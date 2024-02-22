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Военнослужащий полка Центрального военного округа переносит снаряд для РСЗО БМ-21 Град на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240222/زيلينسكي-يعترف-بعدم-وجود-خطة-بديلة-في-حال-لم-يتلق-مساعدة-من-واشنطن-1086306215.html
زيلينسكي يعترف بعدم وجود "خطة بديلة" في حال لم يتلق مساعدة من واشنطن
زيلينسكي يعترف بعدم وجود "خطة بديلة" في حال لم يتلق مساعدة من واشنطن
سبوتنيك عربي
اعترف الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، بأنه ليس لديه خطة بديلة في حالة عدم تقديم الولايات المتحدة المساعدة لأوكرانيا. 22.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-22T10:36+0000
2024-02-22T10:36+0000
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قال زيلينسكي: "سنحتاج إلى العثور على شيء مماثل، بالطبع سنفعل ذلك، لن نقف فقط، بل يجب أن نبقى على قيد الحياة. نحن بحاجة إلى إيجاد خطوات متوازية، وخطوط متوازية".في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، سُئل زيلينسكي عما إذا كان لديه خيار احتياطي في حالة عدم تقديم الولايات المتحدة المساعدة لأوكرانيا. ولم يتمكن من الإجابة بشكل مباشر عما إذا كانت هناك أي خطة بديلة.ودعا البيت الأبيض أعضاء الكونغرس الأمريكي إلى الموافقة بشكل عاجل على مشروع قانون يوفر أكثر من 60 مليار دولار لاستعادة المساعدات للحلفاء الأجانب، بما في ذلك أوكرانيا، بعد موافقة مجلس الشيوخ ذي الأغلبية الديمقراطية على المبادرة. بدوره، أشار رئيس مجلس النواب مايك جونسون إلى أن المجلس لن يتمكن من إجباره على تبني مشروع قانون لمساعدة كييف.وكانت روسيا قد أرسلت، في وقت سابق، مذكرة إلى دول الناتو بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا. وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا. وقالت وزارة الخارجية الروسية إن دول حلف شمال الأطلسي "تلعب بالنار" من خلال إمداد أوكرانيا بالأسلحة.
https://sputnikarabic.ae/20240218/مستشار-الرئيس-الأوكراني-الأسبق-زيلينسكي-ارتكب-جريمة-ضد-أوكرانيا-1086185972.html
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روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية

زيلينسكي يعترف بعدم وجود "خطة بديلة" في حال لم يتلق مساعدة من واشنطن

10:36 GMT 22.02.2024
© AP Photo / Efrem Lukatskyزيلينسكي
زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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اعترف الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، بأنه ليس لديه خطة بديلة في حالة عدم تقديم الولايات المتحدة المساعدة لأوكرانيا.
قال زيلينسكي: "سنحتاج إلى العثور على شيء مماثل، بالطبع سنفعل ذلك، لن نقف فقط، بل يجب أن نبقى على قيد الحياة. نحن بحاجة إلى إيجاد خطوات متوازية، وخطوط متوازية".

ووفقا له، دون مساعدة من الغرب، ستتكبد القوات الأوكرانية المزيد والمزيد من الخسائر.

في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، سُئل زيلينسكي عما إذا كان لديه خيار احتياطي في حالة عدم تقديم الولايات المتحدة المساعدة لأوكرانيا. ولم يتمكن من الإجابة بشكل مباشر عما إذا كانت هناك أي خطة بديلة.

وبحسب الصحيفة، فإن "زيلينسكي رفض اعتبار "تحرير مدينة أفدييفكا" إحراز للتقدم الروسي أي مؤشر على "صفحة جديدة" في الحرب".

الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2024
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ودعا البيت الأبيض أعضاء الكونغرس الأمريكي إلى الموافقة بشكل عاجل على مشروع قانون يوفر أكثر من 60 مليار دولار لاستعادة المساعدات للحلفاء الأجانب، بما في ذلك أوكرانيا، بعد موافقة مجلس الشيوخ ذي الأغلبية الديمقراطية على المبادرة. بدوره، أشار رئيس مجلس النواب مايك جونسون إلى أن المجلس لن يتمكن من إجباره على تبني مشروع قانون لمساعدة كييف.
وكانت روسيا قد أرسلت، في وقت سابق، مذكرة إلى دول الناتو بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا. وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا. وقالت وزارة الخارجية الروسية إن دول حلف شمال الأطلسي "تلعب بالنار" من خلال إمداد أوكرانيا بالأسلحة.
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