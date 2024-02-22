https://sputnikarabic.ae/20240222/تفكيك-شبكة-تجسس-في-تركيا-لصالح-الاستخبارات-الفرنسية-1086304191.html

تفكيك شبكة تجسس في تركيا لصالح الاستخبارات الفرنسية

تفكيك شبكة تجسس في تركيا لصالح الاستخبارات الفرنسية

سبوتنيك عربي

تمكن عناصر جهاز المخابرات التركية "ميت" من تفكيك شبكة تجسس مكونة من ثلاثة أشخاص كانت تمارس نشاطها على الأراضي التركية لصالح جهاز الاستخبارات الفرنسية. 22.02.2024, سبوتنيك عربي

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ونقل موقع راديو "مونت كارلو" أن شبكة التجسس مكونة من ثلاثة أشخاص يحملون الجنسية السورية ويقيمون منذ عدة سنوات في تركيا.وكشفت صحيفة "صباح" التركية أن قائد تلك الشبكة هو الناشط السوري أحمد قطيع، والذي كان يتعاون معه حسام النهار وإبراهيم شاويش، فيما كانت وكالة المخابرات التركية تتابع منذ فترة تحركات واتصالات الأشخاص الثلاثة.ووجهت السلطات التركية للمتهمين الثلاثة اتهامات بتقديم معلومات وتقارير ووثائق للاستخبارات الفرنسية تتهم تركيا بتعذيب المهاجرين الذين يحاولون مغادرة البلاد والتعامل مع جهات أجنبية ضد تركيا.يذكر أن المتهم الأساسي في قضية التجسس أحمد قطيع يعد شخصية معروفة في أوساط السوريين في تركيا لنشاطه في قضايا حقوق الإنسان والدفاع عن حقوق اللاجئين وكان قد تقدم بطلب لجوء إلى فرنسا عبر قنصليتها في إسطنبول قبل أشهر من اعتقاله.

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