https://sputnikarabic.ae/20240222/الكرملين-يرد-على-تصريحات-بايدن-المخزية-حول-بوتين-1086304026.html
الكرملين يرد على تصريحات بايدن "المخزية" حول بوتين
الكرملين يرد على تصريحات بايدن "المخزية" حول بوتين
سبوتنيك عربي
رد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، على التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي، جو بايدن، بشأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. 22.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-22T09:08+0000
2024-02-22T09:08+0000
2024-02-22T09:10+0000
روسيا
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ووصف بيسكوف خلال حديثه مع الصحفيين تصريحات الرئيس بايدن الأخيرة بـ"المخزية والمعيبة"، مضيفا أن هذا النوع من العبارات التي استخدمها رئيس دولة مثل الولايات المتحدة من غير الممكن أن تؤثر على رئيس دولة أخرى، لا سيما الرئيس بوتين.واعتبر بيسكوف أن الرئيس بايدن يظهر سلوكاً على نمط "كاوبوي" هوليودي وهو راغب بذلك، لكن ذلك غير ممكن.ونشرت وسائل إعلام أمريكية تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال إحدى فعاليات الحملة الانتخابية، حيث عمل على إطلاق عبارات مهينة وغير لائقة عن الرئيس بوتين.
https://sputnikarabic.ae/20240218/مدير-وكالة-سبوتنيك-يرسل-طلبا-رسميا-لإجراء-مقابلة-صحفية-مع-الرئيس-الأمريكي-جو-بايدن-1086185709.html
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روسيا
الكرملين يرد على تصريحات بايدن "المخزية" حول بوتين
09:08 GMT 22.02.2024 (تم التحديث: 09:10 GMT 22.02.2024)
رد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، على التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي، جو بايدن، بشأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
ووصف بيسكوف خلال حديثه مع الصحفيين تصريحات الرئيس بايدن الأخيرة بـ"المخزية والمعيبة"، مضيفا أن هذا النوع من العبارات التي استخدمها رئيس دولة مثل الولايات المتحدة من غير الممكن أن تؤثر على رئيس دولة أخرى، لا سيما الرئيس بوتين.
واعتبر بيسكوف أن الرئيس بايدن يظهر سلوكاً على نمط "كاوبوي" هوليودي وهو راغب بذلك، لكن ذلك غير ممكن.
ونشرت وسائل إعلام أمريكية تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال إحدى فعاليات الحملة الانتخابية، حيث عمل على إطلاق عبارات مهينة وغير لائقة عن الرئيس بوتين.