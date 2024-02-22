https://sputnikarabic.ae/20240222/مقتل-إسرائيلي-وإصابة-7-آخرين-إثر-عملية-إطلاق-نار-قرب-القدس-1086299173.html
مقتل إسرائيلي وإصابة 7 آخرين إثر عملية إطلاق نار قرب القدس
مقتل إسرائيلي وإصابة 7 آخرين إثر عملية إطلاق نار قرب القدس
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، بمقتل إسرائيلي متأثرًا بإصابته إثر هجوم إطلاق نار نفذه 3 فلسطينيين قرب مستوطنة معاليه أدوميم شرق القدس بالضفة... 22.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-22T07:30+0000
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وقالت هيئة البث الإسرائيلي: "أصيب 8 إسرائيليين، بينهم 3 بحالة خطرة، توفي أحدهم متأثرًا بإصابته في هجوم إطلاق النار قرب معاليه أدوميم".وأشارت الشرطة الإسرائيلية في بيان إلى أن "القوات الأمنية الموجودة في المكان تمكنت من تحييد إرهابيين اثنين فيما حاول المخرب الثالث الفرار إلى أن رُصد عقب عمليات البحث وتم تحييده".وأضافت الشرطة أن 8 إسرائيليين أُصيبوا في الهجوم بجروح متفاوتة، وتوفي أحدهم متأثرًا بإصابته.ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن "نجمة داوود الحمراء" أن 8 إسرائيليين أُصيبوا في إطلاق النار، ثلاثة منهم إصاباتهم خطرة واثنان إصابتهما متوسطة، وثلاثة إصاباتهم طفيفة، وتوفي أحدهم، وتقوم الوحدات بمعالجة المصابين وبدأت عمليات الإسعاف".
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أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم العربي
مقتل إسرائيلي وإصابة 7 آخرين إثر عملية إطلاق نار قرب القدس
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، بمقتل إسرائيلي متأثرًا بإصابته إثر هجوم إطلاق نار نفذه 3 فلسطينيين قرب مستوطنة معاليه أدوميم شرق القدس بالضفة الغربية، مؤكدة مقتل المنفذين.
وقالت هيئة البث الإسرائيلي: "أصيب 8 إسرائيليين، بينهم 3 بحالة خطرة، توفي أحدهم متأثرًا بإصابته في هجوم إطلاق النار قرب معاليه أدوميم".
وأشارت الشرطة الإسرائيلية في بيان إلى أن "القوات الأمنية الموجودة في المكان تمكنت من تحييد إرهابيين اثنين فيما حاول المخرب الثالث الفرار إلى أن رُصد عقب عمليات البحث وتم تحييده".
وأضافت الشرطة أن 8 إسرائيليين أُصيبوا في الهجوم بجروح متفاوتة، وتوفي أحدهم متأثرًا بإصابته.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن "نجمة داوود الحمراء" أن 8 إسرائيليين أُصيبوا في إطلاق النار، ثلاثة منهم إصاباتهم خطرة واثنان إصابتهما متوسطة، وثلاثة إصاباتهم طفيفة، وتوفي أحدهم، وتقوم الوحدات بمعالجة المصابين وبدأت عمليات الإسعاف".