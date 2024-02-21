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https://sputnikarabic.ae/20240221/هيئة-بريطانية-تعلن-تلقيها-تقريرا-عن-نشاط-لمسيرات-قرب-الحديدة-1086276013.html
هيئة بريطانية تعلن تلقيها تقريرا عن نشاط لمسيرات قرب الحديدة
هيئة بريطانية تعلن تلقيها تقريرا عن نشاط لمسيرات قرب الحديدة
سبوتنيك عربي
أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أنها تلقت، اليوم الأربعاء، تقريرا عن نشاط متزايد للطائرات المسيرة على بعد 40 ميلا بحريا غربي مدينة الحديدة... 21.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-21T09:00+0000
2024-02-21T09:00+0000
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ودعت الهيئة التابعة للبحرية البريطانية في بيان على حسابها على منصة "إكس"، السفن إلى الإبلاغ عن أي نشاط لطائرات مسيرة.كما طالبتها باتباع الإرشادات بخصوص التعامل مع تلك الطائرات.وكانت قد أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتاكوم"، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، أن جماعة "أنصار الله" أطلقت صاروخين مضادين للسفن على ناقلة بضائع أمريكية ترفع علم اليونان خلال توجهها إلى ميناء عدن اليمني، ما أسفر عن وقوع أضرار طفيفة فيها.ومنذ عملية طوفان الأقصى في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلنت "أنصار الله" استهداف 39 سفينة في البحر الأحمر وباب المندب، بالصواريخ والطائرات المسيرة، خلال تنفيذ قرارها بمنع السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها من المرور في البحرين الأحمر والعربي، ردًا على عمليات الجيش الإسرائيلي ضد المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.وكانت "أنصار الله"، قد أعلنت في العاشر من أكتوبر الماضي، أنها ستساند الفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى"، حال تدخل الولايات المتحدة عسكريًا بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.ووافق الاتحاد الأوروبي، يوم الاثنين، على إطلاق العملية البحرية العسكرية "أسبيدس" في البحر الأحمر لمواجهة هجمات "أنصار الله" في المنطقة، مؤكدًا أن "الهدف من هذه العملية الأمنية البحرية الدفاعية هو استعادة وحماية حرية الملاحة في البحر الأحمر والخليج".وفي 12 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدأت الولايات المتحدة وبريطانيا هجومًا واسعًا على مواقع "أنصار الله" في مدن يمنية عدة، على خلفية هجمات الجماعة في البحرين الأحمر والعربي.
https://sputnikarabic.ae/20240220/الجيش-الأمريكي-يؤكد-إصابة-سفينة-بصاروخين-باليستيين-أطلقتهم-أنصار-الله-1086267272.html
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هيئة بريطانية تعلن تلقيها تقريرا عن نشاط لمسيرات قرب الحديدة

09:00 GMT 21.02.2024
© AFP 2023 / Mohammed Huwaisناقلة النفط "صافر" المحاصرة بالعلم اليمني في البحر الأحمر ترسو قبالة ساحل محافظة الحديدة الغربية المتنازع عليها في اليمن في 15 يوليو 2023. ناقلة النفط "صافر" المحاصرة بالعلم اليمني في البحر الأحمر ترسو قبالة ساحل محافظة الحديدة الغربية المتنازع عليها في اليمن في 15 يوليو 2023.
ناقلة النفط صافر المحاصرة بالعلم اليمني في البحر الأحمر ترسو قبالة ساحل محافظة الحديدة الغربية المتنازع عليها في اليمن في 15 يوليو 2023. ناقلة النفط صافر المحاصرة بالعلم اليمني في البحر الأحمر ترسو قبالة ساحل محافظة الحديدة الغربية المتنازع عليها في اليمن في 15 يوليو 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2024
© AFP 2023 / Mohammed Huwais
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أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أنها تلقت، اليوم الأربعاء، تقريرا عن نشاط متزايد للطائرات المسيرة على بعد 40 ميلا بحريا غربي مدينة الحديدة اليمنية.
ودعت الهيئة التابعة للبحرية البريطانية في بيان على حسابها على منصة "إكس"، السفن إلى الإبلاغ عن أي نشاط لطائرات مسيرة.
كما طالبتها باتباع الإرشادات بخصوص التعامل مع تلك الطائرات.
وكانت قد أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتاكوم"، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، أن جماعة "أنصار الله" أطلقت صاروخين مضادين للسفن على ناقلة بضائع أمريكية ترفع علم اليونان خلال توجهها إلى ميناء عدن اليمني، ما أسفر عن وقوع أضرار طفيفة فيها.
استهداف ناقلتي نفط في خليج عمان، 13 يونيو/ حزيران 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2024
الجيش الأمريكي يؤكد إصابة سفينة بصاروخين باليستيين أطلقتهما "أنصار الله"
أمس, 21:35 GMT
ومنذ عملية طوفان الأقصى في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلنت "أنصار الله" استهداف 39 سفينة في البحر الأحمر وباب المندب، بالصواريخ والطائرات المسيرة، خلال تنفيذ قرارها بمنع السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها من المرور في البحرين الأحمر والعربي، ردًا على عمليات الجيش الإسرائيلي ضد المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.
وكانت "أنصار الله"، قد أعلنت في العاشر من أكتوبر الماضي، أنها ستساند الفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى"، حال تدخل الولايات المتحدة عسكريًا بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.
ووافق الاتحاد الأوروبي، يوم الاثنين، على إطلاق العملية البحرية العسكرية "أسبيدس" في البحر الأحمر لمواجهة هجمات "أنصار الله" في المنطقة، مؤكدًا أن "الهدف من هذه العملية الأمنية البحرية الدفاعية هو استعادة وحماية حرية الملاحة في البحر الأحمر والخليج".
وفي 12 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدأت الولايات المتحدة وبريطانيا هجومًا واسعًا على مواقع "أنصار الله" في مدن يمنية عدة، على خلفية هجمات الجماعة في البحرين الأحمر والعربي.
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