https://sputnikarabic.ae/20240222/فرق-تسد-ميدفيديف-يكشف-الدور-الأمريكي-في-الشرق-الأوسط-1086301254.html
"فرق تسد"... ميدفيديف يكشف الدور الأمريكي في الشرق الأوسط
"فرق تسد"... ميدفيديف يكشف الدور الأمريكي في الشرق الأوسط
سبوتنيك عربي
أفاد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، بأن الولايات المتحدة آمنت بأنه لا غنى عنها بعد اختفاء الاتحاد السوفييتي، وهي تدير الصراع في الشرق الأوسط وفق... 22.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-22T08:37+0000
2024-02-22T08:37+0000
2024-02-22T09:41+0000
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وقال ميدفيديف خلال مقابلة مع وسائل الإعلام الروسية بما فيها وكالة "سبوتنيك": "إذا أرادت الولايات المتحدة السلام في الشرق الأوسط، على الأقل من خلال إنشاء دولتين، فسيتم تنفيذ هذه القرارات. لكن من الأفضل بكثير إدارة الصراع من وجهة نظر قيادة الولايات المتحدة الأمريكية".وأشار إلى أن الاتحاد السوفييتي كان أيضًا نشطًا جدًا في متابعة سياسته في الشرق الأوسط.وأكد بالقول: "نحن ندرك أن "مفتاح التسوية" في الشرق الأوسط في يدي الولايات المتحدة. وبغض النظر عن مدى لعب السلطات الإسرائيلية على استقلالية صنع القرار، لكن الأمر ليس هكذا، إسرائيل تعتمد إلى حد كبير على المساعدات المالية والعسكرية الأمريكية".
https://sputnikarabic.ae/20240222/مجلس-الأمن-الروسي-التهديد-باستخدام-الأسلحة-النووية-حقيقي-1086299337.html
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روسيا, العالم, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, العالم, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية
"فرق تسد"... ميدفيديف يكشف الدور الأمريكي في الشرق الأوسط
08:37 GMT 22.02.2024 (تم التحديث: 09:41 GMT 22.02.2024)
أفاد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، بأن الولايات المتحدة آمنت بأنه لا غنى عنها بعد اختفاء الاتحاد السوفييتي، وهي تدير الصراع في الشرق الأوسط وفق مبدأ "فرق تسد".
وقال ميدفيديف خلال مقابلة مع وسائل الإعلام الروسية بما فيها وكالة "سبوتنيك": "إذا أرادت الولايات المتحدة السلام في الشرق الأوسط، على الأقل من خلال إنشاء دولتين، فسيتم تنفيذ هذه القرارات. لكن من الأفضل بكثير إدارة الصراع من وجهة نظر قيادة الولايات المتحدة الأمريكية".
وأكد أن مبدأ أمريكا في الشرق الأوسط "فرق تسد"، فمن السهل إعطاء الجميع القليل وإظهار أنك لا غنى عنه. علاوة على ذلك، فقد آمنوا (في الولايات المتحدة) بذلك مرة أخرى بعد اختفاء الاتحاد السوفييتي من خريطة العالم".
وأشار إلى أن الاتحاد السوفييتي كان أيضًا نشطًا جدًا في متابعة سياسته في الشرق الأوسط.
وتابع ميدفيديف: "ثم حدث فراغ، وقررت الولايات المتحدة أنها تسيطر هناك. لكن النتيجة هي الصراع الدائر الآن. آلاف القتلى. إنه أمر محزن".
وقال: "مهما بدا هذا الأمر عاديا، فإن الولايات المتحدة هي المسؤولة مرة أخرى عن كل ما يحدث هناك (الشرق الأوسط). من الذي يمنع تنفيذ قرار الأمم المتحدة لعام 1947 بشأن إنشاء دولة يهودية وأخرى عربية؟ الأمريكيون كانوا يعرقلون هذا الأمر لعدة عقود".
وأكد بالقول: "نحن ندرك أن "مفتاح التسوية" في الشرق الأوسط في يدي الولايات المتحدة. وبغض النظر عن مدى لعب السلطات الإسرائيلية على استقلالية صنع القرار، لكن الأمر ليس هكذا، إسرائيل تعتمد إلى حد كبير على المساعدات المالية والعسكرية الأمريكية".