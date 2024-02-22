https://sputnikarabic.ae/20240222/سطو-مسلح-على-متجر-أمريكي-فاخر-في-وضح-النهار-فيديو--1086311425.html
سطو مسلح على متجر أمريكي فاخر في وضح النهار... فيديو
سطو مسلح على متجر أمريكي فاخر في وضح النهار... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت شرطة مدينة نيويورك في ولاية نيويورك الأمريكية مقطع فيديو لعملية سطو مسلح على متجر مانهاتن غوتشي. 22.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-22T12:57+0000
2024-02-22T12:57+0000
2024-02-22T12:57+0000
مجتمع
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وأشارت الشرطة إلى أن اللصوص سرقوا بضائع فاخرة تبلغ قيمتها أكثر من 50 ألف دولار. وأفادت بأنهم كانو 3 أشخاص، رجلان وأمرة كانت تنتظر بجوار سيارة الهروبوبحسب الفيديو، دخل رجلان يرتديان سترات سوداء وأقنعة وقفازات إلى المتجر، وبدأ السارقان بنهب المتحر، وخرجا بوضح النهار وأيديهم ممتلئة بالبضائع المسروقةوهرب اللصوص في سيارة تويوتا سوداء تحمل لوحات ترخيص نيويورك، متجهين نحو نيوجيرسي عبر نفق لينكولن.ووفقا للشرطة، لم يتم إطلاق أي أعيرة نارية خلال عملية السطو ولم يصب أحد بأذى.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
سطو مسلح على متجر أمريكي فاخر في وضح النهار... فيديو
نشرت شرطة مدينة نيويورك في ولاية نيويورك الأمريكية مقطع فيديو لعملية سطو مسلح على متجر مانهاتن غوتشي.
وأشارت الشرطة إلى أن اللصوص سرقوا بضائع فاخرة تبلغ قيمتها أكثر من 50 ألف دولار. وأفادت بأنهم كانو 3 أشخاص، رجلان وأمرة كانت تنتظر بجوار سيارة الهروب
وبحسب الفيديو، دخل رجلان يرتديان سترات سوداء وأقنعة وقفازات إلى المتجر، وبدأ السارقان بنهب المتحر، وخرجا بوضح النهار وأيديهم ممتلئة بالبضائع المسروقة
وهرب اللصوص في سيارة تويوتا سوداء تحمل لوحات ترخيص نيويورك، متجهين نحو نيوجيرسي عبر نفق لينكولن.
ووفقا للشرطة، لم يتم إطلاق أي أعيرة نارية خلال عملية السطو ولم يصب أحد بأذى.