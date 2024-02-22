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https://sputnikarabic.ae/20240222/بوتين-يهنئ-المواطنين-الروس-في-يوم-حماة-الوطن-1086326883.html
بوتين يهنئ المواطنين الروس في يوم "حماة الوطن"
بوتين يهنئ المواطنين الروس في يوم "حماة الوطن"
سبوتنيك عربي
هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المواطنين الروس وكل من خدم في الجيش بيوم "حماة الوطن"، الذي يصادف اليوم الجمعة، مشيراً إلى أن هذا العيد أصبح منذ فترة طويلة... 22.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-22T22:04+0000
2024-02-22T22:04+0000
فلاديمير بوتين
حماة الوطن
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
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موسكو - سبوتنيك. وقال بوتين في كلمة ألقاها بمناسبة العيد: "أهنئ المحاربين القدامى والأفراد والموظفين المدنيين في القوات المسلحة، وكل من خدم في الجيش بيوم "حماة الوطن".وأشار إلى أن هذه المناسبة واحدة من أكثر المناسبات تقديرا في روسيا.ولفت إلى أن أن يوم حماة الوطن أصبح شعبياً منذ فترة طويلة ويتم الاحتفال به دائمًا على نطاق واسع في جميع أنحاء البلاد، في كل مدينة أو قرية.وأضاف: "مع فهم الأهمية الكبيرة للعمل العسكري، ومع الاحترام الكبير لأفرادنا العسكريين، ولكل من يقف إلى جانب وطنه، ويحمي مصالحه، وسلامة المواطنين، وسيادة روسيا واستقلالها".
https://sputnikarabic.ae/20230225/السفارة-الروسية-تحيي-عيد-حماة-الوطن-في-لبنان-1073993178.html
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فلاديمير بوتين, حماة الوطن, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
فلاديمير بوتين, حماة الوطن, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم

بوتين يهنئ المواطنين الروس في يوم "حماة الوطن"

22:04 GMT 22.02.2024
© Sputnik . Kirill Zykov / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشارك في حفل تسليم جوائز الدولة للوحدات العسكرية التابعة لقوات الفضاء الروسية في مطار تشكالوفسكي 21 فبراير 2024.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشارك في حفل تسليم جوائز الدولة للوحدات العسكرية التابعة لقوات الفضاء الروسية في مطار تشكالوفسكي 21 فبراير 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2024
© Sputnik . Kirill Zykov
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هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المواطنين الروس وكل من خدم في الجيش بيوم "حماة الوطن"، الذي يصادف اليوم الجمعة، مشيراً إلى أن هذا العيد أصبح منذ فترة طويلة عيداً وطنياً ويتم الاحتفال به على نطاق واسع في جميع أنحاء البلاد.
موسكو - سبوتنيك. وقال بوتين في كلمة ألقاها بمناسبة العيد: "أهنئ المحاربين القدامى والأفراد والموظفين المدنيين في القوات المسلحة، وكل من خدم في الجيش بيوم "حماة الوطن".
لبنان السفارة الروسية تحيي عيد حماة الوطن - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2023
السفارة الروسية في لبنان تحيي عيد "حماة الوطن"
25 فبراير 2023, 13:58 GMT
وأشار إلى أن هذه المناسبة واحدة من أكثر المناسبات تقديرا في روسيا.
ولفت إلى أن أن يوم حماة الوطن أصبح شعبياً منذ فترة طويلة ويتم الاحتفال به دائمًا على نطاق واسع في جميع أنحاء البلاد، في كل مدينة أو قرية.
وأضاف: "مع فهم الأهمية الكبيرة للعمل العسكري، ومع الاحترام الكبير لأفرادنا العسكريين، ولكل من يقف إلى جانب وطنه، ويحمي مصالحه، وسلامة المواطنين، وسيادة روسيا واستقلالها".
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