"بلمح البصر"... مشهد مخيف للحظة اغتيال رجل أعمال كولومبي... فيديو
© AFP 2023 / DENIS SASSOU GUEIPEURالشرطة التشادية
© AFP 2023 / DENIS SASSOU GUEIPEUR
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تم تناقل مقطع فيديو للحظة اغتيال رجل الأعمال الكولومبي "هيرنان فرانكو" في العاصمة بوغوتا.
ويظهر الفيديو المصور لحظة دخول رجل الأعمال بسيارته للمبنى، وعندما خرج فرانكو من السيارة اندفع القاتل نحوه مسرعا، وأطلق عدة طلقات من سلاحه ما أدى لقتله.
ويظهر القاتل مشهرًا سلاحه في وجه سائق رجل الأعمال الذي انتبه لعملية الاغتيال، قبل أن يفر مسرعا عبر البوابة قبل إغلاقها.
#Atención Este es el momento exacto en el que Hernán Roberto Franco es atacado a tiros por un sicario en un edificio ubicado en el Parque de la 93 en Bogotá. Franco llegó sin signos vitales a la clínica del Country donde murió después de varios intentos de reanimación. pic.twitter.com/29czsWY0R3— BluRadio Colombia (@BluRadioCo) February 21, 2024
واستغرقت المحاولة 8 ثوان فقط، حيث تمكن القاتل من الدخول وقتل فرانكو بأربع رصاصات، ثم الهروب قبل إغلاق البوابة الإلكترونية.