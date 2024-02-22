https://sputnikarabic.ae/20240222/تفكيك-شبكة-تجسس-في-تركيا-لصالح-الاستخبارات-الفرنسية-1086304191.html
تفكيك شبكة تجسس في تركيا لصالح الاستخبارات الفرنسية
تفكيك شبكة تجسس في تركيا لصالح الاستخبارات الفرنسية
سبوتنيك عربي
تمكن عناصر جهاز المخابرات التركية "ميت" من تفكيك شبكة تجسس مكونة من ثلاثة أشخاص كانت تمارس نشاطها على الأراضي التركية لصالح جهاز الاستخبارات الفرنسية. 22.02.2024, سبوتنيك عربي
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ونقل موقع راديو "مونت كارلو" أن شبكة التجسس مكونة من ثلاثة أشخاص يحملون الجنسية السورية ويقيمون منذ عدة سنوات في تركيا.وكشفت صحيفة "صباح" التركية أن قائد تلك الشبكة هو الناشط السوري أحمد قطيع، والذي كان يتعاون معه حسام النهار وإبراهيم شاويش، فيما كانت وكالة المخابرات التركية تتابع منذ فترة تحركات واتصالات الأشخاص الثلاثة.ووجهت السلطات التركية للمتهمين الثلاثة اتهامات بتقديم معلومات وتقارير ووثائق للاستخبارات الفرنسية تتهم تركيا بتعذيب المهاجرين الذين يحاولون مغادرة البلاد والتعامل مع جهات أجنبية ضد تركيا.يذكر أن المتهم الأساسي في قضية التجسس أحمد قطيع يعد شخصية معروفة في أوساط السوريين في تركيا لنشاطه في قضايا حقوق الإنسان والدفاع عن حقوق اللاجئين وكان قد تقدم بطلب لجوء إلى فرنسا عبر قنصليتها في إسطنبول قبل أشهر من اعتقاله.
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العالم, أخبار العالم الآن, أخبار تركيا اليوم, أخبار فرنسا , الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار تركيا اليوم, أخبار فرنسا , الأخبار
تفكيك شبكة تجسس في تركيا لصالح الاستخبارات الفرنسية
تمكن عناصر جهاز المخابرات التركية "ميت" من تفكيك شبكة تجسس مكونة من ثلاثة أشخاص كانت تمارس نشاطها على الأراضي التركية لصالح جهاز الاستخبارات الفرنسية.
ونقل موقع راديو
"مونت كارلو" أن شبكة التجسس مكونة من ثلاثة أشخاص يحملون الجنسية السورية ويقيمون منذ عدة سنوات في تركيا.
وكشفت صحيفة "صباح" التركية أن قائد تلك الشبكة هو الناشط السوري أحمد قطيع، والذي كان يتعاون معه حسام النهار وإبراهيم شاويش، فيما كانت وكالة المخابرات التركية تتابع منذ فترة تحركات واتصالات الأشخاص الثلاثة.
ووجهت السلطات التركية للمتهمين الثلاثة اتهامات بتقديم معلومات وتقارير ووثائق للاستخبارات الفرنسية تتهم تركيا بتعذيب المهاجرين الذين يحاولون مغادرة البلاد والتعامل مع جهات أجنبية ضد تركيا.
يذكر أن المتهم الأساسي في قضية التجسس أحمد قطيع يعد شخصية معروفة في أوساط السوريين في تركيا لنشاطه في قضايا حقوق الإنسان والدفاع عن حقوق اللاجئين وكان قد تقدم بطلب لجوء إلى فرنسا عبر قنصليتها في إسطنبول قبل أشهر من اعتقاله.