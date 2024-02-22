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https://sputnikarabic.ae/20240222/أمريكا-تكشف-عن-مرشحها-لمنصب-الأمين-العام-للناتو-1086325946.html
أمريكا تكشف عن مرشحها لمنصب الأمين العام للناتو
أمريكا تكشف عن مرشحها لمنصب الأمين العام للناتو
سبوتنيك عربي
صرح منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، أن أمريكا مقتنعة بأن رئيس الوزراء الهولندي، مارك روته، سيكون أمينًا عامًا... 22.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-22T20:28+0000
2024-02-22T20:28+0000
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وقال كيربي: "لقد أوضحت أمريكا لحلفائنا في حلف شمال الأطلسي أننا نعتقد أن السيد روته سيكون أمينا عاما ممتازا لحلف شمال الأطلسي".وكان من المفترض أن يترك الأمين العام الحالي لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ منصبه في 1 أكتوبر/تشرين الأول 2022، ولكن في مارس/آذار من نفس العام، قرر قادة دول الحلف تمديد ولايته حتى 30 سبتمبر/أيلول 2023، على خلفية الأحداث حول أوكرانيا. وفي يوليو/تموز، أعلن ستولتنبرغ أنه سيبقى في منصبه لمدة عام آخر، حتى 1 أكتوبر 2024.وذكرت وسائل إعلان غربية بأن ثلثي دول التحالف، بما في ذلك الرئيس الأمريكي جو بايدن، تؤيد ترشيح رئيس الوزراء الهولندي لمنصب الأمين العام الجديد للمنظمة، ولاتخاذ قرار، يحتاج الناتو إلى الإجماع، وحتى الآن، أعلنت بريطانيا وألمانيا وفرنسا دعمها لروته.
https://sputnikarabic.ae/20240219/الإنفاق-الدفاعي-لدول-الناتو-بالنسبة-المئوية-من-الناتج-المحلي-الإجمالي-1086213213.html
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العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, الناتو
العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, الناتو

أمريكا تكشف عن مرشحها لمنصب الأمين العام للناتو

20:28 GMT 22.02.2024
© AFP 2023 / MARKKU ULANDERعلم الناتو
علم الناتو - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2024
© AFP 2023 / MARKKU ULANDER
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صرح منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، أن أمريكا مقتنعة بأن رئيس الوزراء الهولندي، مارك روته، سيكون أمينًا عامًا ممتازًا لحلف شمال الأطلسي، وأبلغت حلفاءها بذلك.
وقال كيربي: "لقد أوضحت أمريكا لحلفائنا في حلف شمال الأطلسي أننا نعتقد أن السيد روته سيكون أمينا عاما ممتازا لحلف شمال الأطلسي".
وكان من المفترض أن يترك الأمين العام الحالي لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ منصبه في 1 أكتوبر/تشرين الأول 2022، ولكن في مارس/آذار من نفس العام، قرر قادة دول الحلف تمديد ولايته حتى 30 سبتمبر/أيلول 2023، على خلفية الأحداث حول أوكرانيا.
الإنفاق الدفاعي لدول الناتو بالنسبة المئوية من الناتج المحلي الإجمالي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2024
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الإنفاق الدفاعي لدول "الناتو" بالنسبة المئوية من الناتج المحلي الإجمالي
19 فبراير, 10:45 GMT
وفي يوليو/تموز، أعلن ستولتنبرغ أنه سيبقى في منصبه لمدة عام آخر، حتى 1 أكتوبر 2024.
وذكرت وسائل إعلان غربية بأن ثلثي دول التحالف، بما في ذلك الرئيس الأمريكي جو بايدن، تؤيد ترشيح رئيس الوزراء الهولندي لمنصب الأمين العام الجديد للمنظمة، ولاتخاذ قرار، يحتاج الناتو إلى الإجماع، وحتى الآن، أعلنت بريطانيا وألمانيا وفرنسا دعمها لروته.
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