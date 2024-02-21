https://sputnikarabic.ae/20240221/مراسل-سبوتنيك-سماع-دوي-انفجار-في-محيط-العاصمة-السورية-دمشق-1086271130.html
مراسل "سبوتنيك": سماع دوي انفجار في محيط العاصمة السورية دمشق
مراسل "سبوتنيك": سماع دوي انفجار في محيط العاصمة السورية دمشق
سبوتنيك عربي
أفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، بسماع دوي انفجار في محيط العاصمة السورية دمشق. 21.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-21T06:58+0000
2024-02-21T06:58+0000
2024-02-21T07:41+0000
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وقال المراسل: "ترددت أصوات عدة انفجارات في منطقة "كفرسوسة" على الأطراف الجنوبية للعاصمة السورية دمشق، وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من المنطقة".وأضاف أن "المعلومات الأولية تشير إلى أن طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ من فوق أراضي الجولان السوري المحتل، وحاولت استهداف بعض المواقع في محيط العاصمة دمشق".وأشار المراسل إلى أن فرق الإنقاذ والإسعاف هرعت إلى موقع الانفجار في حي كفرسوسة في دمشق، مضيفا أن الجيش الإسرائيلي استهدف شقة ضمن بناء سكني في منطقة كفرسوسة جنوبي دمشق.وأكد أن المعلومات الأولية تشير إلى إصابات جراء القصف.
https://sputnikarabic.ae/20240209/مراسل-سبوتنيك-الدفاعات-الجوية-السورية-تتصدى-لأهداف-معادية-في-سماء-العاصمة-دمشق---عاجل-1085908645.html
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
مراسل "سبوتنيك": سماع دوي انفجار في محيط العاصمة السورية دمشق
06:58 GMT 21.02.2024 (تم التحديث: 07:41 GMT 21.02.2024)
أفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، بسماع دوي انفجار في محيط العاصمة السورية دمشق.
وقال المراسل: "ترددت أصوات عدة انفجارات في منطقة "كفرسوسة" على الأطراف الجنوبية للعاصمة السورية دمشق، وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من المنطقة".
وأضاف أن "المعلومات الأولية تشير إلى أن طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ من فوق أراضي الجولان السوري المحتل، وحاولت استهداف بعض المواقع في محيط العاصمة دمشق".
وأشار المراسل إلى أن فرق الإنقاذ والإسعاف هرعت إلى موقع الانفجار في حي كفرسوسة في دمشق، مضيفا أن الجيش الإسرائيلي استهدف شقة ضمن بناء سكني في منطقة كفرسوسة جنوبي دمشق.
وأكد أن المعلومات الأولية تشير إلى إصابات جراء القصف.