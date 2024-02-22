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https://sputnikarabic.ae/20240222/بلمح-البصر-مشهد-مخيف-للحظة-اغتيال-رجل-أعمال-كولومبي-فيديو---1086309941.html
"بلمح البصر"... مشهد مخيف للحظة اغتيال رجل أعمال كولومبي... فيديو
"بلمح البصر"... مشهد مخيف للحظة اغتيال رجل أعمال كولومبي... فيديو
سبوتنيك عربي
تم تناقل مقطع فيديو للحظة اغتيال رجل الأعمال الكولومبي "هيرنان فرانكو" في العاصمة بوغوتا. 22.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-22T12:18+0000
2024-02-22T12:18+0000
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ويظهر الفيديو المصور لحظة دخول رجل الأعمال بسيارته للمبنى، وعندما خرج فرانكو من السيارة اندفع القاتل نحوه مسرعا، وأطلق عدة طلقات من سلاحه ما أدى لقتله.ويظهر القاتل مشهرًا سلاحه في وجه سائق رجل الأعمال الذي انتبه لعملية الاغتيال، قبل أن يفر مسرعا عبر البوابة قبل إغلاقها.واستغرقت المحاولة 8 ثوان فقط، حيث تمكن القاتل من الدخول وقتل فرانكو بأربع رصاصات، ثم الهروب قبل إغلاق البوابة الإلكترونية.
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"بلمح البصر"... مشهد مخيف للحظة اغتيال رجل أعمال كولومبي... فيديو

12:18 GMT 22.02.2024
© AFP 2023 / DENIS SASSOU GUEIPEURالشرطة التشادية
الشرطة التشادية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2024
© AFP 2023 / DENIS SASSOU GUEIPEUR
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تم تناقل مقطع فيديو للحظة اغتيال رجل الأعمال الكولومبي "هيرنان فرانكو" في العاصمة بوغوتا.
ويظهر الفيديو المصور لحظة دخول رجل الأعمال بسيارته للمبنى، وعندما خرج فرانكو من السيارة اندفع القاتل نحوه مسرعا، وأطلق عدة طلقات من سلاحه ما أدى لقتله.
ويظهر القاتل مشهرًا سلاحه في وجه سائق رجل الأعمال الذي انتبه لعملية الاغتيال، قبل أن يفر مسرعا عبر البوابة قبل إغلاقها.
واستغرقت المحاولة 8 ثوان فقط، حيث تمكن القاتل من الدخول وقتل فرانكو بأربع رصاصات، ثم الهروب قبل إغلاق البوابة الإلكترونية.
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