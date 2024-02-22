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Военнослужащий полка Центрального военного округа переносит снаряд для РСЗО БМ-21 Град на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240222/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-بابيدا-على-محور-دونيتسك--1086306375.html
القوات الروسية تحرر بلدة بابيدا على محور دونيتسك
القوات الروسية تحرر بلدة بابيدا على محور دونيتسك
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن وحدات من القوات الروسية حررت بلدة بابيدا على محور دونيتسك. 22.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-22T10:44+0000
2024-02-22T11:34+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان الدفاع الروسية: "على محور دونيتسك، حررت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" قرية بابيدا، وقامت القوات الروسية بتحسين مواقع تموضعها على طول خط المواجهة، واستهدفت الألوية الهجومية الأوكرانية "92"، و"79" المحمول جوا، واللواء الأوكراني الجوي "46" في مناطق نوفوميخيلوفكا وكراسنوغوروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأضاف البيان: "على اتجاه جنوبي دونيتسك، ألحقت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" نتيجة للأعمال النشطة، أضرارا بالنيران بوحدات لواء المشاة "58" التابع للقوات الأوكرانية، واللواء الأوكراني "128" في مناطق نوفودونيتسكوي وستارومايورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".وبلغت خسائر القوات الأوكرانية على هذا الاتجاه نحو 155 جنديا، ودبابة، وناقلات جند مدرعة، ومنظومة صواريخ مضادة للطائرات من طراز "ستريلا -10"، و3 سيارات، ومدافع هاوتزر "مستا-بي"، ومدفع "إم -46"، بالإضافة إلى محطة حرب إلكترونية.أوكرانيا تدعو الغرب إلى تسليم جميع الأسلحة لكييف لمواجهة روسياوبلغت خسائر القوات الأوكرانية على هذا الاتجاه نحو 30 جنديا، وناقلات جند مدرعة، و3 مركبات.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240222/القوات-الروسية-تعلن-إسقاط-عدد-ضخم-من-المسيرات-الأوكرانية-في-يوم-واحد-1086306896.html
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روسيا

القوات الروسية تحرر بلدة بابيدا على محور دونيتسك

10:44 GMT 22.02.2024 (تم التحديث: 11:34 GMT 22.02.2024)
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورتم الاستيلاء على ناقلة جنود مدرعة أمريكية من طراز M113 تابعة للواء الميكانيكي المنفصل رقم 110 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، بالقرب من أرتيموفسك من قبل جنود من وحدات الإصلاح التابعة للواء البنادق الآلية التابع للحرس رقم 200 التابع للأسطول الشمالي.
تم الاستيلاء على ناقلة جنود مدرعة أمريكية من طراز M113 تابعة للواء الميكانيكي المنفصل رقم 110 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، بالقرب من أرتيموفسك من قبل جنود من وحدات الإصلاح التابعة للواء البنادق الآلية التابع للحرس رقم 200 التابع للأسطول الشمالي. - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2024
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن وحدات من القوات الروسية حررت بلدة بابيدا على محور دونيتسك.
وجاء في بيان الدفاع الروسية: "على محور دونيتسك، حررت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" قرية بابيدا، وقامت القوات الروسية بتحسين مواقع تموضعها على طول خط المواجهة، واستهدفت الألوية الهجومية الأوكرانية "92"، و"79" المحمول جوا، واللواء الأوكراني الجوي "46" في مناطق نوفوميخيلوفكا وكراسنوغوروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وبلغت خسائر القوات الأوكرانية على هذا الاتجاه نحو 410 جنود، ودبابة، و3 مركبات قتالية مدرعة، و5 سيارات، ومدفع من طراز "كراب" و"بوهدانا"، ومدفع هاوتزر "دي 20"، ومدفع "غفوزديكا".

وأضاف البيان: "على اتجاه جنوبي دونيتسك، ألحقت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" نتيجة للأعمال النشطة، أضرارا بالنيران بوحدات لواء المشاة "58" التابع للقوات الأوكرانية، واللواء الأوكراني "128" في مناطق نوفودونيتسكوي وستارومايورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تعلن إسقاط عدد ضخم من المسيرات الأوكرانية في يوم واحد
11:26 GMT
وبلغت خسائر القوات الأوكرانية على هذا الاتجاه نحو 155 جنديا، ودبابة، وناقلات جند مدرعة، ومنظومة صواريخ مضادة للطائرات من طراز "ستريلا -10"، و3 سيارات، ومدافع هاوتزر "مستا-بي"، ومدفع "إم -46"، بالإضافة إلى محطة حرب إلكترونية.
وتابع البيان: "على اتجاه كوبيانسك، استهدفت الإجراءات النشطة لوحدات قوات مجموعة "الغرب" بإسناد من سلاح الطيران القوى العاملة والمعدات الأوكرانية في منطقة بتروبافلوفسك في مقاطعة خاركوف، كما أنها صدت 3 هجمات للقوات الأوكرانية في منطقة سينكوفكا في مقاطعة منطقة خاركوف.
أوكرانيا تدعو الغرب إلى تسليم جميع الأسلحة لكييف لمواجهة روسيا
وبلغت خسائر القوات الأوكرانية على هذا الاتجاه نحو 30 جنديا، وناقلات جند مدرعة، و3 مركبات.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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