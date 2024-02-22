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Военнослужащий полка Центрального военного округа переносит снаряд для РСЗО БМ-21 Град на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240222/ميدفيديف-روسيا-سدت-فجوة-صناعة-الطائرات-المسيرة-1086306651.html
ميدفيديف: روسيا سدت فجوة صناعة الطائرات المسيرة
ميدفيديف: روسيا سدت فجوة صناعة الطائرات المسيرة
سبوتنيك عربي
صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، بأن الجهود الصناعية الروسية تفوقت على نفسها واستطاعت زيادة كميات إنتاج الطائرات المسيرة في البلاد، منوهًا بأن... 22.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-22T10:59+0000
2024-02-22T10:59+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال ميدفيديف خلال مقابلة مع وسائل الإعلام الروسية، إن "إنتاج المسيرات قبل بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا لم يكن بالمستوى المطلوب، حيث تطور مع السنوات الأخيرة وبات قادرا على تنفيذ جميع طلبات وزارة الدفاع والتشكيلات العسكرية". وأضاف ميدفيديف، قائلا: "يجب أن نعترف أنه على مدار عام ونصف العام تقلصت هذه الفجوة".وأشار ميدفيديف إلى أن الطائرات المسيرة تعمل في جميع التشكيلات والقطاعات".وتابع بالقول إن الصناعات التي ينتجها المجمع الصناعي العسكري اجتازت الاختبار في منطقة العملية العسكرية الخاصة. كما وجّه ميدفيديف شكره لجميع العاملين في المجمع.
https://sputnikarabic.ae/20240215/روسيا-تطور-طائرة-مسيرة-هجينة-1086084046.html
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روسيا

ميدفيديف: روسيا سدت فجوة صناعة الطائرات المسيرة

10:59 GMT 22.02.2024
© Sputnik . ANTON DENESSOVقنبلة جوية روسية طراز "كاب - 500" مع طائرة مسيرة
قنبلة جوية روسية طراز كاب - 500 مع طائرة مسيرة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2024
© Sputnik . ANTON DENESSOV
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صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، بأن الجهود الصناعية الروسية تفوقت على نفسها واستطاعت زيادة كميات إنتاج الطائرات المسيرة في البلاد، منوهًا بأن عمليات الإنتاج قبل بدء العملية العسكرية الخاصة كانت ضعيفة ولا ترتقي إلى المستوى المطلوب.
وقال ميدفيديف خلال مقابلة مع وسائل الإعلام الروسية، إن "إنتاج المسيرات قبل بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا لم يكن بالمستوى المطلوب، حيث تطور مع السنوات الأخيرة وبات قادرا على تنفيذ جميع طلبات وزارة الدفاع والتشكيلات العسكرية".
وأضاف ميدفيديف، قائلا: "يجب أن نعترف أنه على مدار عام ونصف العام تقلصت هذه الفجوة".
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15 فبراير, 05:08 GMT
وأشار ميدفيديف إلى أن الطائرات المسيرة تعمل في جميع التشكيلات والقطاعات".
وتابع بالقول إن الصناعات التي ينتجها المجمع الصناعي العسكري اجتازت الاختبار في منطقة العملية العسكرية الخاصة. كما وجّه ميدفيديف شكره لجميع العاملين في المجمع.
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