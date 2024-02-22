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https://sputnikarabic.ae/20240222/بوتين-يعلق-على-تصريحات-بايدن-الفجة--1086318949.html
بوتين يعلق على تصريحات بايدن "الفجة"
بوتين يعلق على تصريحات بايدن "الفجة"
سبوتنيك عربي
علق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على كلام الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الذي وجهه إليه، واصفا كلامه بـ"الفجاجة". 22.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-22T16:25+0000
2024-02-22T16:25+0000
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وقال بوتين: "قلت إننا سنعمل مع أي رئيس، لكنني أعتقد أن بايدن هو الأفضل بالنسبة لنا ولروسيا".وتابع بوتين: "استنادا إلى ما قاله (بايدن)، أنا على حق تماما، لأن هذا رد فعل مناسب على ما قيل من جهتي (إن بايدن كرئيس أمريكي هو الأفضل بالنسبة لروسيا)".وأشار بوتين إلى أن بايدن لا يستطيع أن يقول له، "فولوديا (فلاديمير)، أحسنت، شكرا لك، لقد ساعدتني كثيرا".وأضاف: "نحن نفهم ما يحدث هناك من وجهة نظر سياسية داخلية، ورد الفعل هذا كافٍ تمامًا، مما يعني أنني كنت على حق".وفي وقت سابق، نشرت وسائل إعلام أمريكية تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال إحدى فعاليات الحملة الانتخابية، حيث عمل على إطلاق عبارات مهينة وغير لائقة عن الرئيس بوتين.
https://sputnikarabic.ae/20240222/الكرملين-يرد-على-تصريحات-بايدن-المخزية-حول-بوتين-1086304026.html
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روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية

بوتين يعلق على تصريحات بايدن "الفجة"

16:25 GMT 22.02.2024
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشارك في مؤتمر "الحركة الأولى"1 فبراير 2024
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشارك في مؤتمر الحركة الأولى1 فبراير 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2024
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علق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على كلام الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الذي وجهه إليه، واصفا كلامه بـ"الفجاجة".
وقال بوتين: "قلت إننا سنعمل مع أي رئيس، لكنني أعتقد أن بايدن هو الأفضل بالنسبة لنا ولروسيا".
وتابع بوتين: "استنادا إلى ما قاله (بايدن)، أنا على حق تماما، لأن هذا رد فعل مناسب على ما قيل من جهتي (إن بايدن كرئيس أمريكي هو الأفضل بالنسبة لروسيا)".
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2024
الكرملين يرد على تصريحات بايدن "المخزية" حول بوتين
09:08 GMT
وأشار بوتين إلى أن بايدن لا يستطيع أن يقول له، "فولوديا (فلاديمير)، أحسنت، شكرا لك، لقد ساعدتني كثيرا".
وأضاف: "نحن نفهم ما يحدث هناك من وجهة نظر سياسية داخلية، ورد الفعل هذا كافٍ تمامًا، مما يعني أنني كنت على حق".
وفي وقت سابق، نشرت وسائل إعلام أمريكية تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال إحدى فعاليات الحملة الانتخابية، حيث عمل على إطلاق عبارات مهينة وغير لائقة عن الرئيس بوتين.
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