https://sputnikarabic.ae/20240222/تقرير-ألماني-يكشف-عن-حالة-الذعر-التي-تخيم-على-كييف-1086306049.html

تقرير ألماني يكشف عن حالة "الذعر" التي تخيم على كييف

تقرير ألماني يكشف عن حالة "الذعر" التي تخيم على كييف

سبوتنيك عربي

أفادت قناة إعلامية ألمانية، اليوم الخميس، بأن حالة من الذعر تخيم على مدينة كييف، وذلك بعد النجاحات التي حققها الجيش الروسي على جبهة القتال. 22.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-22T10:13+0000

2024-02-22T10:13+0000

2024-02-22T10:13+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

العالم

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ونشرت قناة "فيلت" الألمانية تقريرا صحفيا لمراسلها، غريغور شوونغ، الذي قال إنه "في أوكرانيا يدركون أنهم في وضع صعب للغاية على الجبهة وفي العاصمة كييف يقول الجميع إن الوضع يائس".وأشار شوونغ إلى أن مسألة تخصيص الولايات المتحدة لحزمة مساعدات جديدة لكييف تشكل مصدر قلق كبير للأوكرانيين، حيث لا أحد لديه أي فكرة عما سيتم فعله في حالة الرفض.وخلص المراسل، بالقول: "الناس هنا ليس لديهم خطة بديلة ولا أحد يعرف كيف سيستمر كل شيء".

https://sputnikarabic.ae/20240222/رئيس-وزراء-المجر-لا-أحد-يؤمن-بقدرة-كييف-على-كسب-الصراع-1086305322.html

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