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https://sputnikarabic.ae/20240222/بوتين-عقب-رحلته-على-متن-القاذفة-تو-160-إم-يمكن-إدخال-تو-160-إم-إلى-صفوف-القوات-المسلحة-الروسية-1086313657.html
بوتين عقب رحلته الجوية: يمكن إدخال "تو-160 إم" إلى صفوف القوات المسلحة الروسية
بوتين عقب رحلته الجوية: يمكن إدخال "تو-160 إم" إلى صفوف القوات المسلحة الروسية
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن طائرة "تو-160 إم" التي حلق على متنها، يمكن قبولها في القوات المسلحة الروسية. 22.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-22T14:04+0000
2024-02-22T14:36+0000
روسيا
سلاح روسيا
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وقال بوتين للصحفيين بعد الرحلة: "هذه ليست النقطة المهمة، النقطة هي أننا نحصل على معدات جديدة، المعدات ممتازة، إنها حقًا من جيل جديد. وكما قلت لقائد المركبة، وقيادة وزارة الدفاع، الآن أنا سأقول مرة أخرى بالطبع يمكننا قبولها في القوات المسلحة".وأنطلقت الطائرة الروسية العملاقة الملقبة بـ"البجعة البيضاء" وعلى متنها الرئيس الروسي، لتكون هذه هي المرة الثانية التي يحلق بوتين على متنها، حيث حلق بها قبل 9 سنوات، وتحديدا في 4 أبريل سنة 2015،تمتلك روسيا عددا من القاذفات الاستراتيجية الخارقة، التي تمكنها من الوصول إلى أي مكان حول العالم بحمولة هجومية ضخمة، ومنها القاذفة توبوليف "تو-160"، التي تمتلك قدرات مرعبة ويطلق عليها "البجعة البيضاء".يمكن للطائرة التي يتجاوز وزنها عند الإقلاع 270 طنا، أن تحلق بسرعات خارقة للصوت تتجاوز ألفي كيلومترا في الساعة، إضافة إلى قدرتها على البقاء في الجو لمدة تصل إلى 25 ساعة.
https://sputnikarabic.ae/20240222/شاهد-لحظة-صعود-بوتين-إلى-قاذفة-تو-160-الاستراتيجية-قبل-التحليق-بها-فيديو-1086310186.html
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روسيا, سلاح روسيا
روسيا, سلاح روسيا

بوتين عقب رحلته الجوية: يمكن إدخال "تو-160 إم" إلى صفوف القوات المسلحة الروسية

14:04 GMT 22.02.2024 (تم التحديث: 14:36 GMT 22.02.2024)
© Sputnik . Kirill Zykov / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشارك في حفل تسليم جوائز الدولة للوحدات العسكرية التابعة لقوات الفضاء الروسية في مطار تشكالوفسكي 21 فبراير 2024.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشارك في حفل تسليم جوائز الدولة للوحدات العسكرية التابعة لقوات الفضاء الروسية في مطار تشكالوفسكي 21 فبراير 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2024
© Sputnik . Kirill Zykov
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صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن طائرة "تو-160 إم" التي حلق على متنها، يمكن قبولها في القوات المسلحة الروسية.
وقال بوتين للصحفيين بعد الرحلة: "هذه ليست النقطة المهمة، النقطة هي أننا نحصل على معدات جديدة، المعدات ممتازة، إنها حقًا من جيل جديد. وكما قلت لقائد المركبة، وقيادة وزارة الدفاع، الآن أنا سأقول مرة أخرى بالطبع يمكننا قبولها في القوات المسلحة".

نشر الكرملين مقطع فيديو لوصول الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى مدرج مصنع "إس بي غوربونوف" في مدينة قازان الروسية، حيث من المقرر أن يقوم بجولة تحليق جوية على متن القاذفة الاستراتيجية "تو 160 إم"

وأنطلقت الطائرة الروسية العملاقة الملقبة بـ"البجعة البيضاء" وعلى متنها الرئيس الروسي، لتكون هذه هي المرة الثانية التي يحلق بوتين على متنها، حيث حلق بها قبل 9 سنوات، وتحديدا في 4 أبريل سنة 2015،
فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بوتين يحلق على متن قاذفة "البجعة البيضاء" الاستراتيجية الروسية... فيديو
12:19 GMT
تمتلك روسيا عددا من القاذفات الاستراتيجية الخارقة، التي تمكنها من الوصول إلى أي مكان حول العالم بحمولة هجومية ضخمة، ومنها القاذفة توبوليف "تو-160"، التي تمتلك قدرات مرعبة ويطلق عليها "البجعة البيضاء".
يمكن للطائرة التي يتجاوز وزنها عند الإقلاع 270 طنا، أن تحلق بسرعات خارقة للصوت تتجاوز ألفي كيلومترا في الساعة، إضافة إلى قدرتها على البقاء في الجو لمدة تصل إلى 25 ساعة.
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