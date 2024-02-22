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Военнослужащий полка Центрального военного округа переносит снаряд для РСЗО БМ-21 Град на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240222/القوات-الروسية-تعزز-مواقعها-على-محور-أفدييفكا-وتلحق-هزيمة-بـ3-ألوية-أوكرانية-1086308659.html
القوات الروسية تعزز مواقعها على محور أفدييفكا وتلحق هزيمة بـ3 ألوية أوكرانية
القوات الروسية تعزز مواقعها على محور أفدييفكا وتلحق هزيمة بـ3 ألوية أوكرانية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن القوات المسلحة الروسية صدت تسع هجمات للقوات المسلحة الأوكرانية على محور أفدييفكا خلال يوم واحد، مشيرة إلى أن... 22.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-22T11:41+0000
2024-02-22T11:44+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "على محور أفدييفكا، نجحت وحدات تابعة لمجموعة "المركز" من التقدم والسيطرة على مواقع أكثر فائدة، حيث تم القضاء على أفراد لواء الهجوم الآلي الثالث والخمسين التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواءي الدفاع العسكري رقم 107 و116 في مناطق أورلوفكا وتونينكو في جمهورية دونيتسك الشعبية".كما أشارت الدفاع الروسية في بيانها إلى أنه تم صد تسع هجمات مضادة للتشكيلات الأوكرانية في بلدات نوفغورودسكوي ولينينسكوي وبيرديتشي ولاستوشكينو وبيرفومايسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.وأضافت وزارة الدفاع الروسية: "تم تحييد ما يصل إلى 145 عسكريا، وخمس مركبات مشاة قتالية، وناقلتي جند مدرعتين أمريكيتي الصنع من طراز M113، و26 مركبة، بالإضافة إلى نظام مدفعية أمريكي الصنع من طراز M777".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات. وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف. ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية. وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
https://sputnikarabic.ae/20240222/القوات-الروسية-تعلن-إسقاط-عدد-ضخم-من-المسيرات-الأوكرانية-في-يوم-واحد-1086306896.html
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القوات الروسية تعزز مواقعها على محور أفدييفكا وتلحق هزيمة بـ3 ألوية أوكرانية

11:41 GMT 22.02.2024 (تم التحديث: 11:44 GMT 22.02.2024)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورالقوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة "غراد" مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة
القوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة غراد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن القوات المسلحة الروسية صدت تسع هجمات للقوات المسلحة الأوكرانية على محور أفدييفكا خلال يوم واحد، مشيرة إلى أن العدو فقد خلال العملية ما يصل إلى 145 جنديا.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "على محور أفدييفكا، نجحت وحدات تابعة لمجموعة "المركز" من التقدم والسيطرة على مواقع أكثر فائدة، حيث تم القضاء على أفراد لواء الهجوم الآلي الثالث والخمسين التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواءي الدفاع العسكري رقم 107 و116 في مناطق أورلوفكا وتونينكو في جمهورية دونيتسك الشعبية".
كما أشارت الدفاع الروسية في بيانها إلى أنه تم صد تسع هجمات مضادة للتشكيلات الأوكرانية في بلدات نوفغورودسكوي ولينينسكوي وبيرديتشي ولاستوشكينو وبيرفومايسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.
خبراء المتفجرات في المركز الدولي للأعمال المتعلقة بإزالة الألغام التابع لوزارة الدفاع الروسية خلال أعمال إزالة الألغام لأغراض إنسانية في جمهورية لوغانسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تعلن إسقاط عدد ضخم من المسيرات الأوكرانية في يوم واحد
11:26 GMT
وأضافت وزارة الدفاع الروسية: "تم تحييد ما يصل إلى 145 عسكريا، وخمس مركبات مشاة قتالية، وناقلتي جند مدرعتين أمريكيتي الصنع من طراز M113، و26 مركبة، بالإضافة إلى نظام مدفعية أمريكي الصنع من طراز M777".
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
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