https://sputnikarabic.ae/20240222/مشاهد-لقيادة-بوتين-قاذفة-البجعة-البيضاء-الاستراتيجية-فيديو-1086317535.html
مشاهد لقيادة بوتين قاذفة "البجعة البيضاء" الاستراتيجية... فيديو
مشاهد لقيادة بوتين قاذفة "البجعة البيضاء" الاستراتيجية... فيديو
سبوتنيك عربي
نشر الكرملين، اليوم الخميس، مشاهد للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين من داخل قمرة "البجعة البيضاء" الجديدة أثناء تحليقها. 22.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-22T15:51+0000
2024-02-22T15:51+0000
2024-02-22T15:51+0000
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وكان بوتين في مركز التحكم يرتدي خوذة الطائرة وبدلة الطيران أثناء الرحلة، وبجانبه كان الطيار الرئيسي. وأقلعت الطائرة من مدرج "قازان" للطيران .وانطلقت الطائرة الروسية العملاقة الملقبة بـ"البجعة البيضاء" على متنها الرئيس الروسي، لتكون هذه هي المرة الثانية التي يحلق بوتين على متنها، حيث حلق بها قبل 9 سنوات، وتحديدا في 4 أبريل سنة 2015.وقال بوتين للصحفيين بعد الرحلة: "هذه ليست النقطة المهمة، النقطة هي أننا نحصل على معدات جديدة، المعدات ممتازة، إنها حقًا من جيل جديد. وكما قلت لقائد المركبة، وقيادة وزارة الدفاع، الآن، أنا سأقول مرة أخرى بالطبع يمكننا قبولها في القوات المسلحة".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم, نادي الفيديو
روسيا, العالم, نادي الفيديو
مشاهد لقيادة بوتين قاذفة "البجعة البيضاء" الاستراتيجية... فيديو
نشر الكرملين، اليوم الخميس، مشاهد للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين من داخل قمرة "البجعة البيضاء" الجديدة أثناء تحليقها.
وكان بوتين في مركز التحكم يرتدي خوذة الطائرة وبدلة الطيران أثناء الرحلة، وبجانبه كان الطيار الرئيسي. وأقلعت الطائرة من مدرج "قازان" للطيران .
واستغرقت رحلة بوتين 30 دقيقة. وبعد الهبوط، وصف الرئيس الطائرة بأنها طائرة ممتازة وموثوقة.
وانطلقت الطائرة الروسية العملاقة الملقبة بـ"البجعة البيضاء" على متنها الرئيس الروسي، لتكون هذه هي المرة الثانية التي يحلق بوتين على متنها، حيث حلق بها قبل 9 سنوات، وتحديدا في 4 أبريل سنة 2015.
وقال بوتين للصحفيين بعد الرحلة: "هذه ليست النقطة المهمة، النقطة هي أننا نحصل على معدات جديدة، المعدات ممتازة، إنها حقًا من جيل جديد. وكما قلت لقائد المركبة، وقيادة وزارة الدفاع، الآن، أنا سأقول مرة أخرى بالطبع يمكننا قبولها في القوات المسلحة".