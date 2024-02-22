https://sputnikarabic.ae/20240222/بوتين-عقب-رحلته-على-متن-القاذفة-تو-160-إم-يمكن-إدخال-تو-160-إم-إلى-صفوف-القوات-المسلحة-الروسية-1086313657.html

بوتين عقب رحلته الجوية: يمكن إدخال "تو-160 إم" إلى صفوف القوات المسلحة الروسية

بوتين عقب رحلته الجوية: يمكن إدخال "تو-160 إم" إلى صفوف القوات المسلحة الروسية

سبوتنيك عربي

صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن طائرة "تو-160 إم" التي حلق على متنها، يمكن قبولها في القوات المسلحة الروسية. 22.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-22T14:04+0000

2024-02-22T14:04+0000

2024-02-22T14:36+0000

روسيا

سلاح روسيا

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وقال بوتين للصحفيين بعد الرحلة: "هذه ليست النقطة المهمة، النقطة هي أننا نحصل على معدات جديدة، المعدات ممتازة، إنها حقًا من جيل جديد. وكما قلت لقائد المركبة، وقيادة وزارة الدفاع، الآن أنا سأقول مرة أخرى بالطبع يمكننا قبولها في القوات المسلحة".وأنطلقت الطائرة الروسية العملاقة الملقبة بـ"البجعة البيضاء" وعلى متنها الرئيس الروسي، لتكون هذه هي المرة الثانية التي يحلق بوتين على متنها، حيث حلق بها قبل 9 سنوات، وتحديدا في 4 أبريل سنة 2015،تمتلك روسيا عددا من القاذفات الاستراتيجية الخارقة، التي تمكنها من الوصول إلى أي مكان حول العالم بحمولة هجومية ضخمة، ومنها القاذفة توبوليف "تو-160"، التي تمتلك قدرات مرعبة ويطلق عليها "البجعة البيضاء".يمكن للطائرة التي يتجاوز وزنها عند الإقلاع 270 طنا، أن تحلق بسرعات خارقة للصوت تتجاوز ألفي كيلومترا في الساعة، إضافة إلى قدرتها على البقاء في الجو لمدة تصل إلى 25 ساعة.

https://sputnikarabic.ae/20240222/شاهد-لحظة-صعود-بوتين-إلى-قاذفة-تو-160-الاستراتيجية-قبل-التحليق-بها-فيديو-1086310186.html

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