https://sputnikarabic.ae/20240222/الخارجية-الروسية-تحدد-أولويات-البنك-الدولي-بشأن-القضية-الأوكرانية-1086320584.html
الخارجية الروسية تحدد أولويات البنك الدولي بشأن القضية الأوكرانية
الخارجية الروسية تحدد أولويات البنك الدولي بشأن القضية الأوكرانية
سبوتنيك عربي
أفاد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الخميس، بأن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أعطوا الأولوية للاحتياجات العسكرية وغيرها من احتياجات أوكرانيا. 22.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-22T17:40+0000
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وقال لافروف خلال اجتماع المجلس الوزاري لمجموعة العشرين: "الأولوية المطلقة في هياكل مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي تُعطى الآن للاحتياجات العسكرية وغيرها من احتياجات كييف".وأشار لافروف إلى أن حجم الشرائح المقدمة إلى السلطات الأوكرانية البالغة 15.6 مليار دولار، والتي تمت الموافقة عليها قبل عام، يتجاوز حجم القروض المقدمة لأفريقيا من صندوق النقد الدولي لمدة ستة أشهر.وأوضح لافروف أن الدول الغربية لا تريد بشكل قاطع إجراء حوار جدي بشأن أوكرانيا.وقال لافروف: "لقد سمعتم ما قلناه، وأكدنا أقوالنا بالأفعال في إسطنبول قبل عامين، وما يقوله زملاؤنا، دعهم يشرحون بأنفسهم سبب عدم رغبتهم بشكل قاطع في إجراء أي حوار جدي حول المشاكل الحقيقية التي خلقوها بأنفسهم في أوكرانيا".وصل وزير الخارجية الروسي إلى البرازيل، أمس، للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين، قادما من فنزويلا وقبلها كوبا.
https://sputnikarabic.ae/20240222/لافروف-الدول-الغربية-لا-تريد-إجراء-حوار-جدي-بشأن-أوكرانيا-1086319296.html
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العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
الخارجية الروسية تحدد أولويات البنك الدولي بشأن القضية الأوكرانية
أفاد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الخميس، بأن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أعطوا الأولوية للاحتياجات العسكرية وغيرها من احتياجات أوكرانيا.
وقال لافروف خلال اجتماع المجلس الوزاري لمجموعة العشرين: "الأولوية المطلقة في هياكل مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي تُعطى الآن للاحتياجات العسكرية وغيرها من احتياجات كييف".
وشدد لافروف على أن أوكرانيا تستحوذ على "حصة الأسد من الأموال"، مشيرا أن دول الجنوب العالمي تحصل على الحد الأدنى من القروض.
وأشار لافروف إلى أن حجم الشرائح المقدمة إلى السلطات الأوكرانية البالغة 15.6 مليار دولار، والتي تمت الموافقة عليها قبل عام، يتجاوز حجم القروض المقدمة لأفريقيا من صندوق النقد الدولي لمدة ستة أشهر.
وأوضح لافروف أن الدول الغربية لا تريد بشكل قاطع إجراء حوار جدي بشأن أوكرانيا.
وقال لافروف: "لقد سمعتم ما قلناه، وأكدنا أقوالنا بالأفعال في إسطنبول قبل عامين، وما يقوله زملاؤنا، دعهم يشرحون بأنفسهم سبب عدم رغبتهم بشكل قاطع في إجراء أي حوار جدي حول المشاكل الحقيقية التي خلقوها بأنفسهم في أوكرانيا".
وصل وزير الخارجية الروسي إلى البرازيل، أمس، للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين، قادما من فنزويلا وقبلها كوبا.