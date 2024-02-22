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الخارجية الروسية تحدد أولويات البنك الدولي بشأن القضية الأوكرانية
الخارجية الروسية تحدد أولويات البنك الدولي بشأن القضية الأوكرانية
سبوتنيك عربي
أفاد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الخميس، بأن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أعطوا الأولوية للاحتياجات العسكرية وغيرها من احتياجات أوكرانيا. 22.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-22T17:40+0000
2024-02-22T17:40+0000
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وقال لافروف خلال اجتماع المجلس الوزاري لمجموعة العشرين: "الأولوية المطلقة في هياكل مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي تُعطى الآن للاحتياجات العسكرية وغيرها من احتياجات كييف".وأشار لافروف إلى أن حجم الشرائح المقدمة إلى السلطات الأوكرانية البالغة 15.6 مليار دولار، والتي تمت الموافقة عليها قبل عام، يتجاوز حجم القروض المقدمة لأفريقيا من صندوق النقد الدولي لمدة ستة أشهر.وأوضح لافروف أن الدول الغربية لا تريد بشكل قاطع إجراء حوار جدي بشأن أوكرانيا.وقال لافروف: "لقد سمعتم ما قلناه، وأكدنا أقوالنا بالأفعال في إسطنبول قبل عامين، وما يقوله زملاؤنا، دعهم يشرحون بأنفسهم سبب عدم رغبتهم بشكل قاطع في إجراء أي حوار جدي حول المشاكل الحقيقية التي خلقوها بأنفسهم في أوكرانيا".وصل وزير الخارجية الروسي إلى البرازيل، أمس، للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين، قادما من فنزويلا وقبلها كوبا.
https://sputnikarabic.ae/20240222/لافروف-الدول-الغربية-لا-تريد-إجراء-حوار-جدي-بشأن-أوكرانيا-1086319296.html
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العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية

الخارجية الروسية تحدد أولويات البنك الدولي بشأن القضية الأوكرانية

17:40 GMT 22.02.2024
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مؤتمر مخصص للذكرى العاشرة للانقلاب في أوكرانيا
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مؤتمر مخصص للذكرى العاشرة للانقلاب في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2024
© Sputnik . Grigory Sysoev
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أفاد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الخميس، بأن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أعطوا الأولوية للاحتياجات العسكرية وغيرها من احتياجات أوكرانيا.
وقال لافروف خلال اجتماع المجلس الوزاري لمجموعة العشرين: "الأولوية المطلقة في هياكل مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي تُعطى الآن للاحتياجات العسكرية وغيرها من احتياجات كييف".

وشدد لافروف على أن أوكرانيا تستحوذ على "حصة الأسد من الأموال"، مشيرا أن دول الجنوب العالمي تحصل على الحد الأدنى من القروض.

سيرغي لافروف خلال اجتماع مجلس وزراء خارجية بلدان رابطة الدول المستقلة في دوشانبي، طاجيكستان - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2024
لافروف: الدول الغربية لا تريد إجراء حوار جدي بشأن أوكرانيا
16:37 GMT
وأشار لافروف إلى أن حجم الشرائح المقدمة إلى السلطات الأوكرانية البالغة 15.6 مليار دولار، والتي تمت الموافقة عليها قبل عام، يتجاوز حجم القروض المقدمة لأفريقيا من صندوق النقد الدولي لمدة ستة أشهر.
وأوضح لافروف أن الدول الغربية لا تريد بشكل قاطع إجراء حوار جدي بشأن أوكرانيا.
وقال لافروف: "لقد سمعتم ما قلناه، وأكدنا أقوالنا بالأفعال في إسطنبول قبل عامين، وما يقوله زملاؤنا، دعهم يشرحون بأنفسهم سبب عدم رغبتهم بشكل قاطع في إجراء أي حوار جدي حول المشاكل الحقيقية التي خلقوها بأنفسهم في أوكرانيا".
وصل وزير الخارجية الروسي إلى البرازيل، أمس، للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين، قادما من فنزويلا وقبلها كوبا.
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