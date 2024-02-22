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Военнослужащий полка Центрального военного округа переносит снаряд для РСЗО БМ-21 Град на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240222/الدفاعات-الجوية-الروسية-تدمر-صاروخا-أوكرانيا-من-طراز-إس-200-فوق-مقاطعة-روستوف-1086298084.html
الدفاعات الجوية الروسية تدمر صاروخا أوكرانيا من طراز "إس-200" فوق مقاطعة روستوف
الدفاعات الجوية الروسية تدمر صاروخا أوكرانيا من طراز "إس-200" فوق مقاطعة روستوف
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الخميس، تدمير صاروخ أوكراني مضاد للطائرات من طراز "إس-200" في أجواء مقاطعة روستوف. 22.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-22T05:09+0000
2024-02-22T05:14+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الوزارة في بيان لها: "تم إحباط محاولة من جانب نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام صاروخ مضاد للطائرات من طراز "إس - 200" الموجه لتدمير أهداف أرضية داخل الأراضي الروسية".وأضافت الوزارة أن "منظومات الدفاع الروسي المناوبة تمكنت من تدمير الصاروخ فوق أراضي مقاطعة روستوف".وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وجمهورية القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في يونيو/ حزيران العام الماضي.وقد أفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240221/الدفاعات-الجوية-الروسية-تدمر-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-مقاطعة-بريانسك-1086296861.html
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روسيا

الدفاعات الجوية الروسية تدمر صاروخا أوكرانيا من طراز "إس-200" فوق مقاطعة روستوف

05:09 GMT 22.02.2024 (تم التحديث: 05:14 GMT 22.02.2024)
© Sputnik . Viktor Tolochko / الانتقال إلى بنك الصورنشر أنظمة الدفاع الجوي في منطقة لينين في مقاطعة بريست، على الحدود بين بيلاروسيا وأوكرانيا
نشر أنظمة الدفاع الجوي في منطقة لينين في مقاطعة بريست، على الحدود بين بيلاروسيا وأوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2024
© Sputnik . Viktor Tolochko
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الخميس، تدمير صاروخ أوكراني مضاد للطائرات من طراز "إس-200" في أجواء مقاطعة روستوف.
وقالت الوزارة في بيان لها: "تم إحباط محاولة من جانب نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام صاروخ مضاد للطائرات من طراز "إس - 200" الموجه لتدمير أهداف أرضية داخل الأراضي الروسية".
وأضافت الوزارة أن "منظومات الدفاع الروسي المناوبة تمكنت من تدمير الصاروخ فوق أراضي مقاطعة روستوف".
وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاعات الجوية الروسية تدمر طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك
أمس, 23:10 GMT
وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وجمهورية القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في يونيو/ حزيران العام الماضي.
وقد أفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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