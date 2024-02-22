عربي
https://sputnikarabic.ae/20240222/تفكيك-شبكة-تجسس-في-تركيا-لصالح-الاستخبارات-الفرنسية-1086304191.html
تفكيك شبكة تجسس في تركيا لصالح الاستخبارات الفرنسية
تفكيك شبكة تجسس في تركيا لصالح الاستخبارات الفرنسية
سبوتنيك عربي
تمكن عناصر جهاز المخابرات التركية "ميت" من تفكيك شبكة تجسس مكونة من ثلاثة أشخاص كانت تمارس نشاطها على الأراضي التركية لصالح جهاز الاستخبارات الفرنسية. 22.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-22T09:07+0000
2024-02-22T09:07+0000
العالم
أخبار العالم الآن
أخبار تركيا اليوم
أخبار فرنسا
الأخبار
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104219/26/1042192661_0:235:2805:1813_1920x0_80_0_0_836c73c16aa0eb74bf716c59b547bc65.jpg
ونقل موقع راديو "مونت كارلو" أن شبكة التجسس مكونة من ثلاثة أشخاص يحملون الجنسية السورية ويقيمون منذ عدة سنوات في تركيا.وكشفت صحيفة "صباح" التركية أن قائد تلك الشبكة هو الناشط السوري أحمد قطيع، والذي كان يتعاون معه حسام النهار وإبراهيم شاويش، فيما كانت وكالة المخابرات التركية تتابع منذ فترة تحركات واتصالات الأشخاص الثلاثة.ووجهت السلطات التركية للمتهمين الثلاثة اتهامات بتقديم معلومات وتقارير ووثائق للاستخبارات الفرنسية تتهم تركيا بتعذيب المهاجرين الذين يحاولون مغادرة البلاد والتعامل مع جهات أجنبية ضد تركيا.يذكر أن المتهم الأساسي في قضية التجسس أحمد قطيع يعد شخصية معروفة في أوساط السوريين في تركيا لنشاطه في قضايا حقوق الإنسان والدفاع عن حقوق اللاجئين وكان قد تقدم بطلب لجوء إلى فرنسا عبر قنصليتها في إسطنبول قبل أشهر من اعتقاله.
https://sputnikarabic.ae/20230327/بعد-الحكم-بوقف-تصدير-نفط-كردستان-عبر-تركيا-هل-تمارس-فرنسا-ضغوطا-على-أنقرة-1075210608.html
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104219/26/1042192661_38:0:2767:2047_1920x0_80_0_0_5dab8b43bf0579de709423ca1efcab36.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار تركيا اليوم, أخبار فرنسا , الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار تركيا اليوم, أخبار فرنسا , الأخبار

تفكيك شبكة تجسس في تركيا لصالح الاستخبارات الفرنسية

09:07 GMT 22.02.2024
© AP Photo / Lefteris Pitarakis أفراد في الشرطة التركية
أفراد في الشرطة التركية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2024
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
تابعنا عبر
تمكن عناصر جهاز المخابرات التركية "ميت" من تفكيك شبكة تجسس مكونة من ثلاثة أشخاص كانت تمارس نشاطها على الأراضي التركية لصالح جهاز الاستخبارات الفرنسية.
ونقل موقع راديو "مونت كارلو" أن شبكة التجسس مكونة من ثلاثة أشخاص يحملون الجنسية السورية ويقيمون منذ عدة سنوات في تركيا.
وكشفت صحيفة "صباح" التركية أن قائد تلك الشبكة هو الناشط السوري أحمد قطيع، والذي كان يتعاون معه حسام النهار وإبراهيم شاويش، فيما كانت وكالة المخابرات التركية تتابع منذ فترة تحركات واتصالات الأشخاص الثلاثة.
نفط كردستان - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2023
بعد الحكم بوقف تصدير نفط كردستان عبر تركيا… هل تمارس فرنسا ضغوطا على أنقرة؟
27 مارس 2023, 17:24 GMT
ووجهت السلطات التركية للمتهمين الثلاثة اتهامات بتقديم معلومات وتقارير ووثائق للاستخبارات الفرنسية تتهم تركيا بتعذيب المهاجرين الذين يحاولون مغادرة البلاد والتعامل مع جهات أجنبية ضد تركيا.
يذكر أن المتهم الأساسي في قضية التجسس أحمد قطيع يعد شخصية معروفة في أوساط السوريين في تركيا لنشاطه في قضايا حقوق الإنسان والدفاع عن حقوق اللاجئين وكان قد تقدم بطلب لجوء إلى فرنسا عبر قنصليتها في إسطنبول قبل أشهر من اعتقاله.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие инженерных подразделений группировки войск Центр приступили к разминированию дорог и зданий в Авдеевке - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:10 GMTИзраильская сигнальная ракета падает на позиции вблизи южной границы Израиля в северной части сектора Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. الطائرات الإسرائيلية تستهدف مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.. صور وفيديوأمس, 22:08 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала