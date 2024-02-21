https://sputnikarabic.ae/20240221/موسكو-تسعى-لإقامة-شراكة-مع-مجموعة-العشرين-لتعزيز-صوت-بلدان-الشرق-والجنوب-1086268611.html
موسكو تسعى لإقامة شراكة مع مجموعة العشرين لتعزيز صوت بلدان الشرق والجنوب
موسكو تسعى لإقامة شراكة مع مجموعة العشرين لتعزيز صوت بلدان الشرق والجنوب
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أن روسيا، بصفتها رئيس مجموعة البريكس في عام 2024، تخطط لإقامة شراكة وثيقة مع مجموعة العشرين لتعزيز صوت دول جنوب... 21.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-21T00:38+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان لها: "بصفتها رئيسًا لمجموعة البريكس في عام 2024، تخطط روسيا لإقامة شراكة وثيقة مع مجموعة العشرين".وأوضحت أن هذه المساعي تأتي بهدف "تحقيق تأثير تراكمي وتعزيز صوت دول جنوب وشرق العالم في الهياكل الرائدة متعددة الأطراف".
https://sputnikarabic.ae/20231127/لافروف-غالبية-مجموعة-العشرين-أظهرت-عدم-سماحها-للغرب-باستغلال-المنتدى-لمصالحه-الجيوسياسية-1083525596.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
موسكو تسعى لإقامة شراكة مع مجموعة العشرين لتعزيز صوت بلدان الشرق والجنوب
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أن روسيا، بصفتها رئيس مجموعة البريكس في عام 2024، تخطط لإقامة شراكة وثيقة مع مجموعة العشرين لتعزيز صوت دول جنوب وشرق العالم.
موسكو - سبوتنيك
. وقالت الوزارة في بيان لها: "بصفتها رئيسًا لمجموعة البريكس في عام 2024، تخطط روسيا لإقامة شراكة وثيقة مع مجموعة العشرين".
27 نوفمبر 2023, 13:32 GMT
وأوضحت أن هذه المساعي تأتي بهدف "تحقيق تأثير تراكمي وتعزيز صوت دول جنوب وشرق العالم في الهياكل الرائدة متعددة الأطراف".