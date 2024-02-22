https://sputnikarabic.ae/20240222/مجلس-السيادة-السوداني-منفتحون-على-مبادرات-حل-الأزمة-في-البلاد-1086315084.html
مجلس السيادة السوداني: منفتحون على مبادرات حل الأزمة في البلاد
مجلس السيادة السوداني: منفتحون على مبادرات حل الأزمة في البلاد
سبوتنيك عربي
قال نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، مالك عقار، إن المجلس منفتح على المبادرات الإقليمية المطروحة لتسوية الصراع الدائر بين الجيش وقوات الدعم السريع، مشيرًا إلى... 22.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-22T14:35+0000
2024-02-22T14:35+0000
2024-02-22T14:35+0000
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وبحسب بيان لمجلس السيادة السوداني، جاء ذلك خلال لقائه في مقر السفارة السودانية في أوغندا، سفراء المجموعة الأفريقية، اليوم الخميس. وأضاف عقار أن "الحرب الدائرة في السودان الآن هي حرب احتلال استعانت فيها الميليشيا [قوات الدعم السريع] بعدد من الدول ومارست شتى أنواع الانتهاكات".وخلال اللقاء، قدم نائب رئيس مجلس السيادة السوداني للسفراء ورؤساء البعثات شرحًا "لخارطة طريق إنهاء الحرب الخاصة بحكومة السودان بمراحلها الأربعة".وأوضح أن تعاطي السودان مع أي مبادرة يستند على احترام سيادة السودان، وأن الحكومة لن تنخرط في أي مبادرة تنتقص من سيادة السودان وتهدد أمنه القومي.يذكر أن رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، قد أكد يوم الثلاثاء الماضي، أنه إذا لم ينته الصراع في البلاد، فلن تكون هنالك عملية سياسية.وتتواصل منذ 15 نيسان/أبريل 2023، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة في السودان.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.
https://sputnikarabic.ae/20240220/البرهان-إذا-لم-تنته-الحرب-في-السودان-فلن-تكون-هناك-عملية-سياسية-1086267173.html
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أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي, الأخبار
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي, الأخبار
مجلس السيادة السوداني: منفتحون على مبادرات حل الأزمة في البلاد
قال نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، مالك عقار، إن المجلس منفتح على المبادرات الإقليمية المطروحة لتسوية الصراع الدائر بين الجيش وقوات الدعم السريع، مشيرًا إلى رفض المجلس لأي مبادرة تنتقص من سيادة السودان وتهدد أمنه القومي.
وبحسب بيان لمجلس السيادة السوداني، جاء ذلك خلال لقائه في مقر السفارة السودانية في أوغندا، سفراء المجموعة الأفريقية، اليوم الخميس.
وأضاف عقار أن "الحرب الدائرة في السودان
الآن هي حرب احتلال استعانت فيها الميليشيا [قوات الدعم السريع] بعدد من الدول ومارست شتى أنواع الانتهاكات".
وخلال اللقاء، قدم نائب رئيس مجلس السيادة السوداني
للسفراء ورؤساء البعثات شرحًا "لخارطة طريق إنهاء الحرب الخاصة بحكومة السودان بمراحلها الأربعة".
وأوضح أن تعاطي السودان مع أي مبادرة يستند على احترام سيادة السودان، وأن الحكومة لن تنخرط في أي مبادرة تنتقص من سيادة السودان وتهدد أمنه القومي.
ولكنه أكد في الوقت نفسه، انفتاح السودان على المبادرات الإقليمية المطروحة لحل الأزمة، فضلا عن قضية خروج الأجانب من السودان.
يذكر أن رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان
، قد أكد يوم الثلاثاء الماضي، أنه إذا لم ينته الصراع في البلاد، فلن تكون هنالك عملية سياسية.
وتتواصل منذ 15 نيسان/أبريل 2023، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة في السودان.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.