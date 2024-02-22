https://sputnikarabic.ae/20240222/اقتصادي-لبناني-أكثر-من-5-مليارات-دولار-خسائر-الاقتصاد-جراء-القصف-الإسرائيلي-في-الجنوب-1086325036.html

اقتصادي لبناني: أكثر من 5 مليارات دولار خسائر الاقتصاد جراء القصف الإسرائيلي في الجنوب

اقتصادي لبناني: أكثر من 5 مليارات دولار خسائر الاقتصاد جراء القصف الإسرائيلي في الجنوب

سبوتنيك عربي

قال الدكتور عماد عكوش، الخبير الاقتصادي اللبناني، إن الحرب الإسرائيلية على الجنوب اللبناني لها مفاعيل كبيرة على اقتصاد الجانبين، فيما تركت تأثيرات متعددة في... 22.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-22T19:37+0000

2024-02-22T19:37+0000

2024-02-22T19:37+0000

حصري

لبنان

أخبار لبنان

إسرائيل

أخبار فلسطين اليوم

غزة

العالم العربي

الأخبار

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/01/10/1085048726_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d5cbe0ada8fbd75af9b7680946f6dd2a.jpg

وأوضح عكوش لـ "سبوتنيك"، أن القطاع السياحي انخفض على مستوى لبنان ككل، وبنسبة تتجاوز 50%، فيما ارتفعت النسبة إلى أكثر من 90% بالجنوب، وذلك بعد أن حقق هذا القطاع أكثر من 6 مليارات دولار في عام 2023.وأكد أن القطاع الزراعي في الحزام الممتد بعمق 10 كم من الحدود قد حصل له شبه شلل كامل مع ما يستتبع هذا القطاع من صناعة غذائية وثروات حيوانية وصيد للأسماك.وأشار إلى أن الطيران الإسرائيلي بدأ يستهدف القطاع الصناعي كما حدث مؤخرا من استهداف مصنعين للمولدات الكهربائية.وأوضح أن القصف الإسرائيلي تسبب في تدمير كبير للوحدات السكنية بمعظم القرى الحدودية، وتدمير البنية التحتية فيها، وخاصة أنظمة الطاقة الشمسية ومضخات المياه والطرقات العامة.ويرى الخبير الاقتصادي اللبناني أن الخسائر كبيرة وتتجاوز 5 مليارات دولار على مستوى كل لبنان.وأنهى حديثه قائلًا: "الخسائر الاقتصادية كبيرة لكنها ثمن قليل أمام ما تشهده غزة من تدمير شامل، وثمن معقول للوقوف إلى جانب المظلومين".وارتفعت حدة التوترات على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، على وقع الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، حيث تشهد الحدود تبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي من جهة، و"حزب الله" وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى على طرفي الحدود.

https://sputnikarabic.ae/20240216/تصعيد-متواصل-وتهديد-متبادل-هل-يشهد-لبنان-حربا-شاملة-مع-إسرائيل-1086153134.html

لبنان

أخبار لبنان

إسرائيل

غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حصري, لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, غزة, العالم العربي, الأخبار