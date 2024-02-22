https://sputnikarabic.ae/20240222/طفل-فلسطيني-ينشئ-مدينة-ألعاب-للأطفال-النازحين-في-رفح-جنوبي-قطاع-غزة-1086308464.html

طفل فلسطيني ينشئ مدينة ألعاب للأطفال النازحين في رفح جنوبي قطاع غزة

طفل فلسطيني ينشئ مدينة ألعاب للأطفال النازحين في رفح جنوبي قطاع غزة

سبوتنيك عربي

يعيش أطفال قطاع غزة أوضاعاً مأساوية للغاية، جراء الحرب الإسرائيلية، وسط تهالك البنى التحتية وانتشار الأوبئة والأمراض، ونزوح أكثر من 1.4 مليون إلى الجنوب، حيث... 22.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-22T11:55+0000

2024-02-22T11:55+0000

2024-02-22T11:55+0000

قطاع غزة

أخبار فلسطين اليوم

العالم العربي

حصري

تقارير سبوتنيك

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/02/16/1086307690_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_6f0b4231df2b7911c1faa7eed88643f0.jpg

وما زال أطفال غزة يواجهون عواقب الحرب المستمرة على قطاع غزة، إلى جانب الحصار الذي تفرضه إسرائيل على القطاع، فالحزن في غزة بات مؤجلا، والانشغال بالنجاة هو سيد المشهد، وهذا أدى إلى خلق وضع صعب للأطفال، وصدمات نفسية بحاجة إلى علاج، وبحاجة إلى برامج ترفيهية تعيد البسمة الضائعة من شفاه أطفال غزة.الطفل محمود صقر، من مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، بادر لإنشاء مدينة ألعاب بسيطة، للترفيه عن الأطفال النازحين، لتعلو أصوات اللعب والضحك على وجوه الأطفال مجدداً في مدينة رفح. ويقول الطفل محمود لوكالة "سبوتنيك" عن مبادرته:وأضاف محمود: "الهدف من هذه الألعاب، هو التخفيف عن الأطفال في ظل الحرب، وجعلهم يبتعدون عن مشاهد الحزن، فالأطفال أثناء القصف لا يعرفون ماذا يفعلون وأين يذهبون، فلا يوجد هنا مكان أمن، والجيش الإسرائيلي يتعمد استهداف الأطفال بشكل مباشر".اللعب بدلاً من الخوفويلجأ الأطفال النازحون إلى اللعب تخفيفًا عن أنفسهم، وقد حضر عدد من الأطفال النازحين للمشاركة في القفز واللعب، بعدما ضل بعضهم لفترة طويلة حبيس خيمة النزوح، وبدت على وجوهم فرحة، ومن الأطفال الذين جاؤوا للعب الطفل أحمد سليم والذي نزح مع عائلته من خان يونس إلى رفح، بعدما تعرض حيهم للقصف من الطيران الإسرائيلي، ودمر منزلهم وقتل بعض من أقاربه، ويقول أحمد لـ"سبوتنيك" عن المبادرة:وتابع: "نحن من سكان خان يونس ونزحنا إلى رفح، فالاحتلال يقصف فجأة وتحدث مجازر والناس في بيوتهم، وخائفون من القادم، ويمكن أن يأتونا بعملية برية، ولا نعرف أين سنذهب، هل سنعود إلى خان يونس أو مكان آخر، فنحن نريد أن نعيش مثل أطفال العالم، ونعيش بأمان وسلام".ويطمح صاحب المبادرة الطفل محمود صقر إلى توسيع فكرته، وجلب مزيد من الألعاب التي ترفه عن الأطفال، وبمبلغ زهيد هو شيكل واحد، ليعيد بعضاً من الضحك والسرور الذي فقده الأطفال الفلسطينيون في قطاع غزة خلال الحرب.ويشار إلى أن مكتب الإحصاء المركزي الفلسطيني قال إن " قرابة نصف سكان القطاع -البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة - تقل أعمارهم عن 18 عاماً". ومن جانبها، أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" أن "15.6% من الأطفال دون سن الثانية يعانون من سوء التغذية الحاد في شمال قطاع غزة المحاصر"، وفي رفح، يزداد الوضع سوءاً على الأطفال جراء نقص الطعام والدواء.وفي اليوم 139 للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ارتفع عدد القتلى إلى 29410، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، والإصابات إلى 69465، ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف القطاع منذ أكثر من 4 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبّب بنزوح 1.7، من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية بحسب الأمم المتحدة.

قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك