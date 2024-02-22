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Военнослужащий полка Центрального военного округа переносит снаряд для РСЗО БМ-21 Град на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240222/تقرير-ألماني-يكشف-عن-حالة-الذعر-التي-تخيم-على-كييف-1086306049.html
تقرير ألماني يكشف عن حالة "الذعر" التي تخيم على كييف
تقرير ألماني يكشف عن حالة "الذعر" التي تخيم على كييف
سبوتنيك عربي
أفادت قناة إعلامية ألمانية، اليوم الخميس، بأن حالة من الذعر تخيم على مدينة كييف، وذلك بعد النجاحات التي حققها الجيش الروسي على جبهة القتال. 22.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-22T10:13+0000
2024-02-22T10:13+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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ونشرت قناة "فيلت" الألمانية تقريرا صحفيا لمراسلها، غريغور شوونغ، الذي قال إنه "في أوكرانيا يدركون أنهم في وضع صعب للغاية على الجبهة وفي العاصمة كييف يقول الجميع إن الوضع يائس".وأشار شوونغ إلى أن مسألة تخصيص الولايات المتحدة لحزمة مساعدات جديدة لكييف تشكل مصدر قلق كبير للأوكرانيين، حيث لا أحد لديه أي فكرة عما سيتم فعله في حالة الرفض.وخلص المراسل، بالقول: "الناس هنا ليس لديهم خطة بديلة ولا أحد يعرف كيف سيستمر كل شيء".
https://sputnikarabic.ae/20240222/رئيس-وزراء-المجر-لا-أحد-يؤمن-بقدرة-كييف-على-كسب-الصراع-1086305322.html
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العالم

تقرير ألماني يكشف عن حالة "الذعر" التي تخيم على كييف

10:13 GMT 22.02.2024
© Photo / Facebook account of Office of the President of Ukraineمكتب الرئاسة الأوكرانية في كييف
مكتب الرئاسة الأوكرانية في كييف - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2024
© Photo / Facebook account of Office of the President of Ukraine
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أفادت قناة إعلامية ألمانية، اليوم الخميس، بأن حالة من الذعر تخيم على مدينة كييف، وذلك بعد النجاحات التي حققها الجيش الروسي على جبهة القتال.
ونشرت قناة "فيلت" الألمانية تقريرا صحفيا لمراسلها، غريغور شوونغ، الذي قال إنه "في أوكرانيا يدركون أنهم في وضع صعب للغاية على الجبهة وفي العاصمة كييف يقول الجميع إن الوضع يائس".

وتابع شوونغ، بالقول: "الأوكرانيون بحاجة إلى محاولة للحفاظ على الخطوط بطريقة أو بأخرى، لكن الهجمات الروسية تحصل على طول خط المواجهة بأكمله".

رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2024
رئيس وزراء المجر: لا أحد يؤمن بقدرة كييف على كسب الصراع
09:36 GMT
وأشار شوونغ إلى أن مسألة تخصيص الولايات المتحدة لحزمة مساعدات جديدة لكييف تشكل مصدر قلق كبير للأوكرانيين، حيث لا أحد لديه أي فكرة عما سيتم فعله في حالة الرفض.
وخلص المراسل، بالقول: "الناس هنا ليس لديهم خطة بديلة ولا أحد يعرف كيف سيستمر كل شيء".
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