https://sputnikarabic.ae/20240222/إعلام-غربي-يكشف-تفاصيل-مروعة-عن-هروب-الجيش-الأوكراني-من-أفدييفكا--1086308879.html
إعلام غربي يكشف تفاصيل مروعة عن هروب الجيش الأوكراني من أفدييفكا
إعلام غربي يكشف تفاصيل مروعة عن هروب الجيش الأوكراني من أفدييفكا
سبوتنيك عربي
كشفت قناة ألمانية أنه أثناء الانسحاب الأوكراني من أفدييفكا، أمرت القيادة الأوكرانية القوات المسلحة الأوكرانية بتدمير كل ما تبقى في المدينة وترك العسكريين... 22.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-22T12:11+0000
2024-02-22T12:11+0000
2024-02-22T12:11+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقالت القناة نقلاً عن جندي في الجيش الأوكراني: "الجنود المتبقون تلقوا تعليمات قبل انسحابهم بتدمير وحرق كل شيء وترك الجرحى وراءهم"."دون موافقة مسبقة"... جنود أوكرانييون يكشفون سبب فرارهم من أفدييفكاوأشارت القناة إلى أن انسحاب القوات المسلحة الأوكرانية من أفدييفكا كان غير منظم على الإطلاق وتم تحت نيران المدفعية الروسية المستمرة.وفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، ليل السبت/الأحد الماضي، أن قوات نظام كييف هربت بشكل فوضوي من مدينة أفدييفكا، قبل يوم واحد من قرار القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية ألكسندر سيرسكي بالانسحاب من المنطقة، مشيرًا إلى أن تحرير المدينة أتاح تأمينها من الضربات الإرهابية للقوات الأوكرانية.وفي السياق نفسه، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن وزير الدفاع سيرغي شويغو أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسيطرة قوات مجموعة "المركز" الروسية بالكامل على مدينة أفدييفكا، بعد معارك انسحبت على أثرها القوات الأوكرانية من المدينة.بوتين: الجيش الروسي حقق "نقطة تحول" في أصعب قطاعات الجبهةوجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية أن "اليوم (السبت) في الكرملين، أبلغ وزير دفاع روسيا الاتحادية سيرغي شويغو القائد الأعلى للقوات المسلحة لروسيا الاتحادية [فلاديمير بوتين] بسيطرة قوات مجموعة المركز بقيادة الفريق أندريه موردفيتشيف الكاملة على مدينة أفدييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، والتي كانت معقلًا حصينًا للقوات المسلحة الأوكرانية".
https://sputnikarabic.ae/20240221/جهاز-الأمن-الفيدرالي-الروسي-يكشف-عن-أنشطة-تجسسية-لمنظمة-بريطانية-في-خيرسون--1086271622.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم
إعلام غربي يكشف تفاصيل مروعة عن هروب الجيش الأوكراني من أفدييفكا
كشفت قناة ألمانية أنه أثناء الانسحاب الأوكراني من أفدييفكا، أمرت القيادة الأوكرانية القوات المسلحة الأوكرانية بتدمير كل ما تبقى في المدينة وترك العسكريين الجرحى خلفهم.
وقالت القناة نقلاً عن جندي في الجيش الأوكراني: "الجنود المتبقون تلقوا تعليمات قبل انسحابهم بتدمير وحرق كل شيء وترك الجرحى وراءهم".
وأضاف الجندي: "كان ينبغي إصدار أمر مغادرة المدينة قبل ذلك بكثير. وعندما صدر الأمر أخيرًا، لم يكن هناك شيء جاهز لم تكن هناك مركبات إجلاء مدرعة، ولا خطة محددة، لقد مشينا عدة كيلومترات".
وأشارت القناة إلى أن انسحاب القوات المسلحة الأوكرانية من أفدييفكا كان غير منظم على الإطلاق وتم تحت نيران المدفعية الروسية المستمرة.
ووفقا لقناة "ويلت"، فإنه "بعد انسحاب القوات الأوكرانية من أفدييفكا، زعمت القيادة السياسية والعسكرية أن هذا حدث لإنقاذ حياة الجنود. لكن الجنود (بالنسبة لهم) مختلفون، بالتالي تركوا مئات الأشخاص تحت رحمة الموت".
وفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، ليل السبت/الأحد الماضي، أن قوات نظام كييف هربت بشكل فوضوي من مدينة أفدييفكا، قبل يوم واحد من قرار القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية ألكسندر سيرسكي بالانسحاب من المنطقة، مشيرًا إلى أن تحرير المدينة أتاح تأمينها من الضربات الإرهابية للقوات الأوكرانية.
وفي السياق نفسه، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن وزير الدفاع سيرغي شويغو أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسيطرة قوات مجموعة "المركز" الروسية بالكامل على مدينة أفدييفكا، بعد معارك انسحبت على أثرها القوات الأوكرانية من المدينة.
وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية أن "اليوم (السبت) في الكرملين، أبلغ وزير دفاع روسيا الاتحادية سيرغي شويغو القائد الأعلى للقوات المسلحة لروسيا الاتحادية [فلاديمير بوتين] بسيطرة قوات مجموعة المركز بقيادة الفريق أندريه موردفيتشيف الكاملة على مدينة أفدييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، والتي كانت معقلًا حصينًا للقوات المسلحة الأوكرانية".