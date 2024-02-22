https://sputnikarabic.ae/20240222/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-بابيدا-على-محور-دونيتسك--1086306375.html

القوات الروسية تحرر بلدة بابيدا على محور دونيتسك

القوات الروسية تحرر بلدة بابيدا على محور دونيتسك

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن وحدات من القوات الروسية حررت بلدة بابيدا على محور دونيتسك. 22.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-22T10:44+0000

2024-02-22T10:44+0000

2024-02-22T11:34+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وجاء في بيان الدفاع الروسية: "على محور دونيتسك، حررت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" قرية بابيدا، وقامت القوات الروسية بتحسين مواقع تموضعها على طول خط المواجهة، واستهدفت الألوية الهجومية الأوكرانية "92"، و"79" المحمول جوا، واللواء الأوكراني الجوي "46" في مناطق نوفوميخيلوفكا وكراسنوغوروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأضاف البيان: "على اتجاه جنوبي دونيتسك، ألحقت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" نتيجة للأعمال النشطة، أضرارا بالنيران بوحدات لواء المشاة "58" التابع للقوات الأوكرانية، واللواء الأوكراني "128" في مناطق نوفودونيتسكوي وستارومايورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".وبلغت خسائر القوات الأوكرانية على هذا الاتجاه نحو 155 جنديا، ودبابة، وناقلات جند مدرعة، ومنظومة صواريخ مضادة للطائرات من طراز "ستريلا -10"، و3 سيارات، ومدافع هاوتزر "مستا-بي"، ومدفع "إم -46"، بالإضافة إلى محطة حرب إلكترونية.أوكرانيا تدعو الغرب إلى تسليم جميع الأسلحة لكييف لمواجهة روسياوبلغت خسائر القوات الأوكرانية على هذا الاتجاه نحو 30 جنديا، وناقلات جند مدرعة، و3 مركبات.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sputnikarabic.ae/20240222/القوات-الروسية-تعلن-إسقاط-عدد-ضخم-من-المسيرات-الأوكرانية-في-يوم-واحد-1086306896.html

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