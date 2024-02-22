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Военнослужащий полка Центрального военного округа переносит снаряд для РСЗО БМ-21 Град на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240222/القوات-الروسية-تعلن-إسقاط-عدد-ضخم-من-المسيرات-الأوكرانية-في-يوم-واحد-1086306896.html
القوات الروسية تعلن إسقاط عدد ضخم من المسيرات الأوكرانية في يوم واحد
القوات الروسية تعلن إسقاط عدد ضخم من المسيرات الأوكرانية في يوم واحد
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن الجيش الروسي أسقط عددا من الأهداف الجوية الأوكرانية المختلفة في منطقة العملية العسكرية الخاصة. 22.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-22T11:26+0000
2024-02-22T11:26+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقالت الدفاع الروسية في بيان: "تم تدمير 95 طائرة أوكرانية دون طيار في مناطق عدة في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون".وأضافت البيان: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي صاروخا موجها مضادا للطائرات من طراز "إس-200"، تم تحويله لضرب أهداف أرضية، و8 صواريخ من طراز "هيمارس" و قنبلة جوية "جدام".وأشار إلى أنه "في اتجاه خيرسون، نتيجة للعمليات المنسقة، تم صد ثلاث هجمات للعدو في بلدة رابوتينو، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 50 عسكريًا ودبابتين ومركبتين قتاليتين مدرعتين وسبع سيارات، ومدفع أمريكي "إم-109" ومدفعي "ميستا-بي" و"غفوذديكا"ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240222/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-بابيدا-على-محور-دونيتسك--1086306375.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

القوات الروسية تعلن إسقاط عدد ضخم من المسيرات الأوكرانية في يوم واحد

11:26 GMT 22.02.2024
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورخبراء المتفجرات في المركز الدولي للأعمال المتعلقة بإزالة الألغام التابع لوزارة الدفاع الروسية خلال أعمال إزالة الألغام لأغراض إنسانية في جمهورية لوغانسك الشعبية
خبراء المتفجرات في المركز الدولي للأعمال المتعلقة بإزالة الألغام التابع لوزارة الدفاع الروسية خلال أعمال إزالة الألغام لأغراض إنسانية في جمهورية لوغانسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2024
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن الجيش الروسي أسقط عددا من الأهداف الجوية الأوكرانية المختلفة في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "تم تدمير 95 طائرة أوكرانية دون طيار في مناطق عدة في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون".
وأضافت البيان: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي صاروخا موجها مضادا للطائرات من طراز "إس-200"، تم تحويله لضرب أهداف أرضية، و8 صواريخ من طراز "هيمارس" و قنبلة جوية "جدام".
وأشار إلى أنه "في اتجاه خيرسون، نتيجة للعمليات المنسقة، تم صد ثلاث هجمات للعدو في بلدة رابوتينو، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 50 عسكريًا ودبابتين ومركبتين قتاليتين مدرعتين وسبع سيارات، ومدفع أمريكي "إم-109" ومدفعي "ميستا-بي" و"غفوذديكا"
تم الاستيلاء على ناقلة جنود مدرعة أمريكية من طراز M113 تابعة للواء الميكانيكي المنفصل رقم 110 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، بالقرب من أرتيموفسك من قبل جنود من وحدات الإصلاح التابعة للواء البنادق الآلية التابع للحرس رقم 200 التابع للأسطول الشمالي. - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحرر بلدة بابيدا على محور دونيتسك
10:44 GMT
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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