https://sputnikarabic.ae/20240222/شاهد-لحظة-صعود-بوتين-إلى-قاذفة-تو-160-الاستراتيجية-قبل-التحليق-بها-فيديو-1086310186.html

بوتين يحلق على متن قاذفة "البجعة البيضاء" الاستراتيجية الروسية... فيديو

بوتين يحلق على متن قاذفة "البجعة البيضاء" الاستراتيجية الروسية... فيديو

سبوتنيك عربي

نشر الكرملين مقطع فيديو لوصول الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى مدرج مصنع "إس بي غوربونوف" في مدينة قازان الروسية، حيث من المقرر أن يقوم بجولة تحليق جوية على... 22.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-22T12:19+0000

2024-02-22T12:19+0000

2024-02-22T13:20+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

نادي الفيديو

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وأنطلقت الطائرة الروسية العملاقة الملقبة بـ"البجعة البيضاء" على متنها الرئيس الروسي، لتكون هذه هي المرة الثانية التي يحلق بوتين على متنها، حيث حلق بها قبل 9 سنوات، وتحديدا في 4 أبريل سنة 2015، وفي هذا الصدد، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في وقت سابق، أن الرئيس بوتين بصدد القيام بجولة جوية على متن القاذفة الاستراتيجية "تو-160 إم" لمدة 40 دقيقة.وأظهر المقطع المنشور قيام الرئيس بوتين بالصعود إلى القاذفة، حيث تلقى بعض التعليمات المرتبطة بإجراءات التحليق من المختصين والطيارين قبل الإقلاع.يذكر أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، تفقد يوم أمس الأربعاء، مصنع وورش إنتاج القاذفات الجديدة وصعد إلى قمرة القيادة بنفسه.يمكن للطائرة التي يتجاوز وزنها عند الإقلاع 270 طنا، أن تحلق بسرعات خارقة للصوت تتجاوز ألفي كيلومترا في الساعة، إضافة إلى قدرتها على البقاء في الجو لمدة تصل إلى 25 ساعة.

https://sputnikarabic.ae/20240221/ولدت-من-جديدميزات-البجعة-البيضاء-التي-عرضت-على-بوتين-فيديو-1086283482.html

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