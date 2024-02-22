https://sputnikarabic.ae/20240222/القوات-الروسية-تعلن-إسقاط-عدد-ضخم-من-المسيرات-الأوكرانية-في-يوم-واحد-1086306896.html

القوات الروسية تعلن إسقاط عدد ضخم من المسيرات الأوكرانية في يوم واحد

القوات الروسية تعلن إسقاط عدد ضخم من المسيرات الأوكرانية في يوم واحد

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن الجيش الروسي أسقط عددا من الأهداف الجوية الأوكرانية المختلفة في منطقة العملية العسكرية الخاصة. 22.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-22T11:26+0000

2024-02-22T11:26+0000

2024-02-22T11:26+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وقالت الدفاع الروسية في بيان: "تم تدمير 95 طائرة أوكرانية دون طيار في مناطق عدة في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون".وأضافت البيان: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي صاروخا موجها مضادا للطائرات من طراز "إس-200"، تم تحويله لضرب أهداف أرضية، و8 صواريخ من طراز "هيمارس" و قنبلة جوية "جدام".وأشار إلى أنه "في اتجاه خيرسون، نتيجة للعمليات المنسقة، تم صد ثلاث هجمات للعدو في بلدة رابوتينو، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 50 عسكريًا ودبابتين ومركبتين قتاليتين مدرعتين وسبع سيارات، ومدفع أمريكي "إم-109" ومدفعي "ميستا-بي" و"غفوذديكا"ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sputnikarabic.ae/20240222/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-بابيدا-على-محور-دونيتسك--1086306375.html

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