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https://sputnikarabic.ae/20240222/بوتين-يؤيد-فكرة-تسهيل-انتقال-الأجانب-إلى-روسيا--1086307017.html
بوتين يؤيد فكرة تسهيل انتقال الأجانب إلى روسيا
بوتين يؤيد فكرة تسهيل انتقال الأجانب إلى روسيا
سبوتنيك عربي
قيّم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشكل إيجابي فكرة تسهيل انتقال الأجانب إلى روسيا الاتحادية على أساس مشاركة هؤلاء الأجانب بالقيم والثقافة الروسية. 22.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-22T11:27+0000
2024-02-22T11:27+0000
روسيا
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وقال بوتين خلال مشاركته في منتدى "أفكار قوية لأوقات جديدة": "إن التركيز على القيم الأخلاقية التقليدية فكرة جيدة عند الترحيب بالأشخاص الذين يريدون العيش هنا معنا. ولكن كيف يمكننا تحديد القيم الحقيقية التي يلتزم بها الشخص؟".وأضاف بوتين: "خدمات الهجرة لدينا، بالطبع، لم تصل بعد إلى هذا، وهذا أمر واضح، وهناك شيء يجب العمل عليه. توجد أفكار مختلفة هنا".
https://sputnikarabic.ae/20240221/بوتين-بطولة-ألعاب-المستقبل-تحمل-طابعا-إنسانيا-1086285933.html
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بوتين يؤيد فكرة تسهيل انتقال الأجانب إلى روسيا

11:27 GMT 22.02.2024
© Sputnik . Alexei Danichev / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك، روسيا
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2024
© Sputnik . Alexei Danichev
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قيّم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشكل إيجابي فكرة تسهيل انتقال الأجانب إلى روسيا الاتحادية على أساس مشاركة هؤلاء الأجانب بالقيم والثقافة الروسية.
وقال بوتين خلال مشاركته في منتدى "أفكار قوية لأوقات جديدة": "إن التركيز على القيم الأخلاقية التقليدية فكرة جيدة عند الترحيب بالأشخاص الذين يريدون العيش هنا معنا. ولكن كيف يمكننا تحديد القيم الحقيقية التي يلتزم بها الشخص؟".

وأشار الرئيس الروسي إلى أن الكثير من الناس في أوروبا يلتزمون بالقيم التقليدية، تماما كما هو الحال في روسيا.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشارك في حفل تسليم جوائز الدولة للوحدات العسكرية التابعة لقوات الفضاء الروسية في مطار تشكالوفسكي 21 فبراير 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2024
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وأوضح الرئيس أنه من أجل تحديد نوع الأشخاص الذين سيأتون، هناك حاجة إلى اتباع نهج فردي (في عملية الاختيار).

وأضاف بوتين: "خدمات الهجرة لدينا، بالطبع، لم تصل بعد إلى هذا، وهذا أمر واضح، وهناك شيء يجب العمل عليه. توجد أفكار مختلفة هنا".
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