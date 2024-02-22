https://sputnikarabic.ae/20240222/رئيس-مجلس-العموم-البريطاني-يواجه-تصويتا-بحجب-الثقة-بسبب-غزة-1086298498.html

رئيس مجلس العموم البريطاني يواجه دعوات بحجب الثقة بسبب تصويت حول غزة

رئيس مجلس العموم البريطاني يواجه دعوات بحجب الثقة بسبب تصويت حول غزة

سبوتنيك عربي

دعا أكثر من 30 نائبا بريطانيا إلى التصويت على حجب الثقة عن رئيس مجلس العموم، ليندسي هويل، وذلك بسبب الفوضى التي شهدتها عملية التصويت على وقف إطلاق النار في... 22.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-22T06:29+0000

2024-02-22T06:29+0000

2024-02-22T08:21+0000

العالم

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وذكرت قناة "آي تي ​​في" البريطانية أن الحزب الوطني الاسكتلندي استفاد من القاعدة التي بموجبها يتم تحديد جدول الأعمال في بعض الأيام من قبل أحزاب المعارضة غير الحكومية، حيث قرر الحزب الوطني الاسكتلندي مناقشة الصراع بين إسرائيل و"حماس" في قطاع غزة في مجلس العموم، بالإضافة إلى تقديم قرار حول وقف إطلاق النار في القطاع.وتابعت القناة أنه كان من المتوقع أن يقوم النواب بالنظر في الصيغ المقدمة من جانب الحكومة والحزب الاسكتلندي، لكن هويل أعلن أنه سيتم إجراء التصويت على التعديلات التي اقترحها حزب العمال أولًا، وبعدها سيتم النظر في قرار الحزب الوطني الاسكتلندي بشأن غزة، ونتيجة لذلك، تم اعتماد هذا الخيار بالذات في مجلس النواب، ما دفع بنواب الحزب الوطني الاسكتلندي وبعض المحافظين إلى الانسحاب من الاجتماع احتجاجا على ذلك.وأشارت القناة إلى أن الحزب الاسكتلندي اتهم النائب العمالي السابق هويل وزعيم حزب العمال، كير ستارمر، بالتآمر، كذلك تم اتهام هويل بانتهاك إجراء "يوم المعارضة" التقليدي من خلال طرح تعديلات قدمها حزب معارض آخر على قرار حزب المعارضة للتصويت. وبحسب القناة، فقد طالب ما لا يقل عن 33 عضوًا في البرلمان من حزب المحافظين والحزب الوطني الاسكتلندي بالفعل بالتصويت على حجب الثقة عن رئيس البرلمان.

https://sputnikarabic.ae/20231207/إعلام-بريطانيا-تعمل-على-إعداد-السلطة-الفلسطينية-لحكم-قطاع-غزة-1083862723.html

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