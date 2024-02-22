عربي
https://sputnikarabic.ae/20240222/الخارجية-الأمريكية-استخدام-الفيتو-ضد-وقف-إطلاق-النار-في-غزة-لحماية-مفاوضات-حساسة--1086309265.html
الخارجية الأمريكية: استخدام "الفيتو" ضد وقف إطلاق النار في غزة لحماية مفاوضات حساسة
الخارجية الأمريكية: استخدام "الفيتو" ضد وقف إطلاق النار في غزة لحماية مفاوضات حساسة
سبوتنيك عربي
زعمت المتحدثة الإقليمية باسم الخارجية الأمريكية، إليزابيث ستكني، أن استخدام الولايات المتحدة حق النقض ضد مشروع قرار جزائري في مجلس الأمن يدعو لوقف إطلاق النار... 22.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-22T12:09+0000
2024-02-22T12:09+0000
العالم
العالم العربي
أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية
غزة
قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/02/16/1086309040_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_cc4b3d64fb6491f7f2f12b622e65b78d.jpg
ونقلت وكالة أنباء "العالم العربي" عن المتحدثة، قولها: "كان اعتقادنا هو أن مشروع القرار المطروح سيعرض المفاوضات الحساسة بشأن هدنة مؤقتة وإطلاق الرهائن إلى الخطر".وأضافت ستكني: "فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية، فالولايات المتحدة تأتي في صدارة الجهود لإيصال المواد الإغاثية إلى غزة لتخفيف معاناة الفلسطينيين الأبرياء، كما أنها أكبر دولة تقدم المساعدة للفلسطينيين".وأشارت المتحدثة الأمريكية إلى أن بلادها "تعمل على صفقة رهائن بين إسرائيل وحماس، إلى جانب مصر وقطر، وقد أجرى الرئيس بايدن عدة مكالمات في الأيام الأخيرة لدفع هذه الصفقة إلى الأمام".وفي وقت سابق، صرح مساعد وزير الخارجية الفلسطيني للأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة، عمر عوض الله، بأن استخدام الولايات المتحدة لحق الفيتو ضد مشروع قرار جزائري في مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار يعتبر تدخلا مباشرا في الحرب على غزة.ونقلت وكالة أنباء "العالم العربي" عن عوض الله، قوله بأن الفيتو الذي تستخدمه الولايات المتحدة بشكل مستمر ضد وقف الحرب على قطاع غزة ينفي ادعاءاتها بأنها تنادي بحقوق الإنسان.وأضاف المسؤول الفلسطيني أن الفيتو الأمريكي الأخير يخالف الإرادة الدولية ويمثل تحديا للمجتمع الدولي و"ضوءا أخضر" لإسرائيل وحكومة بنيامين نتنياهو للاستمرار في الحرب على قطاع غزة، كما أنه لا يمثل فقط تشجيعا لإسرائيل في مواصلة حربها في قطاع غزة بل يؤكد للعالم أن الولايات المتحدة جزء من المشكلة.يذكر أن الولايات المتحدة كانت قد استخدمت حق النقض "الفيتو" مجددا، ضد مشروع قرار جزائري في مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في قطاع غزة، حيث صوّت 13 عضوا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لصالح القرار، وكانت الولايات المتحدة ضده، فيما امتنعت بريطانيا فقط عن التصويت.
https://sputnikarabic.ae/20240222/رئيس-مجلس-العموم-البريطاني-يواجه-تصويتا-بحجب-الثقة-بسبب-غزة-1086298498.html
https://sputnikarabic.ae/20240221/إيران-الفيتو-الأمريكي-ضد-وقف-الحرب-في-غزة-هو-كارثة-القرن-الدبلوماسية-1086287537.html
الولايات المتحدة الأمريكية
غزة
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/02/16/1086309040_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_b02b07cbe239bbfa904c4b5f987096eb.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة
العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة

الخارجية الأمريكية: استخدام "الفيتو" ضد وقف إطلاق النار في غزة لحماية مفاوضات حساسة

12:09 GMT 22.02.2024
© AP Photo / Seth Wenigسفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، تصوت ضد قرار وقف إطلاق النار في غزة، خلال جلسة مجلس الأمن 20 فبراير 2024.
سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، تصوت ضد قرار وقف إطلاق النار في غزة، خلال جلسة مجلس الأمن 20 فبراير 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2024
© AP Photo / Seth Wenig
تابعنا عبر
زعمت المتحدثة الإقليمية باسم الخارجية الأمريكية، إليزابيث ستكني، أن استخدام الولايات المتحدة حق النقض ضد مشروع قرار جزائري في مجلس الأمن يدعو لوقف إطلاق النار في غزة، جاء لحماية مفاوضات "حساسة" بشأن هدنة مؤقتة.
ونقلت وكالة أنباء "العالم العربي" عن المتحدثة، قولها: "كان اعتقادنا هو أن مشروع القرار المطروح سيعرض المفاوضات الحساسة بشأن هدنة مؤقتة وإطلاق الرهائن إلى الخطر".
وأضافت ستكني: "فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية، فالولايات المتحدة تأتي في صدارة الجهود لإيصال المواد الإغاثية إلى غزة لتخفيف معاناة الفلسطينيين الأبرياء، كما أنها أكبر دولة تقدم المساعدة للفلسطينيين".
مجلس العموم البريطاني - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2024
رئيس مجلس العموم البريطاني يواجه دعوات بحجب الثقة بسبب تصويت حول غزة
06:29 GMT
وأشارت المتحدثة الأمريكية إلى أن بلادها "تعمل على صفقة رهائن بين إسرائيل وحماس، إلى جانب مصر وقطر، وقد أجرى الرئيس بايدن عدة مكالمات في الأيام الأخيرة لدفع هذه الصفقة إلى الأمام".
وفي وقت سابق، صرح مساعد وزير الخارجية الفلسطيني للأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة، عمر عوض الله، بأن استخدام الولايات المتحدة لحق الفيتو ضد مشروع قرار جزائري في مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار يعتبر تدخلا مباشرا في الحرب على غزة.
ونقلت وكالة أنباء "العالم العربي" عن عوض الله، قوله بأن الفيتو الذي تستخدمه الولايات المتحدة بشكل مستمر ضد وقف الحرب على قطاع غزة ينفي ادعاءاتها بأنها تنادي بحقوق الإنسان.
وزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2024
إيران: الفيتو الأمريكي ضد وقف الحرب في غزة هو "كارثة القرن الدبلوماسية"
أمس, 15:32 GMT
وأضاف المسؤول الفلسطيني أن الفيتو الأمريكي الأخير يخالف الإرادة الدولية ويمثل تحديا للمجتمع الدولي و"ضوءا أخضر" لإسرائيل وحكومة بنيامين نتنياهو للاستمرار في الحرب على قطاع غزة، كما أنه لا يمثل فقط تشجيعا لإسرائيل في مواصلة حربها في قطاع غزة بل يؤكد للعالم أن الولايات المتحدة جزء من المشكلة.
يذكر أن الولايات المتحدة كانت قد استخدمت حق النقض "الفيتو" مجددا، ضد مشروع قرار جزائري في مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في قطاع غزة، حيث صوّت 13 عضوا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لصالح القرار، وكانت الولايات المتحدة ضده، فيما امتنعت بريطانيا فقط عن التصويت.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Израильская сигнальная ракета падает на позиции вблизи южной границы Израиля в северной части сектора Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. الطائرات الإسرائيلية تستهدف مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.. صور وفيديو11:27 GMTВоеннослужащие инженерных подразделений группировки войск Центр приступили к разминированию дорог и зданий в Авдеевке - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:10 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала