عربي
https://sputnikarabic.ae/20240222/روسيا-الفيتو-الأمريكي-على-مشروع-قرار-الجزائر-بالأمم-المتحدة-يسمح-بمواصلة-قتل-الأبرياء-بغزة-1086297895.html
روسيا: "الفيتو" الأمريكي ضد مشروع قرار الجزائر بمجلس الأمن يسمح بمواصلة قتل الأبرياء في غزة
روسيا: "الفيتو" الأمريكي ضد مشروع قرار الجزائر بمجلس الأمن يسمح بمواصلة قتل الأبرياء في غزة
سبوتنيك عربي
صرح نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، اليوم الخميس، بأن "الفيتو" الأمريكي ضد مشروع قرار الجزائر في مجلس الأمن الدولي بشأن غزة، أصبح بمثابة ترخيص... 22.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-22T04:34+0000
2024-02-22T05:46+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
منظمة الأمم المتحدة
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/04/1068616149_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_0a59ebdb3b69024b42eb080c3329cd47.jpg
موسكو - سبوتنيك. وقال بوغدانوف لوكالة "سبوتنيك": "هذا أمر سلبي للغاية (الفيتو الأمريكي) وهذه ليست المرة الأولى التي يستخدم فيها الأمريكيون حق النقض من أجل عدم تمرير قرار يدعو إلى إنهاء الحرب".وأضاف: "هذا في جوهره ترخيص لمواصلة قتل الأبرياء في غزة، الذين مات منهم نحو 30 ألفًا من النساء والأطفال".يذكر أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة كان قد فشل خلال جلسته، أمس الثلاثاء، في تبني مشروع قرار قدمته الجزائر، من أجل وقف إطلاق نار فوري في قطاع غزة، بسبب تصويت الولايات المتحدة ضد مشروع القرار.وجرى تصويت على مشروع القرار الجزائري خلال الجلسة وأُعلنت نتائج التصويت بموافقة 13 عضوًا، واعتراض الولايات المتحدة، وامتناع بريطانيا عن التصويت.
https://sputnikarabic.ae/20240220/فيتو-أمريكي-جديد-يجهض-مشروع-قرار-بمجلس-الأمن-لوقف-الحرب-في-غزة-1086258519.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/04/1068616149_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_20941ee4a78b9529c6f77f38430aafcb.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, منظمة الأمم المتحدة
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, منظمة الأمم المتحدة

روسيا: "الفيتو" الأمريكي ضد مشروع قرار الجزائر بمجلس الأمن يسمح بمواصلة قتل الأبرياء في غزة

04:34 GMT 22.02.2024 (تم التحديث: 05:46 GMT 22.02.2024)
© AFP 2023 / ED JONESمجلس الأمن الدولي
مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2024
© AFP 2023 / ED JONES
تابعنا عبر
صرح نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، اليوم الخميس، بأن "الفيتو" الأمريكي ضد مشروع قرار الجزائر في مجلس الأمن الدولي بشأن غزة، أصبح بمثابة ترخيص لمواصلة قتل الأبرياء في القطاع.
موسكو - سبوتنيك. وقال بوغدانوف لوكالة "سبوتنيك": "هذا أمر سلبي للغاية (الفيتو الأمريكي) وهذه ليست المرة الأولى التي يستخدم فيها الأمريكيون حق النقض من أجل عدم تمرير قرار يدعو إلى إنهاء الحرب".
مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2024
"فيتو" أمريكي جديد يجهض مشروع قرار بمجلس الأمن لوقف الحرب في غزة
20 فبراير, 16:22 GMT
وأضاف: "هذا في جوهره ترخيص لمواصلة قتل الأبرياء في غزة، الذين مات منهم نحو 30 ألفًا من النساء والأطفال".
يذكر أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة كان قد فشل خلال جلسته، أمس الثلاثاء، في تبني مشروع قرار قدمته الجزائر، من أجل وقف إطلاق نار فوري في قطاع غزة، بسبب تصويت الولايات المتحدة ضد مشروع القرار.
وجرى تصويت على مشروع القرار الجزائري خلال الجلسة وأُعلنت نتائج التصويت بموافقة 13 عضوًا، واعتراض الولايات المتحدة، وامتناع بريطانيا عن التصويت.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие инженерных подразделений группировки войск Центр приступили к разминированию дорог и зданий в Авдеевке - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:10 GMTИзраильская сигнальная ракета падает на позиции вблизи южной границы Израиля в северной части сектора Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. الطائرات الإسرائيلية تستهدف مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.. صور وفيديوأمس, 22:08 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала