https://sputnikarabic.ae/20240222/روسيا-الفيتو-الأمريكي-على-مشروع-قرار-الجزائر-بالأمم-المتحدة-يسمح-بمواصلة-قتل-الأبرياء-بغزة-1086297895.html
روسيا: "الفيتو" الأمريكي ضد مشروع قرار الجزائر بمجلس الأمن يسمح بمواصلة قتل الأبرياء في غزة
روسيا: "الفيتو" الأمريكي ضد مشروع قرار الجزائر بمجلس الأمن يسمح بمواصلة قتل الأبرياء في غزة
سبوتنيك عربي
صرح نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، اليوم الخميس، بأن "الفيتو" الأمريكي ضد مشروع قرار الجزائر في مجلس الأمن الدولي بشأن غزة، أصبح بمثابة ترخيص... 22.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-22T04:34+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقال بوغدانوف لوكالة "سبوتنيك": "هذا أمر سلبي للغاية (الفيتو الأمريكي) وهذه ليست المرة الأولى التي يستخدم فيها الأمريكيون حق النقض من أجل عدم تمرير قرار يدعو إلى إنهاء الحرب".وأضاف: "هذا في جوهره ترخيص لمواصلة قتل الأبرياء في غزة، الذين مات منهم نحو 30 ألفًا من النساء والأطفال".يذكر أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة كان قد فشل خلال جلسته، أمس الثلاثاء، في تبني مشروع قرار قدمته الجزائر، من أجل وقف إطلاق نار فوري في قطاع غزة، بسبب تصويت الولايات المتحدة ضد مشروع القرار.وجرى تصويت على مشروع القرار الجزائري خلال الجلسة وأُعلنت نتائج التصويت بموافقة 13 عضوًا، واعتراض الولايات المتحدة، وامتناع بريطانيا عن التصويت.
https://sputnikarabic.ae/20240220/فيتو-أمريكي-جديد-يجهض-مشروع-قرار-بمجلس-الأمن-لوقف-الحرب-في-غزة-1086258519.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, منظمة الأمم المتحدة
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, منظمة الأمم المتحدة
روسيا: "الفيتو" الأمريكي ضد مشروع قرار الجزائر بمجلس الأمن يسمح بمواصلة قتل الأبرياء في غزة
04:34 GMT 22.02.2024 (تم التحديث: 05:46 GMT 22.02.2024)
صرح نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، اليوم الخميس، بأن "الفيتو" الأمريكي ضد مشروع قرار الجزائر في مجلس الأمن الدولي بشأن غزة، أصبح بمثابة ترخيص لمواصلة قتل الأبرياء في القطاع.
موسكو - سبوتنيك
. وقال بوغدانوف لوكالة "سبوتنيك": "هذا أمر سلبي للغاية (الفيتو الأمريكي) وهذه ليست المرة الأولى التي يستخدم فيها الأمريكيون حق النقض من أجل عدم تمرير قرار يدعو إلى إنهاء الحرب".
وأضاف: "هذا في جوهره ترخيص لمواصلة قتل الأبرياء في غزة، الذين مات منهم نحو 30 ألفًا من النساء والأطفال".
يذكر أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة كان قد فشل خلال جلسته، أمس الثلاثاء، في تبني مشروع قرار قدمته الجزائر
، من أجل وقف إطلاق نار فوري في قطاع غزة، بسبب تصويت الولايات المتحدة ضد مشروع القرار.
وجرى تصويت على مشروع القرار الجزائري خلال الجلسة وأُعلنت نتائج التصويت بموافقة 13 عضوًا، واعتراض الولايات المتحدة، وامتناع بريطانيا عن التصويت.