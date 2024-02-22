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Военнослужащий полка Центрального военного округа переносит снаряд для РСЗО БМ-21 Град на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240222/شاهد-لحظة-صعود-بوتين-إلى-قاذفة-تو-160-الاستراتيجية-قبل-التحليق-بها-فيديو-1086310186.html
بوتين يحلق على متن قاذفة "البجعة البيضاء" الاستراتيجية الروسية... فيديو
بوتين يحلق على متن قاذفة "البجعة البيضاء" الاستراتيجية الروسية... فيديو
سبوتنيك عربي
نشر الكرملين مقطع فيديو لوصول الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى مدرج مصنع "إس بي غوربونوف" في مدينة قازان الروسية، حيث من المقرر أن يقوم بجولة تحليق جوية على... 22.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-22T12:19+0000
2024-02-22T13:20+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأنطلقت الطائرة الروسية العملاقة الملقبة بـ"البجعة البيضاء" على متنها الرئيس الروسي، لتكون هذه هي المرة الثانية التي يحلق بوتين على متنها، حيث حلق بها قبل 9 سنوات، وتحديدا في 4 أبريل سنة 2015، وفي هذا الصدد، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في وقت سابق، أن الرئيس بوتين بصدد القيام بجولة جوية على متن القاذفة الاستراتيجية "تو-160 إم" لمدة 40 دقيقة.وأظهر المقطع المنشور قيام الرئيس بوتين بالصعود إلى القاذفة، حيث تلقى بعض التعليمات المرتبطة بإجراءات التحليق من المختصين والطيارين قبل الإقلاع.يذكر أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، تفقد يوم أمس الأربعاء، مصنع وورش إنتاج القاذفات الجديدة وصعد إلى قمرة القيادة بنفسه.يمكن للطائرة التي يتجاوز وزنها عند الإقلاع 270 طنا، أن تحلق بسرعات خارقة للصوت تتجاوز ألفي كيلومترا في الساعة، إضافة إلى قدرتها على البقاء في الجو لمدة تصل إلى 25 ساعة.
https://sputnikarabic.ae/20240221/ولدت-من-جديدميزات-البجعة-البيضاء-التي-عرضت-على-بوتين-فيديو-1086283482.html
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روسيا, نادي الفيديو
روسيا, نادي الفيديو

بوتين يحلق على متن قاذفة "البجعة البيضاء" الاستراتيجية الروسية... فيديو

12:19 GMT 22.02.2024 (تم التحديث: 13:20 GMT 22.02.2024)
© Sputnik . Aleksey Nikolskyiفلاديمير بوتين
فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2024
© Sputnik . Aleksey Nikolskyi
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نشر الكرملين مقطع فيديو لوصول الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى مدرج مصنع "إس بي غوربونوف" في مدينة قازان الروسية، حيث من المقرر أن يقوم بجولة تحليق جوية على متن القاذفة الاستراتيجية "تو 160 إم"
وأنطلقت الطائرة الروسية العملاقة الملقبة بـ"البجعة البيضاء" على متنها الرئيس الروسي، لتكون هذه هي المرة الثانية التي يحلق بوتين على متنها، حيث حلق بها قبل 9 سنوات، وتحديدا في 4 أبريل سنة 2015،
وفي هذا الصدد، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في وقت سابق، أن الرئيس بوتين بصدد القيام بجولة جوية على متن القاذفة الاستراتيجية "تو-160 إم" لمدة 40 دقيقة.
وأظهر المقطع المنشور قيام الرئيس بوتين بالصعود إلى القاذفة، حيث تلقى بعض التعليمات المرتبطة بإجراءات التحليق من المختصين والطيارين قبل الإقلاع.
قاذفة الصواريخ تو-160 الأسرع من الصوت خلال بروفة الجزء الجوي من العرض العسكري في موسكو، روسيا 20 يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2024
"ولدت من جديد"...ميزات "البجعة البيضاء" التي عرضت على بوتين... فيديو
أمس, 13:04 GMT
يذكر أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، تفقد يوم أمس الأربعاء، مصنع وورش إنتاج القاذفات الجديدة وصعد إلى قمرة القيادة بنفسه.

تمتلك روسيا عددا من القاذفات الاستراتيجية الخارقة، التي تمكنها من الوصول إلى أي مكان حول العالم بحمولة هجومية ضخمة، ومنها القاذفة توبوليف "تو-160"، التي تمتلك قدرات مرعبة ويطلق عليها "البجعة البيضاء".

يمكن للطائرة التي يتجاوز وزنها عند الإقلاع 270 طنا، أن تحلق بسرعات خارقة للصوت تتجاوز ألفي كيلومترا في الساعة، إضافة إلى قدرتها على البقاء في الجو لمدة تصل إلى 25 ساعة.
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