024-02-21T13:05+0000
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وبحسب التقرير الذي يعود لمؤسسة "فريدريش ناومان"، تستخدم روسيا بشكل أساسي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بقناتي "سبوتنيك"، و"آر تي" باللغة العربية، والتي اكتسبت شعبية كبيرة في المجتمع العربي، وتظهر استطلاعات الرأي العامة في الدول العربية تزايد الدعم لروسيا على حساب الولايات المتحدة الأمريكية، ويقول التقرير إن الخبراء يعزون ذلك إلى حرب المعلومات الناجحة".وتنشر هذه القنوات معلومات حول مسؤولية الولايات المتحدة الأمريكية، وحلف شمال الأطلسي (الناتو) عن الصراع في أوكرانيا، وكذلك عن أزمة الغذاء العالمية، وفي الوقت نفسه، تم إثبات كل هذه التصريحات بالفعل من قبل القيادة الروسية.وعلى خلفية العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، تم تطبيق آلاف الإجراءات التقييدية ضد موسكو، بما في ذلك حجب موارد وكالة "سبوتنيك" وقنوات "آر تي" التلفزيونية، وتم تصنيف العديد من الصحفيين المحليين الذين يعملون مع وسائل الإعلام الروسية على أنهم "وسائل إعلام تابعة للحكومة الروسية".
https://sputnikarabic.ae/20240221/بوتين-يتفقد-مصنع-إس-بي-غوربونوف-للطيران-في-مدينة-قازان-الروسية-1086281975.html
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روسيا, العالم, سبوتنيك
مؤسسة ألمانية: "سبوتنيك" تحصد شعبية كبيرة في العالم العربي على وسائل التواصل الاجتماعي
13:00 GMT 21.02.2024 (تم التحديث: 13:05 GMT 21.02.2024)
كشف تقرير لمؤسسة ألمانية رسمية أن وسائل الإعلام الروسية مثل "سبوتنيك"، و"آر تي"، تحظى بشعبية كبيرة في المجتمع العربي، وتظهر استطلاعات الرأي المختلفة في هذه الدول تزايد الدعم لروسيا.
وبحسب التقرير الذي يعود لمؤسسة "فريدريش ناومان"، تستخدم روسيا بشكل أساسي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بقناتي "سبوتنيك"، و"آر تي" باللغة العربية، والتي اكتسبت شعبية كبيرة في المجتمع العربي، وتظهر استطلاعات الرأي العامة في الدول العربية تزايد الدعم لروسيا على حساب الولايات المتحدة الأمريكية، ويقول التقرير إن الخبراء يعزون ذلك إلى حرب المعلومات الناجحة".
وأصبحت "سبوتنيك" و"آر تي" أحد أكثر مصادر المعلومات شعبية في المنطقة. ويعطي مؤلفو العمل مثالا على ذلك: ينشر "سبوتنيك عربي" ما متوسطه 87 تغريدة يوميا، والنسخة العربية لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" على سبيل المثال، 32 فقط. بالإضافة إلى ذلك، من عام 2022 إلى 2023، زادت شعبية "سبوتنيك" و"آر تي" بشكل ملحوظ، بحسب بيانات التقرير.
وتنشر هذه القنوات معلومات حول مسؤولية الولايات المتحدة الأمريكية، وحلف شمال الأطلسي (الناتو) عن الصراع في أوكرانيا، وكذلك عن أزمة الغذاء العالمية، وفي الوقت نفسه، تم إثبات كل هذه التصريحات بالفعل من قبل القيادة الروسية.
وعلى خلفية العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، تم تطبيق آلاف الإجراءات التقييدية ضد موسكو، بما في ذلك حجب موارد وكالة "سبوتنيك" وقنوات "آر تي" التلفزيونية، وتم تصنيف العديد من الصحفيين المحليين الذين يعملون مع وسائل الإعلام الروسية على أنهم "وسائل إعلام تابعة للحكومة الروسية".